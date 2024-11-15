Согласно опросу, более 90% игроков оказались не в восторге от Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard вышла совсем недавно и была положительно встречена критиками, однако фанаты в массе своей критиковали игру задолго до ее выхода. Впрочем, несмотря на все разногласия, запуск игры прошел успешно, а вот продажи, по всей видимости, оказались не на высоте. Что касается фанатов франшизы, то они не в восторге от последней части, поскольку, согласно результатам проведенного опроса, оказалось, что 90% игроков не хотели, чтобы последней частью была именно The Veilguard.

Как отмечает Pirat_Nation в Twitter, не так давно IGN провела опрос, в котором спрашивала у фанатов: «Чего вы хотели от Dragon Age 4?». За вариант «Именно то, чем является The Veilguard» проголосовали лишь 6% игроков.

В свою очередь, более 40% проголосовали за «РПГ в стиле Inquisition, продолжающую историю Соласа», и почти 48% - за «возвращение к Dragon Age Origins с тактическими боями и более мрачной атмосферой». То есть 94% опрошенных не устраивает то, что компания BioWare сделала с Dragon Age: The Veilguard. Также игру разбомбили на Metacritic, где многие заявили, что это не та Dragon Age, которую они ждали.

Безусловно, инновации играют важную роль, но менять франшизу так сильно может оказаться не самым лучшим решением. Запуск The Veilguard, судя по всему, был не слишком удачным по сравнению с другими хитовыми ролевыми играми, что объясняет, почему BioWare до сих пор не предоставила обновленную информацию о продажах.