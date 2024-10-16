Руководитель Dragon Age: The Veilguard объяснил отсутствие защиты Denuvo в игре: "Мы вам доверяем"

Вчера вечером компания Bioware опубликовала системные требования Dragon Age: The Veilguard и неожиданно удивила тем, что в игре будет отсутствовать анти-пиратская защита Denuvo. Многие игроки сразу же почуяли подвох, так как подобное несвойственно EA, и предположили, что в игре, возможно, будет плохая оптимизация или иной вид защиты. Однако руководитель и исполнительный продюсер игры Майкл Гэмбл в социальной сети X поспешил успокоить игроков, ответив, что Denuvo не будет, потому что "Мы вам доверяем". Он также добавил, что у игры не будет обязательной онлайн-привязки, но не ответил на вопрос, выйдет ли игра в GOG.



Что касается оптимизации, Майкл посоветовал дождаться видео-разборов игры от Digital Foundry, если игроки не доверяют видео от самих разработчиков. В августе компания заявляла, что на тестирование производительности игры только на PC они потратили 200 тысяч часов