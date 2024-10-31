Разрешение Dragon Age: The Veilguard может упасть до 500p на PS5 и Xbox Series X

Канал Digital Foundry опубликовал технический анализ Dragon Age: The Veilguard для PS5, Xbox Series S и Xbox Series X. На обеих консолях Dragon Age: The Veilguard предлагает два игровых режима: первый - режим производительности, рассчитанный на работу в 60 FPS, и второй - режим качества при более высоком разрешении, но в 30 FPS.

По результатам тестов, проведенных Digital Foundry, выяснилось, что в режиме производительности разрешение Dragon Age: The Veilguard сильно падает, и все ради того, чтобы постоянно поддерживать 60 FPS. В режиме производительности на PS5 и Xbox Series X минимальное разрешение составляет 504p, в то время как на Xbox Series S оно может упасть до 432p.

Режим качества:

PS5: 30 FPS в 1080p, масштабированное до 4K; Xbox Series X: 30 FPS в 1080p, масштабированное до 4K; Xbox Series S: 30 FPS в 648p (на Series S в этом режиме нет динамического разрешения).

Режим производительности:

PS5: 60 FPS в 720p, масштабированное до 1440p (минимальное динамическое разрешение 504p). Xbox Series X: 60 FPS в 720p, масштабированном до 1440p (минимальное динамическое разрешение 504p) Xbox Series S: 60 FPS в 532p, масштабированном до 1080p (минимальное динамическое разрешение 432p).

Dragon Age: The Veilguard выйдет сегодня для PC, PS5 и Xbox Series S|X.