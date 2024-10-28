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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.8 704 оценки

Разработчик BG3 заявил, что The Veilguard - это "первая часть Dragon Age, которая понимает, что из себя представляет"

GeekBerserk
Новости

Эмбарго снято, и ранние оценки Dragon Age: The Veilguard хлынули со всех уголков СМИ и от прочих рецензентов. Одна из таких ранних оценок была опубликована директором по изданию Baldur's Gate 3 Майклом 'Cromwelp' Доузом, который считает, что последнее творение BioWare стоит потраченного времени любителей RPG.

"Я играл в Dragon Age: The Veilguard в полной тайне (спрятавшись за рюкзаком в офисе, перед гигантским окном на кухне)," — пишет Доуз. "Вы, возможно, задаетесь вопросом: 'совместима ли эта игра с моим игровым опытом в BG3?' И я отвечу утвердительно. В некотором смысле это шоу для Netflix на 9 сезонов. Хорошо сделанное, насыщенное персонажами и событиями. Запоминающееся."

Дус описывает The Veilguard как "гениальное сочетание" Xenoblade Chronicles и Hogwarts Legacy и отмечает, что это "первая игра со словосочетанием "Dragon Age" в названии, которая по-настоящему знает, чего хочет". Он сделана для тех, кто "хочет динамики и хорошей боевой системы во вселенной, которую вы знаете, любите или о которой слышали. Это намного лучше среднего экшена и значительно легче, чем гигантские RPG, которые иногда могут пугать своими масштабами и длительностью. Одним словом, это весело!"

В пост-скриптуме добавлю интересный факт, о котором узнал в рамках адаптации этой новости. Оригинальный Dragon Age появился как собственный преемник Baldur's Gate от BioWare.

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-25
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
SOLUS5678

Спасибо но нет.

8
RattyCarina

Кхем... Лучше промолчу.

4
Niphestotel

Осознала что кусок гвн?

4
r23dom

я обожаю когда, нужно похвалить трешачину но не за что, "это шоу для Netflix на 9 сезонов" что мать твою, это значит? что по геймплею, что по персонажам, что по сюжету, что по дизайну, что по отыгрышу, что с игрой? какой нетфликс, какие сезоны, какие сочетания? причем чувак открытым текстом говорит, что это экшн

4
shit again

как этот Доуз задрал уже

4
Punisher1

Шоу от нетфликс это типа ведьмак? Нет спасибо

3
malars0

Netflix.этим всё сказано

2
Larunn

Ну насмешили, а предыдущие три части идут нахер?

0
Aku Metsu

"Дус описывает The Veilguard как "гениальное сочетание" Xenoblade Chronicles и Hogwarts Legacy "

Да? А я думала пивовары должны были драгон эйдж делать

0
dexxxx123

Моча рассуждает о кале

-1
вупсич пупсич

Посмотрим на обзоры, если норм геймплей и сюжет прописан - куплю.

-3
Vorrgen Windrider

Если норм геймплей и сюжет прописан - скачаю в зелёном магазине, лет через пять, когда завезут моды удаляющие алфавитных персонажей и улучшающие внешность сопартийцев. Но это не точно))

3