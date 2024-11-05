Скоро Dragon Age: The Veilguard получит первый патч с исправлениями и улучшением оптимизации на ПК

Новая игра студии BioWare из культовой серии Dragon Age: The Veilguard удивила на премьерной неделе, продемонстрировав высокий онлайн и положительные отзывы игроков, несмотря на продолжающиеся споры вокруг сюжетной линии. Что еще более удивительно, новая экшен-RPG стала одной из немногих игр этого года с хорошей оптимизацией на релизе. Dragon Age: The Veilguard стабильно работает на консолях и среднебюджетных ПК, однако разработчики обещают в скором времени еще больше повысить производительность.

Команда BioWare анонсировала, что в ближайшее время Dragon Age: The Veilguard получит свое первое обновление на всех платформах. Главной целью патча станет оперативное устранение ошибок, обнаруженных игроками во время прохождения. Апдейт также будет включать незначительные изменения баланса и общее улучшение стабильности игры.

Полные примечания к патчу разработчики опубликуют в день его выхода, который должен состояться уже в ближайшие дни. На данный момент они могут подтвердить, что обновление решает проблему, из-за которой параметры DLSS могли оказаться неактивными на графических процессорах Nvidia 40-й серии. Кроме этого, была исправлена ошибка сброса навыков компаньонов и улучшена оптимизация на ПК.