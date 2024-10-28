Разработчик BG3 заявил, что The Veilguard - это "первая часть Dragon Age, которая понимает, что из себя представляет"

Эмбарго снято, и ранние оценки Dragon Age: The Veilguard хлынули со всех уголков СМИ и от прочих рецензентов. Одна из таких ранних оценок была опубликована директором по изданию Baldur's Gate 3 Майклом 'Cromwelp' Доузом, который считает, что последнее творение BioWare стоит потраченного времени любителей RPG.
"Я играл в Dragon Age: The Veilguard в полной тайне (спрятавшись за рюкзаком в офисе, перед гигантским окном на кухне)," — пишет Доуз. "Вы, возможно, задаетесь вопросом: 'совместима ли эта игра с моим игровым опытом в BG3?' И я отвечу утвердительно. В некотором смысле это шоу для Netflix на 9 сезонов. Хорошо сделанное, насыщенное персонажами и событиями. Запоминающееся."
Дус описывает The Veilguard как "гениальное сочетание" Xenoblade Chronicles и Hogwarts Legacy и отмечает, что это "первая игра со словосочетанием "Dragon Age" в названии, которая по-настоящему знает, чего хочет". Он сделана для тех, кто "хочет динамики и хорошей боевой системы во вселенной, которую вы знаете, любите или о которой слышали. Это намного лучше среднего экшена и значительно легче, чем гигантские RPG, которые иногда могут пугать своими масштабами и длительностью. Одним словом, это весело!"
В пост-скриптуме добавлю интересный факт, о котором узнал в рамках адаптации этой новости. Оригинальный Dragon Age появился как собственный преемник Baldur's Gate от BioWare.
Спасибо но нет.
Кхем... Лучше промолчу.
Осознала что кусок гвн?
я обожаю когда, нужно похвалить трешачину но не за что, "это шоу для Netflix на 9 сезонов" что мать твою, это значит? что по геймплею, что по персонажам, что по сюжету, что по дизайну, что по отыгрышу, что с игрой? какой нетфликс, какие сезоны, какие сочетания? причем чувак открытым текстом говорит, что это экшн
как этот Доуз задрал уже
Шоу от нетфликс это типа ведьмак? Нет спасибо
Netflix.этим всё сказано
Ну насмешили, а предыдущие три части идут нахер?
"Дус описывает The Veilguard как "гениальное сочетание" Xenoblade Chronicles и Hogwarts Legacy "
Да? А я думала пивовары должны были драгон эйдж делать
Моча рассуждает о кале
Посмотрим на обзоры, если норм геймплей и сюжет прописан - куплю.
Если норм геймплей и сюжет прописан - скачаю в зелёном магазине, лет через пять, когда завезут моды удаляющие алфавитных персонажей и улучшающие внешность сопартийцев. Но это не точно))