Слух: за 2 месяца продано 1,5 миллиона копий Dragon Age: The Veilguard - это даже не покрывает затраты на разработку

Один из инсайдеров сообщает о том, что продажи Dragon Age: The Veilguard не оправдали надежд Electronic Arts. По его информации, издатель планировал продать 10 миллионов копий игры за 3 месяца, однако в реальности за 2 месяца EA и BioWare удалось продать лишь 1,5 миллиона копий.

Игра была в разработке почти 10 лет - это вылилось в большие финансовые затраты для компании. По его словам, нынешних продаж не хватает даже для того, чтобы покрыть затраты на производство игры.

Тем временем, сама EA отказывается назвать конкретные цифры продаж игры, однако судя по тому, что игра всего через полтора месяца после релиза уже продается со скидкой в 35%, а BioWare, по слухам, потребовало от разработчиков вырезать woke-элементы из Mass Effect 5 - с продажами Dragon Age: The Veilguard действительно всё печально.