Разработчик BG3 заявил, что The Veilguard - это "первая часть Dragon Age, которая понимает, что из себя представляет"

Эмбарго снято, и ранние оценки Dragon Age: The Veilguard хлынули со всех уголков СМИ и от прочих рецензентов. Одна из таких ранних оценок была опубликована директором по изданию Baldur's Gate 3 Майклом 'Cromwelp' Доузом, который считает, что последнее творение BioWare стоит потраченного времени любителей RPG.

"Я играл в Dragon Age: The Veilguard в полной тайне (спрятавшись за рюкзаком в офисе, перед гигантским окном на кухне)," — пишет Доуз. "Вы, возможно, задаетесь вопросом: 'совместима ли эта игра с моим игровым опытом в BG3?' И я отвечу утвердительно. В некотором смысле это шоу для Netflix на 9 сезонов. Хорошо сделанное, насыщенное персонажами и событиями. Запоминающееся."



Дус описывает The Veilguard как "гениальное сочетание" Xenoblade Chronicles и Hogwarts Legacy и отмечает, что это "первая игра со словосочетанием "Dragon Age" в названии, которая по-настоящему знает, чего хочет". Он сделана для тех, кто "хочет динамики и хорошей боевой системы во вселенной, которую вы знаете, любите или о которой слышали. Это намного лучше среднего экшена и значительно легче, чем гигантские RPG, которые иногда могут пугать своими масштабами и длительностью. Одним словом, это весело!"



В пост-скриптуме добавлю интересный факт, о котором узнал в рамках адаптации этой новости. Оригинальный Dragon Age появился как собственный преемник Baldur's Gate от BioWare.