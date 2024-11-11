Продажи Dragon Age: The Veilguard в Великобритании соизмеримы с Final Fantasy 7 Rebirth и Dragon's Dogma 2

Dragon Age: The Veilguard на момент запуска в Великобритании продавалась столько же, сколько Final Fantasy 7 Rebirth и Dragon's Dogma 2: об этом сообщил Кристофер Дринг, директор GamesIndustry.biz, имея в виду в данном случае только розничный рынок и, следовательно, исключая цифровую версию.

Dragon Age: The Veilguard набрала примерно те же цифры, что и Dragon’s Dogma 2 и Final Fantasy 7 Rebirth в Великобритании. Неизвестно, чего ждали Electronic Arts, но, похоже, дела идут хорошо: ничего эпохального, но уж точно и не провального.

Как уже упоминалось, на данный момент информация о продажах The Veilguard касается только физических копий.