Разработка Dragon Age: The Veilguard завершена: ролевая игра отправлена на золото

Разработка Dragon Age: The Veilguard завершена и игра отправлена "на золото", объявила компания BioWare.

Спасибо всем за поддержку, ведь мы преодолеваем этот важный рубеж

Пара коварных древних богов вырывается на свободу после многовекового заточения во тьме, и Тедасу требуется надёжный защитник. Этим защитником будет Рук, новый герой мира Dragon Age. Выбирайте, кем вам стать и в каком стиле играть, сражаясь и командуя отрядом из семи спутников, у каждого из которых есть своя история.

Dragon Age: The Veilguard выйдет 31 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.