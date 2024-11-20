Продажи Dragon Age: The Veilguard за первую неделю в Европе были ниже, чем у Dragon's Dogma 2 и Final Fantasy 7 Rebirth

Dragon Age: The Veilguard, как это обычно бывает с играми Dragon Age, вызвала разногласия, но каковы были её коммерческие результаты? Издатель EA пока не предоставил никаких официальных подробностей о том, как продавалась экшен-RPG, но, согласно данным о продажах в Европе, предоставленным GSD, она, похоже, отстаёт от других крупных релизов в этом жанре в этом году.

Это согласно Кристоферу Дрингу из GamesIndustry, который недавно поделился вышеупомянутыми подробностями в Twitter, заявив, что Dragon Age: The Veilguard стала седьмой самой продаваемой игрой в Европе за октябрь. Как сообщается, её продажи за первую неделю в регионе на 18 процентов ниже, чем у Dragon’s Dogma 2, и на 21 процент ниже, чем у Final Fantasy 7 Rebirth.

Недавно Дринг сообщил, что показатели запуска Dragon Age в Великобритании были «почти такими же», как у двух вышеупомянутых игр. В Steam пиковое количество одновременных игроков превысило 89 000, что сделало её крупнейшей однопользовательской игрой EA на этой платформе.

Dragon Age: The Veilguard доступна на PS5, Xbox Series X/S и ПК.