Слух: Dragon Age: The Veilguard продается хуже, чем Star Wars Outlaws

Фанаты возлагали большие надежды на Dragon Age: The Veilguard, поскольку разработка игры велась почти десять лет. Но после релиза игра оказалась далеко не такой, какой ее хотели видеть. Плохо прописанные персонажи и всепоглощающий DEI, пронизывающий каждую глубину сюжета, уже предвещали такой исход.

И все же никто не ожидал, что все будет настолько плохо, как это утверждается в новых слухах. Как утверждается, продажи игры оказались даже хуже, чем у другого громкого провала этого года, Star Wars Outlaws.

Популярный ютубер ENDYMIONtv в новом видеоролике разъясняет якобы ужасные продажи Dragon Age: The Veilguard. Его источник сообщил, что ролевая игра, похоже, разошлась тиражом около 500 тысяч, что в два раза меньше, чем у Star Wars Outlaws. Для игры уровня ААА, на разработку которой ушли годы, это не повод для гордости. Чтобы выйти на безубыточность и получить хоть какую-то прибыль, студии нужно продать около 4-5 миллионов копий.

При этом стоит понимать, что в будущем эти слухи могут оказаться пустой болтовней, так как BioWare еще не озвучила официальные данные о продажах Dragon Age: The Veilguard.