Разработчики Dragon Age: The Veilguard потратили много времени на предпроизводство игры и сетевой режим

Журналисты из Game Informer решили узнать у студии BioWare, как проходил этап раннего производства новой части знаменитой серии Dragon Age. Как оказалось, разработчикам было совсем не просто нащупать почву для продолжения культовой RPG-серии. Команда прошла через множество экспериментов и надолго застряла в предпроизводстве, признался генеральный менеджер BioWare Гэри Маккей. Однако сейчас Dragon Age: The Veilguard уже на финишной прямой к релизу, и разработчикам было интересно самим вспомнить, каким был путь создания игры в самом начале.
Как отмечает Маккей, Dragon Age: The Veilguard выйдет спустя целых десять лет после выхода прошлой части во многом из-за того, что команда авторов не хотела торопиться. Разработчикам BioWare было интересно исследовать новые возможности, идеи и задумки. Предпроизводство игры оказалось долгим потому, что авторы много экспериментировали и применяли инновации в самых разных аспектах.
В какой-то момент у Dragon Age: The Veilguard был даже функциональный многопользовательский режим. От него в BioWare решили отказаться после того, как поняли, что это не отражает сути франшизы. После этого команда захотела вернуться к своим корням — увлекательному повествованию, персонажам и возможности влияния на мир.
Мы действительно чувствовали, что многопользовательский режим не справится с этой задачей. Но однопользовательская RPG — это то, на что мы действительно хотели потратить свое время, поэтому, потратив это время на предпроизводство, тщательно проработав видение этой игры и получив возможность воплотить в жизнь творческие замыслы этой игры, [теперь] мы действительно взволнованы тем, что у нас получилось.
— сказал Маккей.
Dragon Age: The Veilguard обещает выйти уже этой осенью на ПК и консолях.
Бред... Когда в 21 году директором студии стал трансгендерный мутант, они и начали игру полностью переделывать под его дудку. Даже название сменили. Какие то наработки может и оставили, но по факту это абсолютно другая игра, чем до 21г была. Даже БГ3 больше похож на оригинальный Dragon Age, чем новый Dragon Age )
Команда прошла через множество экскрементов и надолго застряла в ... Все по старику Фрейду, дорогие мои. Компаньоны-гоманьоны ждут нас! Единственное, что будет проаботано на ура в этой некрасивой игре.
Очкастые зеленоволосые бабищи-ноулайферши диктуют моду на пансексуализм. На этом слове делается основной упор, словно теперь сексуальные отклонения - один из игровых классов или хотя бы ветвей магии. А вот магию крови убрали. Охрененные инновации и "влияние на мир". Мерзкие кривые рожи инклюзивных да небинарных тварей-сопартийцев ухмыляются в пароксизмах похоти, предчувствуя возможность безнаказанно оскорблять моего психически и физически нормального персонажа, но скоро они завопят в очищающем пламени, которое обрушит на их неполноценные текстуры мой 100% белый, консервативный эльф-трампист.
Кто о чём, а вшивые о бане.
Сколько лет прошло, прежде чем они додумались до того, что им твердили игроки с выхода инквизиции?
да пох им че там игроки говорят. каким разрабам их начальник говорит так они и делают.