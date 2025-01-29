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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.6 2 582 оценки

СМИ: EA убрала часть разработчиков провальной Dragon Age: The Veilguard из студии Bioware

butcher69
Новости

После недавнего объявления о реструктуризации BioWare издание IGN выяснило, что EA перевела часть сотрудников студии на другие проекты. Однако некоторых разработчиков Dragon Age: The Veilguard сняли с должностей. Им предложили возможность подать заявки на другие вакансии в компании.

EA объявила о реструктуризации BioWare: студия сосредоточится исключительно на следующей части Mass Effect

За последние годы структура BioWare не раз менялась. В 2023 году студию покинули несколько ключевых сотрудников, а недавно об уходе объявила Корин Буше, геймдиректор The Veilguard.

Корин Буше подтвердила свой уход из компании BioWare

Точное число оставшихся сотрудников неизвестно. IGN запросило у EA комментарии, но компания не раскрыла конкретных данных о количестве затронутых разработчиков и возможных увольнениях.

Представитель EA подчеркнул, что приоритетом студии была Dragon Age, а концепция новой Mass Effect разрабатывалась параллельно. Теперь, когда The Veilguard выпущена, BioWare полностью сосредоточится на Mass Effect.

Эти новости появились через неделю после того, как EA объявила, что Dragon Age: The Veilguard не достигла целевых показателей по игрокам почти на 50%, и снизила прогноз на финансовый год из-за этого, а также из-за более слабых, чем ожидалось, результатов игры College Football 25.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Шрек и осел vs CD Project

"Убрала" куда? В другую комнату, в шкаф?

6
Rey4rtRO

В подвал.

0
Бенедикт Вольфрамович
2
Kobayashi_Rindo
EA убрала часть разработчиков провальной Dragon Age: The Veilguard из студии Bioware

В Ubisoft, для "улучшения" серии Assassin's creed)

0
Пользователь ВКонтакте

Оп-па, чудеса. // Александр Старшов

0
Аристов--Черный

Уже плевать на них всех, на EA, на замученную ими BioWare, на причастных к смерти Dragon Age. Угрозы загубить Mass Effect уже не пугают - эта серия давно обречена стать следующей жертвой серийных убийц франшиз и студий.

0
HerzokSCP

Нее, надо закопать в саду толерастов.

0
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

https://www.playground.ru/dragon_age_origins/news/nikogda_ne_govori_nikogda_bioware_ne_otritsaet_vozmozhnost_sbornika_remasterov_pervyh_dragon_age-1732147#30775593

Сокращения были ожидаемы, даже время подходит.

-1
MNM 1985
-1
Tommy.

ой, а что случилось?

-1
Пользователь ВКонтакте

Агент 47 помог убрать? // Игорь Сергеев

-2