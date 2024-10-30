Приём Dragon Age: The Veilguard станет очень важным моментом для знаменитой студии BioWare

Релиз Dragon Age: The Veilguard станет для BioWare одним из самых критичных моментов. Многие игроки и специалисты уверены, что успех или провал этой игры может напрямую повлиять на судьбу знаменитой студии. Руководитель BioWare Гэри Маккей признаёт важность момента, хотя сам старается избегать акцентов на потенциальные риски.
"Это знаменательный момент для студии. У нас есть шанс продемонстрировать нашу приверженность качественным проектам," — отметил Маккей.
Разработка The Veilguard оказалась длительным и трудным процессом. Однако, по словам Маккея, издатель EA предоставил BioWare все необходимые ресурсы и время, чтобы игра соответствовала ожиданиям поклонников. Релиз намечен на 31 октября, и игра уже получила положительные оценки журналистов. Однако мнения в сообществе разделились, и многие пока воздерживаются от преждевременного оптимизма.
Если игра окажется калом нужно просто захейтить её везде где только можно что бы они уже перестали делать игры для повестки , и вернулись к истокам когда игры делали для людей , а не для психбольных
Глупые хейтеры не понимают, что кал лучше не ковырять, чтобы он быстрей засох и не вонял. После вас будет легче объяснять всем, что в провале виноваты вы и ваш хейт. Типа хейтеры сами никогда не покупают игры и на других влияют. Давайте введём какие-нибудь ограничения на обзоры и отзывы и т. д.
Недавно была тема с ревью-бомбингом и стадом игроков, которым легко манипулировать.
К каким истокам? Там щас такая команда в студии собралась, что им путь только в одно место в котел, только священное пламя сможет очистить их некогда значимое имя.
верно, игре нужно устроить худший исход, это 0 продаж
Предлагаете замалчивать? Большая ошибка, такая пассивность стала слабостью в глазах воукнутых, с помощью которых они агрессивно насаждают свою мерзкую идеологию. "Хейт" для нас стал способом сопротивляться этой заразе. И если мы замолчим, разумы людей продолжат отравлять ересью Woke.
Из мрачного фэнтези сделать фортнайт,насквозь пропитанный повесткой... Ну удачи им // Миша Калинин
Популярность конкорда не дает им покоя )
Нету среди поклонников серии столько лгбтрастов, чтобы игра оправдала их ожидантя
Спасибо, уже по слитым видосам видели что там происходит, игра чисто для небинарных персон, девиантов, сумасшедших и тд. Провал конечно будет не столь оглушительным как с конкордом, но он явно будет
и поделом её, там ничего не осталось от прежней студии кроме названия
Абсолютно уверен в провале. Очень надеюсь что ошибаюсь, но глядя на всех этих рисованный фриков... Ну они создают игру для меньшинств и обиженных жизнью они и купят. А абсолютное большинство нет. // Дима Левченко
На стока будет соответствовать ожиданиям игроков, что уйдёт в минус и повязнут в дизлайках
Важным, потому что закроют к чертям.
Помоему ей пора на покой. Под крылом еа ей ничего хорошего не светит
Конкорд номер 2, глянем че завтра будет
Важность момента. "Аряяяяя, не купите игру, наша студия может распасться аряяя." "Аряяя... не сделаете кассу второму Аватару, я не выпущу последующие части, аряяя". Сдувшиеся девачки шантажируют гоев.
Да — моментом закрытия.
Напомню, что по словам BioWare продажи Dragon Age: Inquisition (игра года 2014) превысили 12 миллионов копий. На втором месте Mass Effect 3 (около 7 миллионов копий). С такими продажами кто-то ещё требует возвращение к истокам...
студия прогнила. почти все те старые разработчики, благодаря которым игры bioware полюбили, ушли. а новые игры делать не умеют. и ничего уже не сделаешь. в морг - значит в морг. закройте уже эту студию парада маразма
''качественным проектам''
Каких уже нет 10 лет но, студия все еще живая что удивительно
У прежних игр студии сформировалось немаленькое такое общество поклонников, на ожиданиях которых долго удавалось паразитировать. Хотя уже на андромеде / инквизиции было ясно, что кредит доверия не бесконечный, но сделать правильные выводы на тот момент оказалось некому из прежнего состава студии.