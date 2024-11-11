ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.5 1 794 оценки

Продажи Dragon Age: The Veilguard в Великобритании соизмеримы с Final Fantasy 7 Rebirth и Dragon's Dogma 2

monk70
Новости

Dragon Age: The Veilguard на момент запуска в Великобритании продавалась столько же, сколько Final Fantasy 7 Rebirth и Dragon's Dogma 2: об этом сообщил Кристофер Дринг, директор GamesIndustry.biz, имея в виду в данном случае только розничный рынок и, следовательно, исключая цифровую версию.

Dragon Age: The Veilguard набрала примерно те же цифры, что и Dragon’s Dogma 2 и Final Fantasy 7 Rebirth в Великобритании. Неизвестно, чего ждали Electronic Arts, но, похоже, дела идут хорошо: ничего эпохального, но уж точно и не провального.

Как уже упоминалось, на данный момент информация о продажах The Veilguard касается только физических копий.

-7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
PeaceDuke72

Не, ну это фиаско.
Хотя чайный скелет милый)

1
Janekste
похоже, дела идут хорошо
только розничный рынок и, следовательно, исключая цифровую версию

И где же здесь дела хорошо идут? На розничном рынке хороших продаж не бывает. В современном мире все хорошие продажи игр идут строго в цифре.

Dragon Age: The Veilguard набрала примерно те же цифры, что и Dragon’s Dogma 2 и Final Fantasy 7 Rebirth в Великобритании.

Перевожу на русский язык. Все перечисленные игры очень плохо продались в Великобритании в рознице, ведь на розничном рынке эти игры почти НЕ покупают. А значит Dragon Age: The Veilguard тоже провалилась в рознице, если игра действительно имеет те же цифры в этой рознице.

Повторяю ещё раз. Основные продажи идут в цифре. А вся эта розница абсолютно ничего не значит. Жду инфы о цифровых продажах... надеюсь, что в цифре всё плохо у Dragon Age: The Veilguard. Ибо радужные игры априори должны плохо продаваться, я считаю.

1
SOLUS5678

Смотря сколько, не каждый же житель Англии приобрёл физическую копию.

-1
Dugran

Два самых отмороженных отметились. Где остальные? 😂

-1
PanKotovsky

Розничные продажи.

Это то есть в супермаркетах, там где мужик покупает плойку племяннику и такой типа: и игру какую-нибудь дайте, вон ту фиолетовою с монстрами.

Вот это продажи, вот это прорыв, это вам не в стиме продажи!

-1