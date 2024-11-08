Слух: Dragon Age: The Veilguard продается хуже, чем Star Wars Outlaws

Фанаты возлагали большие надежды на Dragon Age: The Veilguard, поскольку разработка игры велась почти десять лет. Но после релиза игра оказалась далеко не такой, какой ее хотели видеть. Плохо прописанные персонажи и всепоглощающий DEI, пронизывающий каждую глубину сюжета, уже предвещали такой исход.
И все же никто не ожидал, что все будет настолько плохо, как это утверждается в новых слухах. Как утверждается, продажи игры оказались даже хуже, чем у другого громкого провала этого года, Star Wars Outlaws.
Популярный ютубер ENDYMIONtv в новом видеоролике разъясняет якобы ужасные продажи Dragon Age: The Veilguard. Его источник сообщил, что ролевая игра, похоже, разошлась тиражом около 500 тысяч, что в два раза меньше, чем у Star Wars Outlaws. Для игры уровня ААА, на разработку которой ушли годы, это не повод для гордости. Чтобы выйти на безубыточность и получить хоть какую-то прибыль, студии нужно продать около 4-5 миллионов копий.
При этом стоит понимать, что в будущем эти слухи могут оказаться пустой болтовней, так как BioWare еще не озвучила официальные данные о продажах Dragon Age: The Veilguard.
Это не про продажи...
Да, физика волос там классная, хорошо что акцент на волосы в меме)
А где про продажи? В смысле это закрытая инфа, которую можно только по другим показателям вычислить и то примерно.
Пока нет, а этот мем про онлайн...
Так всё правильно.. сравнивают с похожими играми и если онлайн в 2 раза ниже, то вряд ли продажи как-то будут по-другому работать. Сравнивают же не с Dota и CS а с такими же ААА CRPG. Но так-то онлайн может подрасти канеш..
Когда ожидал, что самая большая проблема игры это повесточный кал, а проблема в том, что сама игра оказалась пустышкой и посредственностью.
а, тот самый ютубер который инсайды придумывает, его не так давно даже CDPR попустили
Тот самый:
ютубер хайпожер)Знаток всех слухов.
Ой, что-то давно не было ENDYMIONtv с его "источниками", и вот опять.
Как же меня выворачивает от этих деградов..... ФАНАТЫ (..ОХИ)
Я не понимаю, на что надеялись биотвари, выпуская такую... игру
Может быть на вас, тех, кто поставил высокую оценку Dragon Age: Inquisition...
Инквизиция крепкая 8, а с длс даж 9ку поставить можно. Игра хорошая в целом. Интересно сколько я поставил)
Че за блядские привычки насмотретса индивидов с ютуба и прочей фигни испортить себе впечетление сразу же даже если по их мнению игра отличная, для начала сами попробуйте поиграйте если понравитса пройдите игру и только потом можно посмотреть обзоры додиков и поржать с них так же намного лучше! Чем со старта давить в себе желание играть и кричать что все игры дерьмо.
Что, неужели даже проплаченные журналисты и купленные отзывы в стиме, не помогли одурачить людей? Беда, беда...
быть этого не может
Действительно, а что могло пойти не так? Вот реально, мне порой кажется, что студии живут в каком то своем вымышленном мире, где все поддерживают повестку. Вот только реальность уже который раз их ставит раком. Жаль, такую серию загубили, реанимировать ее будет больших трудозатрат стоить.
Первая метка в стим делает свое дело)
да срать на мнение и байки других в игре хорошая бойовка-графон-интересно иследовать мир! этого уже за глаза хватает что б поиграть!!!!!!! А бред что там оч много повестки очередной бред маразматика если захотеть вы ее и не увидете да и то она проскальзывает один раз на пару сек за всю игру такое было еще в ДА2
+ Проржаться можно с ЛГБТ и поугарать над ними.
Ужасные диалоги честно как и тупые лица гг, локации коридорные мне игра отдаёт чем то фейбловским. Блин что они сделали вообще с сюжетом персонажами ужас. Пока что я не вижу чем восхищаться там оптимизация вроде норм это молчу за повестку в целом нету возможности сделать себе брутального кочка🙈🙈 // Алексей Пустовалов
А на что они надеялись? Дориан выглядит ужасно, Изабелла потеряла все формы и одела что то из карнавала фриков, прикид Морриган тоже вызывает смех, *екс сцен вообще нет, впервые с времен динозавров в игре Bioware вообще нету *екс сцен, экран просто темнеет, весь бюджет ушел на сцену с Корой в Андромеде, и сами романы прописаны ужасно. В Андромеде единственное что было ОТЛИЧНО это попа Коры, и отличная сцена и роман с ней, хоть и дизайн у нее плох, но роман с ней хороший, в Dragon age такого нет, игра полностью мусор, без плюсов. Игру рисовали Pixar, диалоги ужасно прописаны, момент в котором возможно самый конченый сопартиец в истории Bioware садится за стол есть, и первое что она говорит это - Я Не БиНаРнАя, и ответить можно только подобным образом - 1.Я тоже, 2.Это прекрасно, 3.Я тебя поддерживаю LOL. Даже есть момент где мы можем поговорить с зеркальцем и принять себя трансом, и любить себя таким какой/какая/какие есть. Продолжаем ждать Exodus, и следующего Ведьмака, ну и главный человек который отвечал за Ведьмака 3 ушел от Проджектов и создал свою студию, они пилят рпг с гг вампиром, в средневековье Dawnwalker, а на Bioware уже можно давно забить
Ахахаха, ля, я не могу с этих вертолётов))))
Как по мне игра не так плоха. Всё же геймплей в игре приятный.
До того как в игре появляется нгро страж и транс
боишся негров и трансов?Они тебя тоже)
Ну я говорю о геймплее а не сюжете. Когда происходит бои мне нравится играть.
Да нормальная игра.Привычка уже такая все критиковать по чьим то словам чьим то доводам.Еще и скучно наверно в реале ужасно ,что приходится под каждым постом с ненависной игрой строчить о повестках.)
Так ясен красен // Алексей Горин
Скинул общую статистику службы поддержки стима и выдает за рефанды игры..
Это общая статистика по рефандам, а не конкретной игры
каждый день видимо рефандят DA, да? // Даниил Брагин
Это в день выхода да // Алексей Горин
А сегодня какую игру рефандят? // Даниил Брагин
Все ту же // Алексей Горин