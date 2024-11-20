Продажи Dragon Age: The Veilguard за первую неделю в Европе были ниже, чем у Dragon's Dogma 2 и Final Fantasy 7 Rebirth

Dragon Age: The Veilguard, как это обычно бывает с играми Dragon Age, вызвала разногласия, но каковы были её коммерческие результаты? Издатель EA пока не предоставил никаких официальных подробностей о том, как продавалась экшен-RPG, но, согласно данным о продажах в Европе, предоставленным GSD, она, похоже, отстаёт от других крупных релизов в этом жанре в этом году.
Это согласно Кристоферу Дрингу из GamesIndustry, который недавно поделился вышеупомянутыми подробностями в Twitter, заявив, что Dragon Age: The Veilguard стала седьмой самой продаваемой игрой в Европе за октябрь. Как сообщается, её продажи за первую неделю в регионе на 18 процентов ниже, чем у Dragon’s Dogma 2, и на 21 процент ниже, чем у Final Fantasy 7 Rebirth.
Недавно Дринг сообщил, что показатели запуска Dragon Age в Великобритании были «почти такими же», как у двух вышеупомянутых игр. В Steam пиковое количество одновременных игроков превысило 89 000, что сделало её крупнейшей однопользовательской игрой EA на этой платформе.
Dragon Age: The Veilguard доступна на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Ну всё правильно. Игра для меньшинств, вот меньшинство и купило игру.))
Ты, хоть играл в нее, НЕ гей, игра вполне себе крепкий среднячок, окончание истории инквизиции есть, динамичная боевка хороша, повестка есть, при выставлении трофея в начале и персонаж-затычка Тааш и перебор с диалоги "соевыми".
Зачем ему играть, если можно торчать со своими ботами тут на сайте? 😎
Если это твоя 1-я игра на пк, а до этого ты играл только в мобильные игры, то да, феилгвард ниче. Но я давно играю в пк игры и знаю, что такое игры. Мне повезло родиться в золотую эпоху компьютерных игр (конец 90х и начало нулевых годов) и я играл, "вкушал" только лучшие игры и знаю, что такое игра, а где помои. Я питался только деликатесами и знаю, где запах помоев. Так что не рассказывай мне и геймерам, про крепкий середнячок...
Меня надолго не хватило, снёс игру не раздумывая. Но вот что успел подчерпнуть из наигранного. Чисто для меня вот основные минусы: 1) мультяшно-сказочный визуал, аля как будто мультик от пиксара смотрю, даже решейды особо не помогают; 2) исходя из первого пункта, сами персы и их дизайн смотрятся как цирк уродов всех мастей и расцветок; 3) ужасные диалоги, которые писал не то школьник, не то взрослый обиженный нитакусик, страдающий болезнью восьмиклассника; 4) в игре нет отыгрыша роли, вот совсем нет - отыграть какого-нибудь конченного урода и злодея у тебя не выйдет. Довольствуйся всю игру сопереживающим и поддерживающим всех, кто и мухи не обидит, кто всех поймёт и простит, типичным тюфяком. Нет никакой абсолютно харизмы у гг. 5) Тоже самое сопартийцы. Как персонажи со своими скелетами внутри они никакие. Они не интересные характером, они не красивы внешне, они просто как типичные статисты. Их не то, что романсить, но даже дружбу с ними заводить не хочется, настолько они блеклые. 6) Да-да, не поверишь, твоя динамичная боёвка. Первые 30 минут ощущается норм, а потом уже начинает задалбливать. Тоже самое с врагами. На первое время было приятно их ковырять, а потом и они начали задалбливать. Тупо скипал их (пробегал мимо них), где это было возможно. 7) По мелочи: так себе доп. квесты, так себе загадки, такой себе левел-дизайн (я как будто в метроидванию играю, а не в драгонагу). 8) Концовка (сразу поясняю, я до неё не доходил, ведь игру забросил, глянул её на ютубе), она пытается корчить из себя самоубийственную миссию из масыча 2, но от неё скорее кринжуешь, чем ловишь вайбы той самой самоубийственной миссии и всё из-за всего выше перечисленного. Ведь тебе пофиг на этих персонажей, тебе пофиг кто из них выживет, а кто откинется. Единственный твист, который хоть как-то заставил мою бровь подняться - это Варрик, а точнее как они его слили, единственного пожалуй нормального перса в этой игре. Ведь даже туже Морриган они умудрились испоганить, превратив её из циничной хладнокровной стервы в кого угодно, но точно не в ту Морриган, которую мы все знаем. Ну и добила меня сцена с чуваками в балахонах, которые у нас оказались эдаким закулисным кукловодом, что нашёптывал всем на ушко, вот ты сделай это, а ты вот сделай это. То есть не сами злодеи в прошлых частях задумали то, что они потом сделали, а просто им какой-то хрен в капюшоне на ухо что-то там нашептал. Именно этот момент для меня разрушил полностью всю ту атмосферу, что выстраивали прошлые части серии вокруг этой вселенной. Поэтому может для тебя это и средняк, а для меня это личное. Поэтому никакого спуска этому куску калла, именуемым Dragon Age: The Veilguard, я точно давать не буду.
Заслуженные продажи.)))))
А это хорошо или плохо? А то у всей серии с продажами как-то не очень богато было 😂