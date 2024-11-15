Согласно опросу, более 90% игроков оказались не в восторге от Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard вышла совсем недавно и была положительно встречена критиками, однако фанаты в массе своей критиковали игру задолго до ее выхода. Впрочем, несмотря на все разногласия, запуск игры прошел успешно, а вот продажи, по всей видимости, оказались не на высоте. Что касается фанатов франшизы, то они не в восторге от последней части, поскольку, согласно результатам проведенного опроса, оказалось, что 90% игроков не хотели, чтобы последней частью была именно The Veilguard.
Как отмечает Pirat_Nation в Twitter, не так давно IGN провела опрос, в котором спрашивала у фанатов: «Чего вы хотели от Dragon Age 4?». За вариант «Именно то, чем является The Veilguard» проголосовали лишь 6% игроков.
В свою очередь, более 40% проголосовали за «РПГ в стиле Inquisition, продолжающую историю Соласа», и почти 48% - за «возвращение к Dragon Age Origins с тактическими боями и более мрачной атмосферой». То есть 94% опрошенных не устраивает то, что компания BioWare сделала с Dragon Age: The Veilguard. Также игру разбомбили на Metacritic, где многие заявили, что это не та Dragon Age, которую они ждали.
Безусловно, инновации играют важную роль, но менять франшизу так сильно может оказаться не самым лучшим решением. Запуск The Veilguard, судя по всему, был не слишком удачным по сравнению с другими хитовыми ролевыми играми, что объясняет, почему BioWare до сих пор не предоставила обновленную информацию о продажах.
90% игроков оказались не в восторге от Dragon Age: The Veilguard
Тем временем в BioWare
Нигде - по отзывам -фактам( все збс) Вам в лицо кидают факты от реальных игроков - а вы как манки все постите тупые мемы по фейкам =) Даже комментить мамкиных И*кспертов не буду =)
п.с Вы же в курсе как работают минусы и плюсы на пг?)))) Горите дальше =)
У тебя паралон из лифчика вывалился, и скотч с очка отлетел, поправь плз и смотри в сторону запада
По отзывам, оставленными ботами EA, да-да. Верь в это дальше. Хотя, я тебя помню — ты исключительный (небинарный походу...), который уверовал в успех очевидно провального проекта. Как же жалко ты смотришься...
В стиме просто отзывы удаляются если игру рефанднуть, уверен что многие решили не оставлять этот кал у себя на аккаунте.
А, тем более. Это вообще странный мув от Steam. Теперь нигде нет нормальных отзывов. Сейчас чисто из любопытства глянул — много отзывов негативные; но, в итоге поставлен палец вверх, почему-то. Обычно, это делают из-за хорошей оптимизации, и кому-то зашла новая боевая система с дизайном уровней — и всё. А остальные аспекты игры, особенно всё что связано с героями и диалогами, ругают только в путь. Вот такие вот «положительные» там отзывы.
Это те опросы в которых не нужно указывать играл ты в игру или нет?
В стиме 70% положительных.
Тут вообще странно. Ведь это оно и есть, только коридоры вместо "ММО" с большими локациями.
Самое смешное что эти же игроки инквизицию хейтили тоже за все подряд когда она вышла а потом еще лет 10 😂
Bioware пробили дно, вот теперь Инквизицию и хвалят.
😂😂😂
Боты EA отработали на славу — но, процент положительных отзывов падает, как и онлайн игры очень быстро выветрился.
По первым роликам сразу было видно что Биовары слепили цветастый радужный шлак который вызывает лишь рвотный рефлекс, это шлак за бесплатно нахрен не впёрся.
это даже меньше количества меньшинств, а их примерно 9-10%
Блин, не хочу тебя расстаривать но единственная платформа говорит это -
Накрученные отзывы в стиме не считаются)
Этот тот случай, когда ещё до релиза было известно чем игра будет. Поэтому те, кто мог оставить отрицательные отзывы в большинстве своем и не купили вовсе.
20к обзоров, это даже не половина купивших, да и накрутка отзывов не новинка
или просто вернули деньги)
Ой, а что такое, забыли игрокам чемоданы занести?
Адекватных оказалось больше.
В том и беда: не самая ужасная игра, в которую доводилось играть, не могу сказать, что прямо в разы хуже Inquisition - справедливости ради, во многом DAV и DAI все же схожи. И формально это все еще продолжение истории Соласа, только его задвинули куда-то на второй план в роли раздатчика вредных советов.
Но это определенно не та Dragon Age, которую многие ждали. Мне бы тоже хотелось возвращения к Origins. Но, судя по распределению голосов, даже если бы игру сделали строго в стиле Origins или Inquisition, половина игроков все равно остались бы недовольны.
Сплошное разочарование, а не игра
Они бы еще в опросе сравнили её с The Witcher 3 или с Baldur’s Gate 3, типа что вы выберите.))
Конечно же Балду.
Абсолютно не понятно недовольство. Игра выглядит красивой, интересной и в целом достойной. Вероятно, на новогодних праздниках, ей найдется местечко в библиотеке стима.
Кто эти 90%, которые оказались не в восторге? Совсем зажрались или я не вижу очевидных косяков игры? Картинка из 2000? Оптимизация на 0? Геймплей скучный?
Стим опять врет да? как же таг =( отзывы растут каждые пол часа до сих пор.) Никак 90 не в восторге не складываются.
п.с - мне уже давно пофиг на эту игру - я ее прошел, но байт хомяков на пг по откровенно фейковым новостям уже задалбывает некоторый год.( понимаю бонусы и тд - но это игровой портал или частный?))
п.п.с - трафик важнее правды - понимаю.
ПЫздЫж, в стиме отзывы крайне положительны.
Как бы вы не хотели но Dragon Age хорошая игра, и явно будет лучшей игрой 2024 года)
Ага, в влажных снах тех, кто занесёт достаточно чемоданов.
Ну если ты любишь 5 бальный сюжетец, коридорный Call и особей своего же пола то, молись, мб вселенная услышит твои желания