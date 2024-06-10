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Dragon Age: The Veilguard Осень 2024
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
7.4 374 оценки

Появились первые внутриигровые скриншоты Dragon Age: The Veilguard

Offn
Новости

Официальный аккаунт Dragon Age в социальной сети X порадовал фанатов серии новыми внутриигровыми скриншотами предстоящей Dragon Age: The Veilguard. Релиз игры запланирован на осень 2024 года, и с приближением даты выхода интерес к проекту только растет.

После неоднозначной реакции на первый трейлер, вызвавший волну критики со стороны некоторых фанатов, новые скриншоты сумели развеять опасения и укрепить веру в то, что разработчики из BioWare создают достойное продолжение культовой серии ролевых игр.

Опубликованные изображения убеждают, что показанное в дебютном трейлере не в полной мере отражает реальный визуальный стиль и атмосферу игры. Скриншоты демонстрируют более мрачный, серьезный тон повествования и реалистичный арт-дизайн, который придется по вкусу поклонникам Dragon Age.

5
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Raphtallia

Спасибо, нам трейлера хватило.

16
pyw

Больше похоже на загрузочные экраны, а не игровые скрины

16
Deowar

Да уж, а Инквизиция оказывается была хорошей игрой.)

10
da2dy

Индустрия так продвинулась в плане качества, что уже и Инквизиция и Фоллаут 4 считают хорошими ролевыми играми. оди через пару лет и Андромеда со Старфилдом станут классикой.

0
Serj77777

Первое впечатление очень важный аспект.Теперь придется постараться доказать,что это достойное продолжение культовой серии ролевых игр."После неоднозначной реакции на первый трейлер, вызвавший волну критики со стороны некоторых фанатов" в смысле неоднозначной?) Дислайков столько,что однозначной и как могут "некоторые фанаты"поднять волну критики,а? Тащите всё с западных ресурсов ,не включая мозг,нам эту дичь втирать не нужно.)

6
Пользователь ВКонтакте

> вызвавший волну критики со стороны некоторых фанатов

Дизлайков впятеро больше лайков. Опять врете? // Александр Ковалёв

4
Аристов--Черный

Красиво. Жаль персонажи дебильные будут по этой красоте гулять...

2
MODERN_GEAR

Ну это похоже на dragon age, в отличие от трейлера.

Может они что-то перепутали, и этот был трейлер обновления для Fortnite?)

2
Аристов--Черный

Справедливости ради надо отметить, что именно персонажи и способ их подачи вызвали возмущение. На декорации особо никто не обращал внимания. Может получиться как с NFS: Unbound - несуразные персонажи и эффекты на фоне детализированных машин и окружения.

3
H-DS Аристов--Черный

Вот прям в точку. Очень грустно из-за НФС. Когда играешь, ощущение, что на компе параллельно какой-то фильм запущен с бредовыми диалогами. Вообще не вяжется

1
Пользователь ВКонтакте

Трейлер уже так порадовал, что словами не передать // Александр Ковалёв

1
Хевель

Точно скриншоты? Не концепты, не арты экранов загрузки?

1
Пользователь ВКонтакте

Порадовал ли? // Ник Ткачёв

0
MunchkiN 616

ждаже чета по скриншотам не могу точно сказать это шадов мапинг или ртх на примере интерьера. слишком мелко и выглядит так будто тень оторвана от ножки стала или чего там.

0
Kenn1y

Просто сделали бы ремейк ME1-2 и DA 1-2, на новом движке.

-1
demon33251

Шляпа какая то глиномесная.

-2