Разработка Dragon Age: The Veilguard завершена: ролевая игра отправлена на золото

Разработка Dragon Age: The Veilguard завершена и игра отправлена "на золото", объявила компания BioWare.
Спасибо всем за поддержку, ведь мы преодолеваем этот важный рубеж
Пара коварных древних богов вырывается на свободу после многовекового заточения во тьме, и Тедасу требуется надёжный защитник. Этим защитником будет Рук, новый герой мира Dragon Age. Выбирайте, кем вам стать и в каком стиле играть, сражаясь и командуя отрядом из семи спутников, у каждого из которых есть своя история.
Dragon Age: The Veilguard выйдет 31 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Земля лгбт помойке
Не нравится - сделай игры самостоятельно!
Я бы на это посмотрел :)
То есть, если в ресторане какаху на тарелке принесут и на твои возмущения ответят сам приготовь - это норм?
Значит не заказывай какаху, баран. Или дома жри, собственного приготовления!
Комментарии на PG как всегда полны доброты
какие игры такие и комментарии
это пока еще "добрые" комментарии, вот когда выйдет игра в свободный доступ, пойдут "плохие" ))))
В их случае на помойку.
В этом году что не ААА игра то провал. И бесконечная лгбт и фем повестка
Не нравится - сделай игры самостоятельно!
Я бы на это посмотрел :)
А разве их кто-то поддерживал? Вроде критиковали с момента первого трейлера или в их понимании, плохие отзывы это лучше, чем вообще ни какие?
купленные журналюги и блогеры со стримерами + шизоидные фанатики повестки + калоеды + фанатики солавелана... = биомасса, короче.
Под "всем" тут имеется в виду "всем синеволосым гендерквирам". Оригинальный пост из тамблера просто
Нет, ты просто шиз и сидишь только тут читая плохие комментарии фантазеров
Очередной "шидэвр" от Биотварей.
геем, лесбиянкой или трансом
игра для гумусаксуалистав
Ты геев то с пидарасами не путай.
разница? так сказал как будто гей это привилегия и гордость, глиномес не более
Жду закрытия.
"..игра отправлена на золото" - Не все золото, что блестит))
Как низко они пали...
Не нравится - сделай игры самостоятельно!
Я бы на это посмотрел :)
Ботяра, спок!
Я СДЕЛАЮ СВОЮ ТЕКСТОВУЮ RPG! Без повестки и по комиксу.
Зашибись, желаю удачи!
Первого (не) нытика встретил здесь...
Какая красноречивая картинка. Кощунски разодетый скелет отлично отражает нынешнюю компанию - высохший труп, отчаянно старающийся казаться живым.
Чисто из инерционного интереса ознакомлюсь после взлома, большего предложить им я не могу.
Лучшее оправдание воровству :)
Мимо, голубчик.
Воровство - тайное хищение чужой собственности. Я открыто пользуюсь тем, что находится в открытом доступе, не претендуя на авторство и не распространяя с целью заработка.
Иногда лучше подумать, перед тем как говорить/писать.
Именно так, но почему же вы не следуете своему же совету? )
"Кража — тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях.
Охватывает посягательство на любую форму собственности.
Хищение считается тайным в случаях, когда:
о совершении хищения не было известно собственнику имущества или третьим лицам; даже если собственник не знал о том, что его имущества похищено."
И я не защищаю игру, практически уверен, что нас ждёт очередной громкий обсёр Но...
...это какая-то особо извращенная форма нечистотоедства - "съем потому что шибко воняет" 8)
Ну что же сразу "съем"? Я бы сравнил это с просмотром видео про смешно ведущих себя чудаков под наркотой или алкоголем. Я совершенно не одобряю увиденное, но ведь смешно смотреть на чужие про*бы, так жалкие личности вроде меня чувствуют себя умнее и полноценнее чем увиденные люди:)
Ну а кроме шуток, я всё ещё люблю вселенную DA. Инквизиция была во многом плоха, но там был мощный лор - обогативший вселенную. Возможно с этим фиолетовым винегретом будет так же, а значит надо ознакомится. Но спонсировать разрушение серии я не стану.
Не всё то золото что блестит...
Вот и посмотрим на окупаемость игры.)
Сегодня фраза "отправлено на золото" ничего не стоит. Готова игра в действительности или же нет, узнаем по факту в день выхода.
- Эй чиф!
- Апдейтинг май джорнал
Будет с чем сравнивать другие игры от Биовар.
На золотую помойку
Отправлена на золото и золотым дождем окатит хомяков купивших это.
Ботяра, спок!
Я что-то не понял, за радиоактивного гнома что ли придётся играть?
Соревнование, кто провалится сильнее // Александр Ковалёв
Сделай хоть одну самостоятельно!
Я бы на это посмотрел :)
Посмотрим. Я в свое время от ДА2-ДАИ нещадно плевалась, а потом полюбила) И мне абсолютно плевать на все эти повестки. Я еще в ДАО-ДА2 привыкла
С их надежд остается только орать в голосину 😂😂😂
давайте сразу ремейк, 3 и 4 части на движке ориджинс
Справедливее было бы сказать, что игра не "ушла на золото", а "ушла с золотом", которое разослали в различные издательства вместе с копией игры как это было в случае со Старфейлом.
Предрекаю шквал щенячьих восторгов со стороны журналистов, оценки не менее, чем 9.5 из 10 и заранее топовые места в рейтингах.
Неужели нельзя титул главного героя как-то нормально перевести? Рук, ног, жук-пук
Новость писал/переводил тот, кто ни одного обзора не посмотрел? Какой ещё отряд из семи спутников, из максимум двое в пати, и всё командование над ними - прожим трёх кнопок из паузы.
Все правильно написано - в команде 7 рыл, а на задание гг ходит с двумя из них
Формулировка спорная. "Отряд из N" обычно подразумевает, что ты столько с собой водишь, а не сколько у тебя на базе сидит.
Из Вики:
Отряд — формирование или организованная группа людей.
Думаю, тут можно это отнести и к всей команде ГГ и к непосредственным компаньонам во время исследований.
Вот поэтому и говорю, что спорная, неоднозначная. В контексте партийных игр это чаще всего именно про активную свиту гг, а не в целом количество возможных союзников. По крайней мере, всякий раз, когда я читал что-то вроде "у нас в игре отряд из стольких-то героев", оно сочеталось с "а всего возможных спутников столько-то". Но это уже обсуждение, справедливое для авторских новостей, а не прогонов из гуглоперевода со сторонних источников.
Эндрю не подведи. Ты же эффективный директор, убей Биотварей.
Сам бы игру сделал, но у меня только сценарии по собственным книгам.
эта новость для чего вообще? тут никакой новой информации
или это байт "золотом" на очередной засёр? а то ведь только благодаря комментаторам PG мы не забываем, что игра - ЛГБТ помойка. буквально за каждый пост хватаются, чтобы одно и то же написать
Это будет лучшая игра от талантливых разработчиков с самыми яркими персонажами в истории ролевых игр. Думаю будет игра года 2024.
Это аффирмации? Позитивное мышление? Трансферинг реальности? Вуду? Надежда? Что это?
Первые три игры серии были шикарные. Думаю четвертая будет не хуже. 10 лет все таки делали
Это токсичный позитив
Никогда поделки от этих разрабов не заходили. Всегда сносил после двух-трех часов ознакомления. Что все масэффекты, что предыдущие драгоны, хуже и скучней наверно только пародии на стратегии от парадокс.
если тебе гоночки или стрелялки подавай, это не значит что другим не нравится что-то другое. И уж точно стратегии от парадоксов просто не по твоему уму видимо, вот и результат в твоем комменте.
Иди передерни, хоть это тебя расслабит и не забудь открыть окно, а то душно
Забей, этот узколобый клювик не вывозит сюжета, ему инди треша покушать принесли
Какие стрелялки, какие гоночки? Ты че обиделся, мань? Я виноват что тебя на унылое хавно тянет? Игры от пародокс это вообще не про ум, тупо набор картинок и текста для тех, кто не ценит своё время и хорошие игры, годах в 90х я бы в подобное поиграл, вместо морского боя и точек на бумаге.
Я сам пишу сюжеты клюквик) И скажу что в кругах писателей серия массэффект считается наиуныйлешим калом, для недоразвитых жертв научной фантастики. А драгонгейдж так вообще комедия и смехопанорама.