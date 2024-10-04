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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6 635 оценок

Разработка Dragon Age: The Veilguard завершена: ролевая игра отправлена на золото

butcher69
Новости

Разработка Dragon Age: The Veilguard завершена и игра отправлена "на золото", объявила компания BioWare.

Спасибо всем за поддержку, ведь мы преодолеваем этот важный рубеж

Пара коварных древних богов вырывается на свободу после многовекового заточения во тьме, и Тедасу требуется надёжный защитник. Этим защитником будет Рук, новый герой мира Dragon Age. Выбирайте, кем вам стать и в каком стиле играть, сражаясь и командуя отрядом из семи спутников, у каждого из которых есть своя история.

Dragon Age: The Veilguard выйдет 31 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

-33
71
Комментарии: 71
Ваш комментарий
Dark1994

Земля лгбт помойке

39
jkfjghkk

Не нравится - сделай игры самостоятельно!

Я бы на это посмотрел :)

-22
BluntZebulon jkfjghkk

То есть, если в ресторане какаху на тарелке принесут и на твои возмущения ответят сам приготовь - это норм?

3
jkfjghkk BluntZebulon

Значит не заказывай какаху, баран. Или дома жри, собственного приготовления!

0
Tommy.
26
Danny Lamb

Комментарии на PG как всегда полны доброты

16
ДаДжи

какие игры такие и комментарии

19
Deowar

это пока еще "добрые" комментарии, вот когда выйдет игра в свободный доступ, пойдут "плохие" ))))

5
qweqwqwewqeewqqweqwedsads
игра отправлена на золото

В их случае на помойку.

14
Саша Борцов

В этом году что не ААА игра то провал. И бесконечная лгбт и фем повестка

9
jkfjghkk

Не нравится - сделай игры самостоятельно!

Я бы на это посмотрел :)

-17
Deowar
Спасибо всем за поддержку, ведь мы преодолеваем этот важный рубеж

А разве их кто-то поддерживал? Вроде критиковали с момента первого трейлера или в их понимании, плохие отзывы это лучше, чем вообще ни какие?

7
DertuFys

купленные журналюги и блогеры со стримерами + шизоидные фанатики повестки + калоеды + фанатики солавелана... = биомасса, короче.

3
valeriesq

Под "всем" тут имеется в виду "всем синеволосым гендерквирам". Оригинальный пост из тамблера просто

0
Plaston

Нет, ты просто шиз и сидишь только тут читая плохие комментарии фантазеров

0
yupi90

Очередной "шидэвр" от Биотварей.

6
Xndr DeKoz
Выбирайте, кем вам стать

геем, лесбиянкой или трансом

6
TRADS80

игра для гумусаксуалистав

4
RattyCarina

Ты геев то с пидарасами не путай.

-1
LincolnRimes RattyCarina

разница? так сказал как будто гей это привилегия и гордость, глиномес не более

1
Ceiv

Жду закрытия.

3
Evgen 010

"..игра отправлена на золото" - Не все золото, что блестит))

3
Спектр Зис

Как низко они пали...

2
jkfjghkk

Не нравится - сделай игры самостоятельно!

Я бы на это посмотрел :)

-13
Fantom 6 putei jkfjghkk

Ботяра, спок!

3
Спектр Зис jkfjghkk

Я СДЕЛАЮ СВОЮ ТЕКСТОВУЮ RPG! Без повестки и по комиксу.

1
jkfjghkk Спектр Зис

Зашибись, желаю удачи!

Первого (не) нытика встретил здесь...

0
Аристов--Черный

Какая красноречивая картинка. Кощунски разодетый скелет отлично отражает нынешнюю компанию - высохший труп, отчаянно старающийся казаться живым.

Чисто из инерционного интереса ознакомлюсь после взлома, большего предложить им я не могу.

2
jkfjghkk
Чисто из инерционного интереса ознакомлюсь после взлома, большего предложить им я не могу.

Лучшее оправдание воровству :)

-3
Аристов--Черный jkfjghkk

Мимо, голубчик.

Воровство - тайное хищение чужой собственности. Я открыто пользуюсь тем, что находится в открытом доступе, не претендуя на авторство и не распространяя с целью заработка.

Иногда лучше подумать, перед тем как говорить/писать.

1
Balbades Аристов--Черный
Иногда лучше подумать, перед тем как говорить/писать.

Именно так, но почему же вы не следуете своему же совету? )

"Кража — тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях.

Охватывает посягательство на любую форму собственности.

Хищение считается тайным в случаях, когда:

о совершении хищения не было известно собственнику имущества или третьим лицам; даже если собственник не знал о том, что его имущества похищено."

И я не защищаю игру, практически уверен, что нас ждёт очередной громкий обсёр Но...

Чисто из инерционного интереса ознакомлюсь после взлома

...это какая-то особо извращенная форма нечистотоедства - "съем потому что шибко воняет" 8)

0
DertuFys Balbades
3
Аристов--Черный Balbades
...это какая-то особо извращенная форма нечистотоедства - "съем потому что шибко воняет" 8)

Ну что же сразу "съем"? Я бы сравнил это с просмотром видео про смешно ведущих себя чудаков под наркотой или алкоголем. Я совершенно не одобряю увиденное, но ведь смешно смотреть на чужие про*бы, так жалкие личности вроде меня чувствуют себя умнее и полноценнее чем увиденные люди:)

Ну а кроме шуток, я всё ещё люблю вселенную DA. Инквизиция была во многом плоха, но там был мощный лор - обогативший вселенную. Возможно с этим фиолетовым винегретом будет так же, а значит надо ознакомится. Но спонсировать разрушение серии я не стану.

0
Север65

Не всё то золото что блестит...

2
SOLUS5678

Вот и посмотрим на окупаемость игры.)

2
Janekste

Сегодня фраза "отправлено на золото" ничего не стоит. Готова игра в действительности или же нет, узнаем по факту в день выхода.

2
Unicorling

- Эй чиф!

- Апдейтинг май джорнал

1
Кемпритдж

Будет с чем сравнивать другие игры от Биовар.

1
UnendingOrvilleman
игра отправлена на золото

На золотую помойку

1
Peace Dead

Отправлена на золото и золотым дождем окатит хомяков купивших это.

1
Комментарий удален
Fantom 6 putei jkfjghkk

Ботяра, спок!

0
Andrey Wealson

Я что-то не понял, за радиоактивного гнома что ли придётся играть?

1
Пользователь ВКонтакте

Соревнование, кто провалится сильнее // Александр Ковалёв

0
jkfjghkk

Сделай хоть одну самостоятельно!

Я бы на это посмотрел :)

-2
Larunn

Посмотрим. Я в свое время от ДА2-ДАИ нещадно плевалась, а потом полюбила) И мне абсолютно плевать на все эти повестки. Я еще в ДАО-ДА2 привыкла

0
Aku Metsu

С их надежд остается только орать в голосину 😂😂😂

0
ruslan_dzusev

давайте сразу ремейк, 3 и 4 части на движке ориджинс

0
Wing42

Справедливее было бы сказать, что игра не "ушла на золото", а "ушла с золотом", которое разослали в различные издательства вместе с копией игры как это было в случае со Старфейлом.
Предрекаю шквал щенячьих восторгов со стороны журналистов, оценки не менее, чем 9.5 из 10 и заранее топовые места в рейтингах.

0
BluntZebulon
Этим защитником будет Рук

Неужели нельзя титул главного героя как-то нормально перевести? Рук, ног, жук-пук

0
DishonestLythronax
сражаясь и командуя отрядом из семи спутников

Новость писал/переводил тот, кто ни одного обзора не посмотрел? Какой ещё отряд из семи спутников, из максимум двое в пати, и всё командование над ними - прожим трёх кнопок из паузы.

-2
Hadyko

Все правильно написано - в команде 7 рыл, а на задание гг ходит с двумя из них

1
DishonestLythronax Hadyko

Формулировка спорная. "Отряд из N" обычно подразумевает, что ты столько с собой водишь, а не сколько у тебя на базе сидит.

2
Аристов--Черный DishonestLythronax

Из Вики:

Отряд — формирование или организованная группа людей.

Думаю, тут можно это отнести и к всей команде ГГ и к непосредственным компаньонам во время исследований.

0
DishonestLythronax Аристов--Черный

Вот поэтому и говорю, что спорная, неоднозначная. В контексте партийных игр это чаще всего именно про активную свиту гг, а не в целом количество возможных союзников. По крайней мере, всякий раз, когда я читал что-то вроде "у нас в игре отряд из стольких-то героев", оно сочеталось с "а всего возможных спутников столько-то". Но это уже обсуждение, справедливое для авторских новостей, а не прогонов из гуглоперевода со сторонних источников.

0
Шмоня Натанзон

Эндрю не подведи. Ты же эффективный директор, убей Биотварей.

-2
Командор Лазарь

Сам бы игру сделал, но у меня только сценарии по собственным книгам.

-2
AndruhaGruz
-2
valeriesq

эта новость для чего вообще? тут никакой новой информации

или это байт "золотом" на очередной засёр? а то ведь только благодаря комментаторам PG мы не забываем, что игра - ЛГБТ помойка. буквально за каждый пост хватаются, чтобы одно и то же написать

-3
ilyush

Это будет лучшая игра от талантливых разработчиков с самыми яркими персонажами в истории ролевых игр. Думаю будет игра года 2024.

-4
Ивасик
2
Lyс

Это аффирмации? Позитивное мышление? Трансферинг реальности? Вуду? Надежда? Что это?

0
ilyush Lyс

Первые три игры серии были шикарные. Думаю четвертая будет не хуже. 10 лет все таки делали

-1
Skorskis Lyс

Это токсичный позитив

0
dexxxx123

Никогда поделки от этих разрабов не заходили. Всегда сносил после двух-трех часов ознакомления. Что все масэффекты, что предыдущие драгоны, хуже и скучней наверно только пародии на стратегии от парадокс.

-18
Spectr-7

если тебе гоночки или стрелялки подавай, это не значит что другим не нравится что-то другое. И уж точно стратегии от парадоксов просто не по твоему уму видимо, вот и результат в твоем комменте.

4
Mr Merlegant

Иди передерни, хоть это тебя расслабит и не забудь открыть окно, а то душно

0
Mr Merlegant Spectr-7

Забей, этот узколобый клювик не вывозит сюжета, ему инди треша покушать принесли

2
dexxxx123 Spectr-7

Какие стрелялки, какие гоночки? Ты че обиделся, мань? Я виноват что тебя на унылое хавно тянет? Игры от пародокс это вообще не про ум, тупо набор картинок и текста для тех, кто не ценит своё время и хорошие игры, годах в 90х я бы в подобное поиграл, вместо морского боя и точек на бумаге.

-6
dexxxx123 Mr Merlegant

Я сам пишу сюжеты клюквик) И скажу что в кругах писателей серия массэффект считается наиуныйлешим калом, для недоразвитых жертв научной фантастики. А драгонгейдж так вообще комедия и смехопанорама.

-4