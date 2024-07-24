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Dragon Age: The Veilguard Осень 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.4 533 оценки

Представлена обложка с яростным драконом для артбука The Art Of Dragon Age: The Veilguard

Simple Jack
Новости

Издание Game Informer представило обложку артбука по игре Dragon Age: The Veilguard под названием The Art Of Dragon Age: The Veilguard. Обложка изображает яростного дракона, что обещает зрелищный визуальный опыт. Артбук, как и подобные издания, позволит поклонникам погрузиться в мир разработки игры, знакомя с концепт-артами, которые часто включают разные версии персонажей и локаций.

Издательство Dark Horse, которое уже выпустило артбуки по таким проектам, как Marvel’s Spider-Man 2 и Cyberpunk 2077, занимается выпуском этого артбука. Также в их портфолио есть работa с Dragon Age: Inquisition, что подтверждает их опыт в данной области.

Релиз самой игры Dragon Age: The Veilguard запланирован на осень этого года для платформ PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Разработчики обещают показать лучших спутников, известных по предыдущим играм серии, что вызывает интерес у фанатов фэнтезийной франшизы от BioWare. Подробности о содержании артбука пока не раскрыты, но ожидания уже высоки.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Лобо

Где тут ярость? Видно что у бедного дракончика просто изжога.

6
Саша Борцов

у любого дракона будет изжога после того как он съел всех героев новой драгон эйдэ..

1
Саша Борцов

как бы тут ни критиковали дракона, он выглядит лучше всех представленных героев новой игры.... Жаль за него нельзя поиграть и всех их съесть

5
Tsssss

На самом деле.. )

5
Ивасик

А негры-драконы будут в 5-й части игры ?

4
Janekste

Дракон скорее радужный, а не яростный. В старых играх серии драконы на артах гораздо лучше выглядят. В смысле в старых есть эпик. А тут эпика ровно ноль. И никакой стильности здесь нет. Даже в Инквизиции драконы получше, чем вот этот на арте.

2
Кей Овальд

Виверна какая-то...

0