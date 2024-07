Представлена обложка с яростным драконом для артбука The Art Of Dragon Age: The Veilguard

Издание Game Informer представило обложку артбука по игре Dragon Age: The Veilguard под названием The Art Of Dragon Age: The Veilguard. Обложка изображает яростного дракона, что обещает зрелищный визуальный опыт. Артбук, как и подобные издания, позволит поклонникам погрузиться в мир разработки игры, знакомя с концепт-артами, которые часто включают разные версии персонажей и локаций.

Издательство Dark Horse, которое уже выпустило артбуки по таким проектам, как Marvel’s Spider-Man 2 и Cyberpunk 2077, занимается выпуском этого артбука. Также в их портфолио есть работa с Dragon Age: Inquisition, что подтверждает их опыт в данной области.

Релиз самой игры Dragon Age: The Veilguard запланирован на осень этого года для платформ PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Разработчики обещают показать лучших спутников, известных по предыдущим играм серии, что вызывает интерес у фанатов фэнтезийной франшизы от BioWare. Подробности о содержании артбука пока не раскрыты, но ожидания уже высоки.