Приём Dragon Age: The Veilguard станет очень важным моментом для знаменитой студии BioWare

Релиз Dragon Age: The Veilguard станет для BioWare одним из самых критичных моментов. Многие игроки и специалисты уверены, что успех или провал этой игры может напрямую повлиять на судьбу знаменитой студии. Руководитель BioWare Гэри Маккей признаёт важность момента, хотя сам старается избегать акцентов на потенциальные риски.

"Это знаменательный момент для студии. У нас есть шанс продемонстрировать нашу приверженность качественным проектам," — отметил Маккей.

Разработка The Veilguard оказалась длительным и трудным процессом. Однако, по словам Маккея, издатель EA предоставил BioWare все необходимые ресурсы и время, чтобы игра соответствовала ожиданиям поклонников. Релиз намечен на 31 октября, и игра уже получила положительные оценки журналистов. Однако мнения в сообществе разделились, и многие пока воздерживаются от преждевременного оптимизма.