Продажи Dragon Age: The Veilguard в Великобритании соизмеримы с Final Fantasy 7 Rebirth и Dragon's Dogma 2

Dragon Age: The Veilguard на момент запуска в Великобритании продавалась столько же, сколько Final Fantasy 7 Rebirth и Dragon's Dogma 2: об этом сообщил Кристофер Дринг, директор GamesIndustry.biz, имея в виду в данном случае только розничный рынок и, следовательно, исключая цифровую версию.
Dragon Age: The Veilguard набрала примерно те же цифры, что и Dragon’s Dogma 2 и Final Fantasy 7 Rebirth в Великобритании. Неизвестно, чего ждали Electronic Arts, но, похоже, дела идут хорошо: ничего эпохального, но уж точно и не провального.
Как уже упоминалось, на данный момент информация о продажах The Veilguard касается только физических копий.
Не, ну это фиаско.
Хотя чайный скелет милый)
И где же здесь дела хорошо идут? На розничном рынке хороших продаж не бывает. В современном мире все хорошие продажи игр идут строго в цифре.
Перевожу на русский язык. Все перечисленные игры очень плохо продались в Великобритании в рознице, ведь на розничном рынке эти игры почти НЕ покупают. А значит Dragon Age: The Veilguard тоже провалилась в рознице, если игра действительно имеет те же цифры в этой рознице.
Повторяю ещё раз. Основные продажи идут в цифре. А вся эта розница абсолютно ничего не значит. Жду инфы о цифровых продажах... надеюсь, что в цифре всё плохо у Dragon Age: The Veilguard. Ибо радужные игры априори должны плохо продаваться, я считаю.
Смотря сколько, не каждый же житель Англии приобрёл физическую копию.
Два самых отмороженных отметились. Где остальные? 😂
Розничные продажи.
Это то есть в супермаркетах, там где мужик покупает плойку племяннику и такой типа: и игру какую-нибудь дайте, вон ту фиолетовою с монстрами.
Вот это продажи, вот это прорыв, это вам не в стиме продажи!