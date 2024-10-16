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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.9 660 оценок

Руководитель Dragon Age: The Veilguard объяснил отсутствие защиты Denuvo в игре: "Мы вам доверяем"

2BLaraSex
Новости

Вчера вечером компания Bioware опубликовала системные требования Dragon Age: The Veilguard и неожиданно удивила тем, что в игре будет отсутствовать анти-пиратская защита Denuvo. Многие игроки сразу же почуяли подвох, так как подобное несвойственно EA, и предположили, что в игре, возможно, будет плохая оптимизация или иной вид защиты. Однако руководитель и исполнительный продюсер игры Майкл Гэмбл в социальной сети X поспешил успокоить игроков, ответив, что Denuvo не будет, потому что "Мы вам доверяем". Он также добавил, что у игры не будет обязательной онлайн-привязки, но не ответил на вопрос, выйдет ли игра в GOG.

Что касается оптимизации, Майкл посоветовал дождаться видео-разборов игры от Digital Foundry, если игроки не доверяют видео от самих разработчиков. В августе компания заявляла, что на тестирование производительности игры только на PC они потратили 200 тысяч часов

1
66
Комментарии: 66
Ваш комментарий
AceTheKing

А мы вам - нет))

Главную защиту в виде woke-повестки они все-таки впихнули, и пока что она работает надежнее чем Денуво - даже пиратить не хочется такое.

50
Arbazan

Не могу не сказать, что с Ориджинс в Драгон Аге было много повестки. на это честно насрать, но блин геймплей игры такой кал, кто в это будет играть я не знаю

-2
Пользователь ВКонтакте

Просто игра настолько никому не нужна, что её даже пиратить не будут // Александр Ковалёв

20
Пользователь ВКонтакте

Не в бровь, а в глаз👍 // Максим Кутузов

2
Пользователь ВКонтакте

У них предзаказов с гулькин х🤗 // Евгений Ландау

0
Torusman

Думаю, это многоходовочка. Разрабы готовятся к низким продажам. И когда им это предъявят, они смогут обвинить пиратство. А если бы денува осталась, то тогда такая отмазка бы не сработала.

16
MunchkiN 616

пиратво думаю будет знатное. почти все клевые интересные в этом были с денувой нипаиграть. старфилд только если перепройти а тут не придут галеоны денувы и море будет красно-коричное от разграблений все будет затянутую пороховыми газвми всюду будут крики и лязг оружия а насосы торенты от скачивающих лягут, остановятся и начнут качать в обратную сторону пират будет давать все 20 мб сек и не брать ничего.

0
Mazaxati

Да ладно вам, все мы понимаем что это сделано для того чтоб игру хоть где то в хорошем свете увидели... а уж никак не для игроков, если бы они были уверенны что фанатам серии и тем кто именно играет она понравится там бы была и защита и авторизация через сервера, а так они понимают что игра понравится только жирафам++ которые даже играть не будут и срать хотели на эту игру.

12
Робот Колдун

Такого от руководителей студии я еще не слышал

7
ObscureDarian

У БГ3 что то подобное было незадолго до релиза в ролике про верхний город.

5
annie_leonhardt ObscureDarian

тот самый верхний город, которого в игре нет?

6
ilya6969

Да в этом био-мусор, даже бесплатно играть стыдно...

6
PolGhost
на тестирование производительности игры только на PC они потратили 200 тысяч часов

Бедные тестировщики

6
WolksVagen

Спасибо за доверие!

Хотя не факт, что и оттуда скачаю

5
vertehwost

блин они не ту игру выбрали, чтобы полагаться на нее

5
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Игра провалиться в продажах и потом этим будут оправдывать денуво в других играх.

4
taotahu1992

А мы вам нет, вы предали наше доверие насрав в наш суп своей повесткой сверх всяких мер.

3
AndralStormborn

Самая лучшая защита этой игры - стремные рожи нпс, так что даже бесплатно качать это не хочется

3
MadPyramus

В дополнение к рожам ещё эпичный слайдер тела, в котором судя по груди с жопой на максималках, будет симулятор создания накачанных бабомужиков.

0
KimoR_HZ

Ага, канеш, доверяют, а не решили сократить расходы видя удручающие картины по предзаказам и пользовательским ожиданиям.)

3
TuzikZloy

судя по всему понимают, что эту поделку даже на торренте мало кто захочет брать xD

2
dreamevil2067

Это плохо что именно сюда не поставили дерьмуву

Похоже на явный сговор с этой самой дерьмувой

2
cuckold

Еще и с денуевой она нафиг не нужна была бы никому.

1
ObscureDarian

Мы вам доверяем... Нам деньги отбить разработку не нужны...

При таком подходе непонятно почему игра ещё не F2P?

1
Alex40001

она и так не отобьёт как успешный проект череп и кости

0
darcs600

Игра врятле отобьет повезет если еще не в минус уйдут

0
Lady_Leda

Решили идти ва-банк, ведь реклама игры полностью провалилась, но надеются теперь, что сарафанным радио смогут добиться лояльности у тех, кто поиграет и пойдут покупать лицензию.

1
Deowar
"Мы вам доверяем"

Слишком уж подозрительно, хотя я всё равно не собирался покупать игру.)))

1
Александр Гоголев

Хорошая новость. А внешний вид компаньонов и гг можно будет исправить модами.

1
MadPyramus

Которые на релизах удалять будут)

0
Лидер X

Такое адекватное отношения к игрокам в нынешнее время поражает )

0
BluntZebulon

хотят минимизировать волну хейта. Были бы уверены в проекте - обязательно влепили бы защиту

14
ZAUSA BluntZebulon
Были бы уверены в проекте - обязательно влепили бы защиту

А как же: "Хорошей игре защита не нужна"?))))

1
Avel_N ZAUSA

Так то хорошей...

4
cheezypizey BluntZebulon

Они то как раз уверены, раз защиту не ставят...

-3
Алан Битаров ZAUSA

Нехорошей даже отсуствие защиты не поможет.

2
антон фекалис

они просто понимают что игру никто не купит что без денуво что с денуво поэтому что бы хоть как то получить доход уберут денуво

0
РикоЧико

Видят что спрос по предзаказам низкий.

0
Илья Матецкий

У Киберпанка тоже не было защиты, под Новый год, но все заплевали его тогда:D

0
w0oozy

поэтому только под конец 23го года было продано 25 миллионов копий.

0
Илья Матецкий w0oozy

Ну и исходя из этого, нельзя сразу хоронить проект. Но в Киберпанке мало повестки, женщины симпатичные, а тут походу нет.

1
w0oozy Илья Матецкий

тут будет веселье и огромное количество обзоров правильных)

0
ugf16349

Я не могу понять, если кто-то будет качать этот уг. Вы же трейлер видели? Это ужас!

0
Пользователь ВКонтакте

На ютубе посмотрю что она из себя представляет и на этом всё 😄, // Алексей Хазов

0
Пользователь ВКонтакте

даже в ютубе её стримить не будут 😂 // Дмитрий Иванов

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну тогда могу сказать только одно: ну и хрен с ней: ничего не потеряю даже 😃 // Алексей Хазов

0
jax baron

да ни кому не чё не доверяют - короче тестеровщики протестировали игру а там все процы еле еле дышат по полной напрягаются - они выясняли если дюневу добавить сдохнут процы по полной (хз чё там еа с оптимизацией накрутили - но говорят еа переплюнула по полной с этой игрой) они им посоветовали не ставить (так как у самих разрабов процы тоже сдохнут все) ещё советовали пока отложить ретрейсинг он так нагружет по полной - но вроде тестировщики сказали что у них ртх есть 3 версии 1)реальная 2) без изменений (короче по минемалкам) 3) на время отложить и оптимизировать эту часть для игры.

0
Константин335

Это твои фантазии? Или откуда информация

0
jax baron Константин335

ну да, фантазии....... влажно-важные

0
Пользователь ВКонтакте

Продаж не будет // Андрей Сычёв

0
Larunn

Я ведь так поняла - в ДАВ Кипа тоже не ожидается? Сэйвы будут переноситься как из ДАО в ДА2 или Массыче?? В ДА2 все-таки было довольно много багов..

0
Shadowsomniari

Переноса не будет. В создании персонажа 3 вопроса про прошлые решения и всё

0
Константин335 Shadowsomniari

Разве? Вроде говорили перенос сейвов будет

0
Aellie

Молодцы, правильно. Еще бы объем поменьше сделали, а то 100 гигов с торрента качать такое себе.

0
MunchkiN 616

будет наверна репак на 70 гб с вырезанными лого разработчика и там какие ни будь механики пек-пек

0
вупсич пупсич

Вчера смотрел лидеры продаж, увидел эту подделку. Посмотрел и возникли неоднозначные мысли, 20к тенге вроде дешево. Но понимаю - отдам за гoвно.

Продолжил листать дальше вниз.

0
Кемпритдж

Бывает же такое.

0
GullibleCelia

Даже за бесплатно играть не буду)

0
ZAUSA

"Хорошей игре защита не нужна"

-1
Пользователь ВКонтакте

Уже один скриншот для новости вгоняет меня в тоску, потому что я как фанат драгон эйдж ориджинс НЕ ПРИПОМНЮ ФИОЛЕТОВОВОЛОСЫХ ДЛИННОУХИХ // Александр Рыбченко

-1
Пользователь ВКонтакте

Кстати, в кастомизаторе первой части я хотел создать такую героиню, но не вышло. Потому что в средневековье не было краски для волос. // Dungeon Master

0
Константин335

Короче понятно, ставят денуву игроки недовольны, пишут что мы вам доверяем и денувы не будет снова недовольны. Обычные хейтеры все ясно

-1
Пользователь ВКонтакте

Ну кому как а я вот например куплю эту игру // Артемий Дородных

-3
Пользователь ВКонтакте

Ну это понятно, ты со своим парнем будешь играть. // Андрей Сычёв

3
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Слушай я незнаю что у тебя в голове творится. Но мне совершенно пофиг что там пишут про какую то инклюзивность в игре // Артемий Дородных

-4