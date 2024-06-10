Появились первые внутриигровые скриншоты Dragon Age: The Veilguard

Официальный аккаунт Dragon Age в социальной сети X порадовал фанатов серии новыми внутриигровыми скриншотами предстоящей Dragon Age: The Veilguard. Релиз игры запланирован на осень 2024 года, и с приближением даты выхода интерес к проекту только растет.
После неоднозначной реакции на первый трейлер, вызвавший волну критики со стороны некоторых фанатов, новые скриншоты сумели развеять опасения и укрепить веру в то, что разработчики из BioWare создают достойное продолжение культовой серии ролевых игр.
Опубликованные изображения убеждают, что показанное в дебютном трейлере не в полной мере отражает реальный визуальный стиль и атмосферу игры. Скриншоты демонстрируют более мрачный, серьезный тон повествования и реалистичный арт-дизайн, который придется по вкусу поклонникам Dragon Age.
Спасибо, нам трейлера хватило.
Больше похоже на загрузочные экраны, а не игровые скрины
Да уж, а Инквизиция оказывается была хорошей игрой.)
Индустрия так продвинулась в плане качества, что уже и Инквизиция и Фоллаут 4 считают хорошими ролевыми играми. оди через пару лет и Андромеда со Старфилдом станут классикой.
Первое впечатление очень важный аспект.Теперь придется постараться доказать,что это достойное продолжение культовой серии ролевых игр."После неоднозначной реакции на первый трейлер, вызвавший волну критики со стороны некоторых фанатов" в смысле неоднозначной?) Дислайков столько,что однозначной и как могут "некоторые фанаты"поднять волну критики,а? Тащите всё с западных ресурсов ,не включая мозг,нам эту дичь втирать не нужно.)
> вызвавший волну критики со стороны некоторых фанатов
Дизлайков впятеро больше лайков. Опять врете? // Александр Ковалёв
Красиво. Жаль персонажи дебильные будут по этой красоте гулять...
Ну это похоже на dragon age, в отличие от трейлера.
Может они что-то перепутали, и этот был трейлер обновления для Fortnite?)
Справедливости ради надо отметить, что именно персонажи и способ их подачи вызвали возмущение. На декорации особо никто не обращал внимания. Может получиться как с NFS: Unbound - несуразные персонажи и эффекты на фоне детализированных машин и окружения.
Вот прям в точку. Очень грустно из-за НФС. Когда играешь, ощущение, что на компе параллельно какой-то фильм запущен с бредовыми диалогами. Вообще не вяжется
Трейлер уже так порадовал, что словами не передать // Александр Ковалёв
Точно скриншоты? Не концепты, не арты экранов загрузки?
Порадовал ли? // Ник Ткачёв
ждаже чета по скриншотам не могу точно сказать это шадов мапинг или ртх на примере интерьера. слишком мелко и выглядит так будто тень оторвана от ножки стала или чего там.
Просто сделали бы ремейк ME1-2 и DA 1-2, на новом движке.
Шляпа какая то глиномесная.