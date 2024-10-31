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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.4 791 оценка

Разрешение Dragon Age: The Veilguard может упасть до 500p на PS5 и Xbox Series X

Gruz_
Новости

Канал Digital Foundry опубликовал технический анализ Dragon Age: The Veilguard для PS5, Xbox Series S и Xbox Series X. На обеих консолях Dragon Age: The Veilguard предлагает два игровых режима: первый - режим производительности, рассчитанный на работу в 60 FPS, и второй - режим качества при более высоком разрешении, но в 30 FPS.

По результатам тестов, проведенных Digital Foundry, выяснилось, что в режиме производительности разрешение Dragon Age: The Veilguard сильно падает, и все ради того, чтобы постоянно поддерживать 60 FPS. В режиме производительности на PS5 и Xbox Series X минимальное разрешение составляет 504p, в то время как на Xbox Series S оно может упасть до 432p.

Режим качества:

  1. PS5: 30 FPS в 1080p, масштабированное до 4K;
  2. Xbox Series X: 30 FPS в 1080p, масштабированное до 4K;
  3. Xbox Series S: 30 FPS в 648p (на Series S в этом режиме нет динамического разрешения).

Режим производительности:

  1. PS5: 60 FPS в 720p, масштабированное до 1440p (минимальное динамическое разрешение 504p).
  2. Xbox Series X: 60 FPS в 720p, масштабированном до 1440p (минимальное динамическое разрешение 504p)
  3. Xbox Series S: 60 FPS в 532p, масштабированном до 1080p (минимальное динамическое разрешение 432p).

Dragon Age: The Veilguard выйдет сегодня для PC, PS5 и Xbox Series S|X.

-26
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Консольный гейминг в 2024 году

26
hpi

Пк гейминг в 2024

-17
LeXeRReXeR hpi
14
erkins007 hpi

Ты таки не поверишь. Б/у и 210 карта щас популярна. Как и б/у консоли псп или пс3.

Это того факта что хваленого некстгена хватило на 4 года не умаляет.

-1
MNM 1985
14
FireLion1993
12
Чизбургер

это возвращение к корням

8
Ceiv

И в это люди будут играть? Это я сейчас не про настоящих фанатов. Покупать это Г себя не уважать, а поддерживать всю ту извращеную политику в играх, потом крокодильи слезы будут. Мне страшнно видя, сколько желающих купить. И вообще, бородатый мужик или баба?

8
ZAUSA

Вот выйдет PS5 Pro и там-то ого-го будет.

7
TRADS80

жрите фарш!

6
пекабир

подальше от мылоящика отсесть и норм

6
AndruhaGruz

Xbox Series S: 30 FPS в 648p

4
ZackSnyder

что там диджитал фаундри лепетали о хорошей оптимизации? обидно, что группа, на которую ты раньше ориентировался в тех.обзорах, стала типичной продажной ш.

3
Serpentrage

А прочитать новость не? или хотя бы заголовок? они *лепетали про пк версию а не консоли.

2
PeaceDuke72

А вроде недавно говорили, что "на ПК хорошо оптимизировали".
Обычно если на консолях такое, то на ПК нужно 4090 для нормальной игры

2
Magnusss

500 рублей бедненько :)

2
CRAZY rock GAME

Вот разработчики позорище, че Wukong че эти же, пусть учатся у Сони которые раскрывают полностью потенциал, когда на ps4 выходили spider man, horizon, god of war, uncharted 4, такую графику могли только позволить мощные пк, а они работали в шикарной картинке

1
AndruhaGruz

Xbox Series S: 30 FPS в 648p

1
ka27

Вместо качества в 5К, игра в 500p 🤘 круть

0
SOLUS5678

Чему тут удивляться? Игра стоит своих разработчиков.)

0
Unicorling

Это уже уровень Nintendo Wii

0
kotasha

Да и фиг с ней игра ещё та помойка, с графоном с ps4 2014 года.

0
Paramezan

теперь мыло не только на switch.

-1
PanKotovsky

Ща будут рассказывать, что и 640х480 так то тоже ниче, зато фпс стабильный.

Аааааааахахахахаха! Меня прям порвало!!!! Шел 2024 г....

-1
erkins007

Ну все правильно 720р динамические. Все как консольщики привыкли)

-1
TrueMuMa

Ясен пень, игра делалась в первую очередь для ПК, а там оптимизация что надо судя по отзывам тех же Digital Foundry

-9
Empty account

Если было бы для пк, не было бы ссаных колес выбора и круглых менюшек для стиков. Как в первой части.

0
PeaceDuke72

Если верить нейросетке, она релизнулась 3 минуты назад. Выйдут обзоры- узнаем, чё там по оптимизации. Ибо DF я не особо доверяю.

0