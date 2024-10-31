Разрешение Dragon Age: The Veilguard может упасть до 500p на PS5 и Xbox Series X

Канал Digital Foundry опубликовал технический анализ Dragon Age: The Veilguard для PS5, Xbox Series S и Xbox Series X. На обеих консолях Dragon Age: The Veilguard предлагает два игровых режима: первый - режим производительности, рассчитанный на работу в 60 FPS, и второй - режим качества при более высоком разрешении, но в 30 FPS.
По результатам тестов, проведенных Digital Foundry, выяснилось, что в режиме производительности разрешение Dragon Age: The Veilguard сильно падает, и все ради того, чтобы постоянно поддерживать 60 FPS. В режиме производительности на PS5 и Xbox Series X минимальное разрешение составляет 504p, в то время как на Xbox Series S оно может упасть до 432p.
Режим качества:
- PS5: 30 FPS в 1080p, масштабированное до 4K;
- Xbox Series X: 30 FPS в 1080p, масштабированное до 4K;
- Xbox Series S: 30 FPS в 648p (на Series S в этом режиме нет динамического разрешения).
Режим производительности:
- PS5: 60 FPS в 720p, масштабированное до 1440p (минимальное динамическое разрешение 504p).
- Xbox Series X: 60 FPS в 720p, масштабированном до 1440p (минимальное динамическое разрешение 504p)
- Xbox Series S: 60 FPS в 532p, масштабированном до 1080p (минимальное динамическое разрешение 432p).
Dragon Age: The Veilguard выйдет сегодня для PC, PS5 и Xbox Series S|X.
Консольный гейминг в 2024 году
Пк гейминг в 2024
Ты таки не поверишь. Б/у и 210 карта щас популярна. Как и б/у консоли псп или пс3.
Это того факта что хваленого некстгена хватило на 4 года не умаляет.
это возвращение к корням
И в это люди будут играть? Это я сейчас не про настоящих фанатов. Покупать это Г себя не уважать, а поддерживать всю ту извращеную политику в играх, потом крокодильи слезы будут. Мне страшнно видя, сколько желающих купить. И вообще, бородатый мужик или баба?
Вот выйдет PS5 Pro и там-то ого-го будет.
жрите фарш!
подальше от мылоящика отсесть и норм
Xbox Series S: 30 FPS в 648p
что там диджитал фаундри лепетали о хорошей оптимизации? обидно, что группа, на которую ты раньше ориентировался в тех.обзорах, стала типичной продажной ш.
А прочитать новость не? или хотя бы заголовок? они *лепетали про пк версию а не консоли.
А вроде недавно говорили, что "на ПК хорошо оптимизировали".
Обычно если на консолях такое, то на ПК нужно 4090 для нормальной игры
500 рублей бедненько :)
Вот разработчики позорище, че Wukong че эти же, пусть учатся у Сони которые раскрывают полностью потенциал, когда на ps4 выходили spider man, horizon, god of war, uncharted 4, такую графику могли только позволить мощные пк, а они работали в шикарной картинке
Xbox Series S: 30 FPS в 648p
Вместо качества в 5К, игра в 500p 🤘 круть
Чему тут удивляться? Игра стоит своих разработчиков.)
Это уже уровень Nintendo Wii
Да и фиг с ней игра ещё та помойка, с графоном с ps4 2014 года.
теперь мыло не только на switch.
Ща будут рассказывать, что и 640х480 так то тоже ниче, зато фпс стабильный.
Аааааааахахахахаха! Меня прям порвало!!!! Шел 2024 г....
Ну все правильно 720р динамические. Все как консольщики привыкли)
Ясен пень, игра делалась в первую очередь для ПК, а там оптимизация что надо судя по отзывам тех же Digital Foundry
Если было бы для пк, не было бы ссаных колес выбора и круглых менюшек для стиков. Как в первой части.
Если верить нейросетке, она релизнулась 3 минуты назад. Выйдут обзоры- узнаем, чё там по оптимизации. Ибо DF я не особо доверяю.