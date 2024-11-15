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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.5 1 896 оценок

Согласно опросу, более 90% игроков оказались не в восторге от Dragon Age: The Veilguard

Gruz_
Новости

Dragon Age: The Veilguard вышла совсем недавно и была положительно встречена критиками, однако фанаты в массе своей критиковали игру задолго до ее выхода. Впрочем, несмотря на все разногласия, запуск игры прошел успешно, а вот продажи, по всей видимости, оказались не на высоте. Что касается фанатов франшизы, то они не в восторге от последней части, поскольку, согласно результатам проведенного опроса, оказалось, что 90% игроков не хотели, чтобы последней частью была именно The Veilguard.

Как отмечает Pirat_Nation в Twitter, не так давно IGN провела опрос, в котором спрашивала у фанатов: «Чего вы хотели от Dragon Age 4?». За вариант «Именно то, чем является The Veilguard» проголосовали лишь 6% игроков.

В свою очередь, более 40% проголосовали за «РПГ в стиле Inquisition, продолжающую историю Соласа», и почти 48% - за «возвращение к Dragon Age Origins с тактическими боями и более мрачной атмосферой». То есть 94% опрошенных не устраивает то, что компания BioWare сделала с Dragon Age: The Veilguard. Также игру разбомбили на Metacritic, где многие заявили, что это не та Dragon Age, которую они ждали.

Безусловно, инновации играют важную роль, но менять франшизу так сильно может оказаться не самым лучшим решением. Запуск The Veilguard, судя по всему, был не слишком удачным по сравнению с другими хитовыми ролевыми играми, что объясняет, почему BioWare до сих пор не предоставила обновленную информацию о продажах.

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37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
Чизбургер

90% игроков оказались не в восторге от Dragon Age: The Veilguard

Тем временем в BioWare

5
Serpentrage

Нигде - по отзывам -фактам( все збс) Вам в лицо кидают факты от реальных игроков - а вы как манки все постите тупые мемы по фейкам =) Даже комментить мамкиных И*кспертов не буду =)

п.с Вы же в курсе как работают минусы и плюсы на пг?)))) Горите дальше =)

-12
Mr Merlegant Serpentrage

У тебя паралон из лифчика вывалился, и скотч с очка отлетел, поправь плз и смотри в сторону запада

-1
RavinSakara Serpentrage

По отзывам, оставленными ботами EA, да-да. Верь в это дальше. Хотя, я тебя помню — ты исключительный (небинарный походу...), который уверовал в успех очевидно провального проекта. Как же жалко ты смотришься...

0
AMD Ryzen RavinSakara

В стиме просто отзывы удаляются если игру рефанднуть, уверен что многие решили не оставлять этот кал у себя на аккаунте.

0
RavinSakara AMD Ryzen

А, тем более. Это вообще странный мув от Steam. Теперь нигде нет нормальных отзывов. Сейчас чисто из любопытства глянул — много отзывов негативные; но, в итоге поставлен палец вверх, почему-то. Обычно, это делают из-за хорошей оптимизации, и кому-то зашла новая боевая система с дизайном уровней — и всё. А остальные аспекты игры, особенно всё что связано с героями и диалогами, ругают только в путь. Вот такие вот «положительные» там отзывы.

0
Lis-tyan

Это те опросы в которых не нужно указывать играл ты в игру или нет?

5
AMD Ryzen

В стиме 70% положительных.

4
Costollom
В свою очередь, более 40% проголосовали за «РПГ в стиле Inquisition, продолжающую историю Соласа»

Тут вообще странно. Ведь это оно и есть, только коридоры вместо "ММО" с большими локациями.

3
Lis-tyan

Самое смешное что эти же игроки инквизицию хейтили тоже за все подряд когда она вышла а потом еще лет 10 😂

1
GoliafJx Lis-tyan

Bioware пробили дно, вот теперь Инквизицию и хвалят.

2
JustA_NiceGuy

😂😂😂

1
RavinSakara

Боты EA отработали на славу — но, процент положительных отзывов падает, как и онлайн игры очень быстро выветрился.

2
saa0891

По первым роликам сразу было видно что Биовары слепили цветастый радужный шлак который вызывает лишь рвотный рефлекс, это шлак за бесплатно нахрен не впёрся.

1
Темный-Властелин

это даже меньше количества меньшинств, а их примерно 9-10%

0
Serpentrage

Блин, не хочу тебя расстаривать но единственная платформа говорит это -

-6
cheezypizey Serpentrage

Накрученные отзывы в стиме не считаются)

1
GoliafJx Serpentrage

Этот тот случай, когда ещё до релиза было известно чем игра будет. Поэтому те, кто мог оставить отрицательные отзывы в большинстве своем и не купили вовсе.

3
Темный-Властелин Serpentrage

20к обзоров, это даже не половина купивших, да и накрутка отзывов не новинка

2
Темный-Властелин GoliafJx

или просто вернули деньги)

0
JKarter

Ой, а что такое, забыли игрокам чемоданы занести?

0
SOLUS5678

Адекватных оказалось больше.

0
Skessa

В том и беда: не самая ужасная игра, в которую доводилось играть, не могу сказать, что прямо в разы хуже Inquisition - справедливости ради, во многом DAV и DAI все же схожи. И формально это все еще продолжение истории Соласа, только его задвинули куда-то на второй план в роли раздатчика вредных советов.

Но это определенно не та Dragon Age, которую многие ждали. Мне бы тоже хотелось возвращения к Origins. Но, судя по распределению голосов, даже если бы игру сделали строго в стиле Origins или Inquisition, половина игроков все равно остались бы недовольны.

0
your1dope

Сплошное разочарование, а не игра

-1
Costollom

Они бы еще в опросе сравнили её с The Witcher 3 или с Baldur’s Gate 3, типа что вы выберите.))

-2
JKarter

Конечно же Балду.

-2
Roman123sadsaeqw

Абсолютно не понятно недовольство. Игра выглядит красивой, интересной и в целом достойной. Вероятно, на новогодних праздниках, ей найдется местечко в библиотеке стима.

Кто эти 90%, которые оказались не в восторге? Совсем зажрались или я не вижу очевидных косяков игры? Картинка из 2000? Оптимизация на 0? Геймплей скучный?

-3
Serpentrage

Стим опять врет да? как же таг =( отзывы растут каждые пол часа до сих пор.) Никак 90 не в восторге не складываются.

п.с - мне уже давно пофиг на эту игру - я ее прошел, но байт хомяков на пг по откровенно фейковым новостям уже задалбывает некоторый год.( понимаю бонусы и тд - но это игровой портал или частный?))

п.п.с - трафик важнее правды - понимаю.

-4
Шмоня Натанзон

ПЫздЫж, в стиме отзывы крайне положительны.

-7
Real Slim Shady

Как бы вы не хотели но Dragon Age хорошая игра, и явно будет лучшей игрой 2024 года)

-8
JKarter

Ага, в влажных снах тех, кто занесёт достаточно чемоданов.

2
Mr Merlegant

Ну если ты любишь 5 бальный сюжетец, коридорный Call и особей своего же пола то, молись, мб вселенная услышит твои желания

1