Вчера вечером компания Bioware опубликовала системные требования Dragon Age: The Veilguard и неожиданно удивила тем, что в игре будет отсутствовать анти-пиратская защита Denuvo. Многие игроки сразу же почуяли подвох, так как подобное несвойственно EA, и предположили, что в игре, возможно, будет плохая оптимизация или иной вид защиты. Однако руководитель и исполнительный продюсер игры Майкл Гэмбл в социальной сети X поспешил успокоить игроков, ответив, что Denuvo не будет, потому что "Мы вам доверяем". Он также добавил, что у игры не будет обязательной онлайн-привязки, но не ответил на вопрос, выйдет ли игра в GOG.
Что касается оптимизации, Майкл посоветовал дождаться видео-разборов игры от Digital Foundry, если игроки не доверяют видео от самих разработчиков. В августе компания заявляла, что на тестирование производительности игры только на PC они потратили 200 тысяч часов
Руководитель Dragon Age: The Veilguard объяснил отсутствие защиты Denuvo в игре: "Мы вам доверяем"
Вчера вечером компания Bioware опубликовала системные требования Dragon Age: The Veilguard и неожиданно удивила тем, что в игре будет отсутствовать анти-пиратская защита Denuvo. Многие игроки сразу же почуяли подвох, так как подобное несвойственно EA, и предположили, что в игре, возможно, будет плохая оптимизация или иной вид защиты. Однако руководитель и исполнительный продюсер игры Майкл Гэмбл в социальной сети X поспешил успокоить игроков, ответив, что Denuvo не будет, потому что "Мы вам доверяем". Он также добавил, что у игры не будет обязательной онлайн-привязки, но не ответил на вопрос, выйдет ли игра в GOG.
А мы вам - нет))
Главную защиту в виде woke-повестки они все-таки впихнули, и пока что она работает надежнее чем Денуво - даже пиратить не хочется такое.
Не могу не сказать, что с Ориджинс в Драгон Аге было много повестки. на это честно насрать, но блин геймплей игры такой кал, кто в это будет играть я не знаю
Просто игра настолько никому не нужна, что её даже пиратить не будут // Александр Ковалёв
Не в бровь, а в глаз👍 // Максим Кутузов
У них предзаказов с гулькин х🤗 // Евгений Ландау
Думаю, это многоходовочка. Разрабы готовятся к низким продажам. И когда им это предъявят, они смогут обвинить пиратство. А если бы денува осталась, то тогда такая отмазка бы не сработала.
пиратво думаю будет знатное. почти все клевые интересные в этом были с денувой нипаиграть. старфилд только если перепройти а тут не придут галеоны денувы и море будет красно-коричное от разграблений все будет затянутую пороховыми газвми всюду будут крики и лязг оружия а насосы торенты от скачивающих лягут, остановятся и начнут качать в обратную сторону пират будет давать все 20 мб сек и не брать ничего.
Да ладно вам, все мы понимаем что это сделано для того чтоб игру хоть где то в хорошем свете увидели... а уж никак не для игроков, если бы они были уверенны что фанатам серии и тем кто именно играет она понравится там бы была и защита и авторизация через сервера, а так они понимают что игра понравится только жирафам++ которые даже играть не будут и срать хотели на эту игру.
Такого от руководителей студии я еще не слышал
У БГ3 что то подобное было незадолго до релиза в ролике про верхний город.
тот самый верхний город, которого в игре нет?
Да в этом био-мусор, даже бесплатно играть стыдно...
Бедные тестировщики
Спасибо за доверие!
Хотя не факт, что и оттуда скачаю
блин они не ту игру выбрали, чтобы полагаться на нее
Игра провалиться в продажах и потом этим будут оправдывать денуво в других играх.
А мы вам нет, вы предали наше доверие насрав в наш суп своей повесткой сверх всяких мер.
Самая лучшая защита этой игры - стремные рожи нпс, так что даже бесплатно качать это не хочется
В дополнение к рожам ещё эпичный слайдер тела, в котором судя по груди с жопой на максималках, будет симулятор создания накачанных бабомужиков.
Ага, канеш, доверяют, а не решили сократить расходы видя удручающие картины по предзаказам и пользовательским ожиданиям.)
судя по всему понимают, что эту поделку даже на торренте мало кто захочет брать xD
Это плохо что именно сюда не поставили дерьмуву
Похоже на явный сговор с этой самой дерьмувой
Еще и с денуевой она нафиг не нужна была бы никому.
Мы вам доверяем... Нам деньги отбить разработку не нужны...
При таком подходе непонятно почему игра ещё не F2P?
она и так не отобьёт как успешный проект череп и кости
Игра врятле отобьет повезет если еще не в минус уйдут
Решили идти ва-банк, ведь реклама игры полностью провалилась, но надеются теперь, что сарафанным радио смогут добиться лояльности у тех, кто поиграет и пойдут покупать лицензию.
Слишком уж подозрительно, хотя я всё равно не собирался покупать игру.)))
Хорошая новость. А внешний вид компаньонов и гг можно будет исправить модами.
Которые на релизах удалять будут)
Такое адекватное отношения к игрокам в нынешнее время поражает )
хотят минимизировать волну хейта. Были бы уверены в проекте - обязательно влепили бы защиту
А как же: "Хорошей игре защита не нужна"?))))
Так то хорошей...
Они то как раз уверены, раз защиту не ставят...
Нехорошей даже отсуствие защиты не поможет.
они просто понимают что игру никто не купит что без денуво что с денуво поэтому что бы хоть как то получить доход уберут денуво
Видят что спрос по предзаказам низкий.
У Киберпанка тоже не было защиты, под Новый год, но все заплевали его тогда:D
поэтому только под конец 23го года было продано 25 миллионов копий.
Ну и исходя из этого, нельзя сразу хоронить проект. Но в Киберпанке мало повестки, женщины симпатичные, а тут походу нет.
тут будет веселье и огромное количество обзоров правильных)
Я не могу понять, если кто-то будет качать этот уг. Вы же трейлер видели? Это ужас!
На ютубе посмотрю что она из себя представляет и на этом всё 😄, // Алексей Хазов
даже в ютубе её стримить не будут 😂 // Дмитрий Иванов
Ну тогда могу сказать только одно: ну и хрен с ней: ничего не потеряю даже 😃 // Алексей Хазов
да ни кому не чё не доверяют - короче тестеровщики протестировали игру а там все процы еле еле дышат по полной напрягаются - они выясняли если дюневу добавить сдохнут процы по полной (хз чё там еа с оптимизацией накрутили - но говорят еа переплюнула по полной с этой игрой) они им посоветовали не ставить (так как у самих разрабов процы тоже сдохнут все) ещё советовали пока отложить ретрейсинг он так нагружет по полной - но вроде тестировщики сказали что у них ртх есть 3 версии 1)реальная 2) без изменений (короче по минемалкам) 3) на время отложить и оптимизировать эту часть для игры.
Это твои фантазии? Или откуда информация
ну да, фантазии....... влажно-важные
Продаж не будет // Андрей Сычёв
Я ведь так поняла - в ДАВ Кипа тоже не ожидается? Сэйвы будут переноситься как из ДАО в ДА2 или Массыче?? В ДА2 все-таки было довольно много багов..
Переноса не будет. В создании персонажа 3 вопроса про прошлые решения и всё
Разве? Вроде говорили перенос сейвов будет
Молодцы, правильно. Еще бы объем поменьше сделали, а то 100 гигов с торрента качать такое себе.
будет наверна репак на 70 гб с вырезанными лого разработчика и там какие ни будь механики пек-пек
Вчера смотрел лидеры продаж, увидел эту подделку. Посмотрел и возникли неоднозначные мысли, 20к тенге вроде дешево. Но понимаю - отдам за гoвно.
Продолжил листать дальше вниз.
Бывает же такое.
Даже за бесплатно играть не буду)
"Хорошей игре защита не нужна"
Уже один скриншот для новости вгоняет меня в тоску, потому что я как фанат драгон эйдж ориджинс НЕ ПРИПОМНЮ ФИОЛЕТОВОВОЛОСЫХ ДЛИННОУХИХ // Александр Рыбченко
Кстати, в кастомизаторе первой части я хотел создать такую героиню, но не вышло. Потому что в средневековье не было краски для волос. // Dungeon Master
Короче понятно, ставят денуву игроки недовольны, пишут что мы вам доверяем и денувы не будет снова недовольны. Обычные хейтеры все ясно
Ну кому как а я вот например куплю эту игру // Артемий Дородных
Ну это понятно, ты со своим парнем будешь играть. // Андрей Сычёв
Слушай я незнаю что у тебя в голове творится. Но мне совершенно пофиг что там пишут про какую то инклюзивность в игре // Артемий Дородных