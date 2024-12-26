Слух: за 2 месяца продано 1,5 миллиона копий Dragon Age: The Veilguard - это даже не покрывает затраты на разработку

Один из инсайдеров сообщает о том, что продажи Dragon Age: The Veilguard не оправдали надежд Electronic Arts. По его информации, издатель планировал продать 10 миллионов копий игры за 3 месяца, однако в реальности за 2 месяца EA и BioWare удалось продать лишь 1,5 миллиона копий.
Игра была в разработке почти 10 лет - это вылилось в большие финансовые затраты для компании. По его словам, нынешних продаж не хватает даже для того, чтобы покрыть затраты на производство игры.
Тем временем, сама EA отказывается назвать конкретные цифры продаж игры, однако судя по тому, что игра всего через полтора месяца после релиза уже продается со скидкой в 35%, а BioWare, по слухам, потребовало от разработчиков вырезать woke-элементы из Mass Effect 5 - с продажами Dragon Age: The Veilguard действительно всё печально.
О, да )
Miside стоит $15, а Vailguard $60. Отлично, что наша игра набрала больше игроков, чем повесточная провокация, но упарываться совсем-то не надо.
Думаешь это мисиде сохранит спустя 2 месяцев 1/11 онлайна как ДА?
Цена тут мало на что влияет, поскольку есть куча таки же, а то и более дешёвых игр которым до миллиона продаж в неделю никогда не дотянуться, и такая же куча таких же или более дорогих игр, которые легко продались больше чем миллион за гораздо меньший срок.
10 лямов ? 😂😂😂 Да хорошие у них аппетиты я вообще удивлен что они 1.5 ляма как то продали
Чужой горький опыт ничему не учит долбо@бов
Помойке соответствующие продажи. Радует, если действительно выводы сделали и из ME всю эту дичь на самом деле выпиливают. Но, после этой игры есть такое ощущение, что серия DA повторит судьбу серии Dead Space.
EA духу не хватит признать причину провала. А жадность не позволит выделить денег и времени года полтора-два и пересобрать игру из тех материалов, которые были наработаны до того как решили пойти по кривой дорожке. Проще будет сказать, что игрокам серия не интересна и забить на нее.
Да ты я смотрю отчаянный хаха. Все еще веришь в «Оно».
Где там тип, что кричал, что с таким нищим online в Steam будут миллионы проданных копий – что с лицом, «доказун»? Зато нагнали ботов для высокой оценки игры, да...
К слову – это крайне хорошая новость! Чем больше будут проваливаться подобные woke-проекты, и чем чаще аукционеры и совет директоров будут видеть отрицательные показатели – тем быстрей эта дрянь будет выведена из медиа и игр в частности.
Так стартовые продажи почти всегда онлайн*10. Но если игра хорошая, то там и помимо старта продажи идут потом, а тут это поделие с топа на третий день вывалилось.
Что-то много продали...
Они 10 лет делали диалог с той шизой про местоимения и неделю просто генерили в онлайновом зацензуренном соевом чатжпт остальную часть игры
Игроки выразили свое мнение, показав кожаную дуду, приправленную дик чизом. Сами себе злые буратины.
Нет желания в нее играть. Мне очень зашла Инквизиция, особенно тем что можно было играть любым персонажем в группе. Не понравилось лучником переключился на мага. Мой персонаж остался без руки от скверны. Переноса сохранений от предыдущей части нет, зачем спрашивается я всю игру делал какие то выборы как лучше что пройти.
Список этих 1,5 млн купивших в студию! Страна должна знать своих д̶е̶б̶и̶л̶о̶в̶ героев в лицо!
Интересно офицальный цифры кода нибудь выйдут. Охото знать кто лучше продавался они или сталкер 2.
сталкер наверное,но ненамного,судя по онлайну
Вот только сталкер отбился ещё до релиза за счёт геймпасса.
ппц.. 1,5 ляма продали. честно говоря многовато ...
не, это мало, для такой игры, для недорогой инди, это успех
Все ждете ремейк Мертвого Космоса 2? Член вам, наказаны)
Обидно если из за тупости издателя и разработчиков, внедрение повестки, которое разработчики уже должны понимать что раздражает большее подавляющее игроков, убьет такую серию как Dragon Age, а ведь всего лишь даже сделав игру просто на уровне инквизиции, без этих «небинарных личностей», продажи были бы на много лучше
А что там убивать? Мертвое помереть не может. Легендарной была первая часть. Вторая сильно хуже первой, но в целом неплоха. Инквизиция уже была топ кек поделием относительно второй. Четвёртая является убожеством относительно убогой Инквизиции.
А что им не нравится? Зато теперь численно известно лгбтблм-сообщество. В следующий раз пусть просто рассчитают стоимость игры как общие затраты на разработку разделенные на полтора ляма и к получившемуся результату добавят прибыль!
Ну а чему удивляться. Лижут зад меньшинствам, вот меньшинства и купили. Забавно видеть, как студии стараются угодить меньшинствам, а потом ноют о низких продажах.
чета чувствуется что сильный провал. инвесторы наверно очень грусные ходят.
а была бы денува продали бы 2.0-2.3 млн копий наверно
ваще очень странно что такие игры пошли. раньше так рвали и боролись за массовоую аудиторию, все оказуаливали и отупляли. хотя надо сказать все эти снобские высоколобые изометриче рпг провались в общемто или очень вяло продавалиь.
А как это относится к Dragon Age: The Veilguard ? Это чистокровный(хоть и фиговый) экшен.