Скоро Dragon Age: The Veilguard получит первый патч с исправлениями и улучшением оптимизации на ПК

Новая игра студии BioWare из культовой серии Dragon Age: The Veilguard удивила на премьерной неделе, продемонстрировав высокий онлайн и положительные отзывы игроков, несмотря на продолжающиеся споры вокруг сюжетной линии. Что еще более удивительно, новая экшен-RPG стала одной из немногих игр этого года с хорошей оптимизацией на релизе. Dragon Age: The Veilguard стабильно работает на консолях и среднебюджетных ПК, однако разработчики обещают в скором времени еще больше повысить производительность.
Команда BioWare анонсировала, что в ближайшее время Dragon Age: The Veilguard получит свое первое обновление на всех платформах. Главной целью патча станет оперативное устранение ошибок, обнаруженных игроками во время прохождения. Апдейт также будет включать незначительные изменения баланса и общее улучшение стабильности игры.
Полные примечания к патчу разработчики опубликуют в день его выхода, который должен состояться уже в ближайшие дни. На данный момент они могут подтвердить, что обновление решает проблему, из-за которой параметры DLSS могли оказаться неактивными на графических процессорах Nvidia 40-й серии. Кроме этого, была исправлена ошибка сброса навыков компаньонов и улучшена оптимизация на ПК.
А оценка в стиме то падает. На техническую составляющую при этом никто не жалуется. Отзывы в основном сходятся даже не в проблеме повестки, а в супер слабом тексте, диалогах и пустых персонажах - без внешних и внутренних конфликтов, все будто сто раз "проработаны" с психологом и под транквилизаторами - токсичный позитив, зефирки и радуги
В bg3, которая вышла в 2023 году, онлайна даже сейчас больше, чем в Вейлгарде, который только-только релизнулся (это если на цифры пикового онлайна не смотреть). Вполне характерный показатель "качества" вышедшего продукта.
На пк шикарно идет. На высоких. Что что, но такое на пекарне редкость. У меня далеко не топовый)
Оптимизация в игре и правда отличная.
Тут она молодая, а в 4ке мать разведенка и хз сколько лет прошло если вон Варрик поседел)
Он не поседел он превратился в цигана
А он им и был во 2й)
В 30-31 годах 9 века проходит пятый мор (события ориджинс и начало второй части) и в 44 году закачивается сюжет инквизиции. Ну и ещё сколько-то времени проходит между 3 и 4 частями. Т.е. в DAV Морриган уже под 40 как минимум.
P.S. погуглил и пишут что действие новой части проходит в 9:52 т.е. 22 года прошло от начала пятого мора.
Горячая мамочка в самом соку) ну и видно что она прям женщина)
Патч исправляющий педовестку когда будет?
Друг поиграл 15ч. Сказал что ее не встретил кроме пары кринжовых моментов из мемов, но в самой игре можно сказать она не встречается
Часов 10 наиграл, ни одного повесточного момента пока не встретил, ну кроме эльфов-негров и возможности ответа с сердечком мужским компаньонам, но его можно просто не отвечать.
Повестки там и нет почти, очень мало
Там повестка в первой же сцене, если выбрать мирный вариант то "нечто" с барной стойки к гг едва ли не приставать начнёт
Нужен патч который убирает полностью повестку, я хочу убедиться что сын не нарвется на косвенную промывку мозгов этими леваческими издателями, повестка может быть скрытой и не явной.
В игре шикарная оптимизация
Она и на релизе хорошо сделана, багов не встречал, уже половину игры где то прошел
У меня пару раз замирали диалоги,и не начинала проигрыватся кат сцена.Но загрузка сейва вроде бы сразу фиксит.Ну и да в алванском лесу фпс на 10 15 ниже чем в других локах и местами какаято как рябь на земле .
Саравно смысла нету у меня 306 обезанная 8 гиговая и на низких только идет на средни 43 фпс выдает до 54 фпс Генирация доступно для 40 серии только играхрень
генерация правится как всегда юниверсалом отсюда
https://www.nexusmods.com/site/mods/738?tab=files
и будет гораздо шустрее
вообще это скотство конечно програмно ограничивать функционал, чтоб брали новое железо
А проц какой?
амд райзен 5 -3600
вот
Я вообще запустил ее на радеон570 с 4гб и играю на средних-высоких мб игра нормально идёт на 32гб ОЗУ?
Оптимизация хорошая. На 13400, 32гб и 4060 работает на ультра высоких без длсс 65-70. С длсс 85-90. Генератор пока не пробовал
у меня так же только 7700х и 4080 в 4к идет 80 фпс на ультрах
смотри сколько завистников у тебя, аж 4
да че вы верите в повестки боже....да допустим на английском этого больше чем не русском...но это не мешает играть я почти на финале и о повестке не слышал...мне игра предлагает любовную линию с мужиками...но я просто говорю другой диалог а с женскими персонажами флиртую...ВСЕ ....игру зря хейтят
Если на мужиках не нажимать сердечки то и гейского гея не будет) так было в инквизиции и андромеде и мб во 2й
Я бы поверил, говори ты о BG3. Но в «Стражах» с появлением Тааш разговоры о небинарности, людях, которым «некомфортно в своём теле» и т. д., и т. п. начинают зашкаливать. Беллара постоянно всем напоминает, что Тааш себя чувствует «нетакусей» и поэтому все обращаемся к ней с особым местоимением. А сама эта Тааш ведёт себя как ох*евший подросток, которой по шеям не давали, и поэтому она на всех пырскает и заёбывает со своей «идентичностью» и «мультикультурностью». Тьфу, блядь.
Так тут верующих в повестку тригерит сама возможность выбирать сердечко на мужиках, играя мужиком. Я наиграл часов 8, и только в маяке один раз видел какой то диалог про свой пол, и в отличии от инквизиции и бг3, первый встреченный мной компаньон мужского пола-не помню как зовут убийца ворон, не ЛЕЗЕТ ко мне сам со своей любовью. (уилл и дориан привет!!) =)
У меня она сидит на маяке безвылазно)не бодходит под мой билд)
Оно, а не она. 🤣