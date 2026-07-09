"Серия мертва": Бывший сценарист Dragon Age рассказал, как EA годами убивала франшизу

Дэвид Гейдер, создатель Тедаса и автор сюжетов первых частей культовой RPG-серии, вынес суровый вердикт текущему состоянию Dragon Age. В интервью изданию PC Gamer Гейдер поделился своими мыслями о судьбе серии после неудачного релиза Dragon Age: The Veilguard. Он прямо заявил, что не видит для нее будущего, пока издателем выступает EA.

Если говорить об Electronic Arts? Вряд ли. Мы всегда были в одном шаге от того, чтобы проект закрыли. Нас спасало только то, что игры выходили и продавались гораздо лучше, чем они ожидали, и это каждый раз их удивляло.

Сценарист подчеркнул, что EA никогда не понимала суть Dragon Age. В качестве примера он привел первый трейлер к Origins, где под музыку Мэнсона показывали горы крови - маркетологи превратили серьезное взрослое фэнтези в "провокационный мусор для мальчиков-подростков". Это непонимание, по словам Гайдера, продолжается до сих пор. Особенно ярко это проявилось в недавнем заявлении генерального директора EA Эндрю Уилсона, который объяснил неудачу The Veilguard отсутствием "живых сервисов".

Особенно остро контраст в отношении к проектам внутри компании ощущался на фоне Mass Effect - "любимой RPG" издательства.

Было забавно. Если Mass Effect продавалась не так хорошо, для нее находили оправдания, потому что это экшн-игра. Им казалось, что она должна продаваться лучше. Она была более гладкой и современной. А Dragon Age считали старомодным, сделанным с упором на сюжет. Нашу боевую систему в первой части называли медленной и громоздкой, во второй - слишком быстрой. Они просто не знали, что с этим делать. Поэтому каждый успешный релиз Dragon Age они списывали на случайность и "везение".

При этом Гейдер напомнил, что Dragon Age: Inquisition стала самой успешной игрой BioWare, перевыполнив все планы по продажам. Однако это не изменило отношения к серии. Он рассказал, как однажды им дали главу отдела маркетинга, который открыто говорил, что нужно накрасить свинью губной помадой, чтобы продать ее. Когда ты работаешь в команде и слышишь такое, ты думаешь: "И что мне с этим делать?"

Несмотря на весь пессимизм, Гейдер не исключает, что когда-нибудь вернется к работе над миром Тедаса, но только при условии, что EA не будет иметь к этому никакого отношения. Остается лишь гадать, сможет ли серия когда-нибудь получить второй шанс, как это некогда случилось с Ultima Ричарда Гарриотта, или же Dragon Age действительно ждет участь "нелюбимого пасынка" в портфолио крупного издателя.