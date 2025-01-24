Слух: BioWare завершает поддержку "не оправдавшей ожиданий" Dragon Age: The Veilguard

Студия BioWare выпустила пятый большой патч для Dragon Age: The Veilguard. В примечаниях разработчики намекнули, что это будет последнее крупное обновление для игры.

В недавнем пресс-релизе компания Electronic Arts сообщила, что новая Dragon Age не оправдала ожиданий. Вместо прогнозируемых 3 миллионов игра привлекла аудиторию всего в 1,5 миллиона геймеров.

Притом речь шла даже не о продажах, поскольку в отчёт включили подписчиков сервиса EA Play Pro. Каким на самом деле тиражом разошлась игра, так и не сообщили.

Вероятно, после этого издатель решил как можно быстрее закончить поддержку проекта. Игроки обратили внимание на следующие строки в патчноуте к последнему обновлению:

Спасибо вам всем за то, что играете в Dragon Age: The Veilguard; мы были очень довольны оптимизацией на момент запуска и надеемся, что вам понравились наши последние исправления. Поскольку игра стабильна, мы будем следить за появлением ошибок, которые могут нарушить игровой процесс

Слова заканчиваются напутствием «Dareth shiral», что по внутриигровому лору переводится с эльфийского языка как «Счастливого пути». Похоже, так команда Dragon Age: The Veilguard попрощалась с игроками.

Что касается патча, то он исправил несколько существенных ошибок. Разработчики устранили баги в романе с Луканисом и квесте «Сожаления Ужасного Волка», а также поправили использование рун в лириумном кинжале, бонусы от брони «Решимость Империума» и навык ношения средней брони.

Кроме того, спутники теперь приходят на помощь Руку, если тот тонет на пляже в Ривейне.

Напомним, что недавно BioWare покинула геймдиректор Dragon Age: The Veilguard. Из студии также ушла одна из сценаристок Dragon Age, работавшая над серией 15 лет.