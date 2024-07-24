Представлена обложка с яростным драконом для артбука The Art Of Dragon Age: The Veilguard

Издание Game Informer представило обложку артбука по игре Dragon Age: The Veilguard под названием The Art Of Dragon Age: The Veilguard. Обложка изображает яростного дракона, что обещает зрелищный визуальный опыт. Артбук, как и подобные издания, позволит поклонникам погрузиться в мир разработки игры, знакомя с концепт-артами, которые часто включают разные версии персонажей и локаций.
Издательство Dark Horse, которое уже выпустило артбуки по таким проектам, как Marvel’s Spider-Man 2 и Cyberpunk 2077, занимается выпуском этого артбука. Также в их портфолио есть работa с Dragon Age: Inquisition, что подтверждает их опыт в данной области.
Релиз самой игры Dragon Age: The Veilguard запланирован на осень этого года для платформ PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Разработчики обещают показать лучших спутников, известных по предыдущим играм серии, что вызывает интерес у фанатов фэнтезийной франшизы от BioWare. Подробности о содержании артбука пока не раскрыты, но ожидания уже высоки.
Где тут ярость? Видно что у бедного дракончика просто изжога.
у любого дракона будет изжога после того как он съел всех героев новой драгон эйдэ..
как бы тут ни критиковали дракона, он выглядит лучше всех представленных героев новой игры.... Жаль за него нельзя поиграть и всех их съесть
На самом деле.. )
А негры-драконы будут в 5-й части игры ?
Дракон скорее радужный, а не яростный. В старых играх серии драконы на артах гораздо лучше выглядят. В смысле в старых есть эпик. А тут эпика ровно ноль. И никакой стильности здесь нет. Даже в Инквизиции драконы получше, чем вот этот на арте.
Виверна какая-то...