СМИ: EA убрала часть разработчиков провальной Dragon Age: The Veilguard из студии Bioware

После недавнего объявления о реструктуризации BioWare издание IGN выяснило, что EA перевела часть сотрудников студии на другие проекты. Однако некоторых разработчиков Dragon Age: The Veilguard сняли с должностей. Им предложили возможность подать заявки на другие вакансии в компании.
За последние годы структура BioWare не раз менялась. В 2023 году студию покинули несколько ключевых сотрудников, а недавно об уходе объявила Корин Буше, геймдиректор The Veilguard.
Точное число оставшихся сотрудников неизвестно. IGN запросило у EA комментарии, но компания не раскрыла конкретных данных о количестве затронутых разработчиков и возможных увольнениях.
Представитель EA подчеркнул, что приоритетом студии была Dragon Age, а концепция новой Mass Effect разрабатывалась параллельно. Теперь, когда The Veilguard выпущена, BioWare полностью сосредоточится на Mass Effect.
Эти новости появились через неделю после того, как EA объявила, что Dragon Age: The Veilguard не достигла целевых показателей по игрокам почти на 50%, и снизила прогноз на финансовый год из-за этого, а также из-за более слабых, чем ожидалось, результатов игры College Football 25.
"Убрала" куда? В другую комнату, в шкаф?
В подвал.
В Ubisoft, для "улучшения" серии Assassin's creed)
Оп-па, чудеса. // Александр Старшов
Уже плевать на них всех, на EA, на замученную ими BioWare, на причастных к смерти Dragon Age. Угрозы загубить Mass Effect уже не пугают - эта серия давно обречена стать следующей жертвой серийных убийц франшиз и студий.
Нее, надо закопать в саду толерастов.
https://www.playground.ru/dragon_age_origins/news/nikogda_ne_govori_nikogda_bioware_ne_otritsaet_vozmozhnost_sbornika_remasterov_pervyh_dragon_age-1732147#30775593
Сокращения были ожидаемы, даже время подходит.
ой, а что случилось?
Агент 47 помог убрать? // Игорь Сергеев