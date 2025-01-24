Слух: BioWare завершает поддержку "не оправдавшей ожиданий" Dragon Age: The Veilguard

Студия BioWare выпустила пятый большой патч для Dragon Age: The Veilguard. В примечаниях разработчики намекнули, что это будет последнее крупное обновление для игры.
В недавнем пресс-релизе компания Electronic Arts сообщила, что новая Dragon Age не оправдала ожиданий. Вместо прогнозируемых 3 миллионов игра привлекла аудиторию всего в 1,5 миллиона геймеров.
Притом речь шла даже не о продажах, поскольку в отчёт включили подписчиков сервиса EA Play Pro. Каким на самом деле тиражом разошлась игра, так и не сообщили.
Вероятно, после этого издатель решил как можно быстрее закончить поддержку проекта. Игроки обратили внимание на следующие строки в патчноуте к последнему обновлению:
Спасибо вам всем за то, что играете в Dragon Age: The Veilguard; мы были очень довольны оптимизацией на момент запуска и надеемся, что вам понравились наши последние исправления. Поскольку игра стабильна, мы будем следить за появлением ошибок, которые могут нарушить игровой процесс
Слова заканчиваются напутствием «Dareth shiral», что по внутриигровому лору переводится с эльфийского языка как «Счастливого пути». Похоже, так команда Dragon Age: The Veilguard попрощалась с игроками.
Что касается патча, то он исправил несколько существенных ошибок. Разработчики устранили баги в романе с Луканисом и квесте «Сожаления Ужасного Волка», а также поправили использование рун в лириумном кинжале, бонусы от брони «Решимость Империума» и навык ношения средней брони.
Кроме того, спутники теперь приходят на помощь Руку, если тот тонет на пляже в Ривейне.
Напомним, что недавно BioWare покинула геймдиректор Dragon Age: The Veilguard. Из студии также ушла одна из сценаристок Dragon Age, работавшая над серией 15 лет.
А как по-эльфийски "Скатертью по жопе"? Хотелось бы им ответить:)
Боюсь язык из дурки не смогут понять даже их санитары
Ну, все возможно. Но это слух. Так же, я видела, где-то писали, что они собираются, возможно, в будущем, создавать игры по Драгон Эйдж уже без привязки по истории Мора. Т.е, им облегчение, что больше не нужно поддерживать эту тему. Но не ручаюсь за свои слова. Все слухи. Но вообще, хорошо, если прекратят издеваться над вселенной.
После DAV идеально заходит повторное прохождение DAO.
Несмотря на устаревший геймплей, она на несколько голов выше в плане проработки персонажей и вселенной. Эх, ремейк бы...
Лично для меня, как большого фаната DAO, это предсмертное испражнение биотварей в любимой вселенной Тедаса стало таким же тяжелым потрясением ушедшего года, как то, что девушка, с которой познакомился на одной из вечеринок релокантов у нас в Гамбурге, оказалась Эльнуром, фрилансером из Челнов. Но если Нурик все же был достаточно честным, чтобы в итоге раскрыть свой обман, то конторка бездарных фриков, по ошибке судьбы до сих пор носящая гордое и славное имя из былых времён золотого расцвета рпг, идет на осознанное преступление, до сих пор продолжая называть стерильный, манерный, пустой, ханжеский, вырвиглазный, сюжетно и характерно убогий, безальтернативно-тоталитарный по отношению к геймерам валикал ИГРОЙ.
говорят что г"вно не тонет, к счастью это - утонуло.
dragon age на первом месте по вовлечённости игроков и наигранным часам и одна из самых продаваемых
А потом ты проснулся
Не забегай наперед