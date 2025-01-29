СМИ: EA убрала часть разработчиков провальной Dragon Age: The Veilguard из студии Bioware

После недавнего объявления о реструктуризации BioWare издание IGN выяснило, что EA перевела часть сотрудников студии на другие проекты. Однако некоторых разработчиков Dragon Age: The Veilguard сняли с должностей. Им предложили возможность подать заявки на другие вакансии в компании.

За последние годы структура BioWare не раз менялась. В 2023 году студию покинули несколько ключевых сотрудников, а недавно об уходе объявила Корин Буше, геймдиректор The Veilguard.

Точное число оставшихся сотрудников неизвестно. IGN запросило у EA комментарии, но компания не раскрыла конкретных данных о количестве затронутых разработчиков и возможных увольнениях.

Представитель EA подчеркнул, что приоритетом студии была Dragon Age, а концепция новой Mass Effect разрабатывалась параллельно. Теперь, когда The Veilguard выпущена, BioWare полностью сосредоточится на Mass Effect.

Эти новости появились через неделю после того, как EA объявила, что Dragon Age: The Veilguard не достигла целевых показателей по игрокам почти на 50%, и снизила прогноз на финансовый год из-за этого, а также из-за более слабых, чем ожидалось, результатов игры College Football 25.