Разработчики Dragon Age: The Veilguard подробнее рассказали о редакторе персонажей

Несколько недель назад BioWare представила Dragon Age: The Veilguard во всей красе, от расширенного игрового процесса вступления до подробной информации о бое, дизайне мира и настройке персонажа. Также обсуждались десятки причесок и настраиваемых параметров боя в редакторе персонажей. В выпуске Game Informer с обложкой команда разработчиков представила еще больше подробностей.

Существует множество предустановок для головы и тела Рука для настройки, с 40 уникальными цветами лица, начиная от веснушчатого и гладкого до грубого и молодого. Вы можете настроить оттенки кожи (холодный, нейтральный или теплый) и многое другое. Также есть ползунки для меланина и витилиго, но это только начало.

У каждой части лица Рука — лба, бровей, челюсти, подбородка, кожи головы, щек и т. д. — есть ползунок для настройки. Вы можете настроить размер ноздрей, видимость катаракты и даже налитые кровью глаза. Вы можете настроить уши: размер мочки уха, глубину уха и многое другое. Даже макияж имеет более 30 опций, таких как блеск, румяна, интенсивность и цвет подводки для глаз и многое другое.

Татуировки также важны, особенно учитывая их значимость для разных рас (например, у эльфов уникальный дизайн), и игроки могут добавлять их на руки, ноги, тело и лицо. Если вы играете за кунари, есть такие опции, как тип рогов и варианты материалов (последних насчитывается более 40). Что касается причесок, их можно красить различными цветами. Волосы также полностью физически визуализированы благодаря технологии Strand от Frostbite.

Конечно, также доступно множество ползунков для ширины плеч, ширины бедер, роста и многого другого. Вы можете выбрать один из двух типов голоса — английский и американский — каждый из которых имеет женские и мужские варианты (с возможностью изменения высоты тона для дальнейшей персонализации). Как уже было подтверждено ранее, есть настройки освещения, чтобы увидеть, как выглядит ваш Рук в игре.

Эти четыре варианта включают «яркий и солнечный тропический день», «готическая ночь» и «основной фиолетовый оттенок». Если вас не устраивает ваша конкретная версия Рука во время игры, внешний вид можно изменить с помощью Зеркала трансформации на Маяке. Изменить класс и родословную невозможно, вероятно, из-за того, насколько сильно они влияют на историю (как в Baldur’s Gate 3).

Dragon Age: The Veilguard выходит этой осенью для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.