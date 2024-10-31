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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.4 791 оценка

Состоялся релиз Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare; PC-версия игры уже появилась в сети

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз крайне противоречивой Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare и компании Electronic Arts. Игра вышла на PC без защиты Denuvo и уже появилась в сети.

Средняя оценка игры на Metacritic составила 84 балла, на Opencritic - 82 балла. Однако игрокам стоит принять во внимание то, что предварительные обзоры на игру были доступны лишь определенным изданиям, которых выбрала сама EA. С большой долей вероятности общий балл игры упадет после выхода всех обзоров. Тем не менее, поигравшие хвалят оптимизацию и качество PC-версии, а так же производительность консольных версий - как минимум с технической точки зрения игра получилась, судя по всему, неплохой.

Действие игры происходит на континенте Тедас, который оказывается на грани гибели. После катаклизмов, вызванных магами и демонами, цивилизации Тедаса балансируют на грани хаоса. Их судьба зависит от появления неожиданного лидера, способного объединить разрозненные народы.

Лучший класс и фракция для вашего героя в Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S с русским текстовым переводом.

-26
75
Комментарии: 75
Ваш комментарий
WittyOrvilleton

Наконец-то теперь попрут честные не предвзятые обзоры от нормальных людей, а не от всяких воукнутых и приплаченных фриков из ign.

36
SenMarie

Не факт, наверняка боты набегут ( искусственно накидают положительных лойсов этому shit (

2
Navigor506 SenMarie

Не поможет. Во-первых, такие обзоры легко вычисляются. Во-вторых, к таком прибегали ранее и обзоры ботов лишь немного исправляли ситуацию. В-третьих, обзоры Стим никто не отменял, сразху будет видна реальная оценка игры.

6
WittyOrvilleton SenMarie

Я даже не удивлюсь, если на какой-нибудь The Game Awards этот кусок калла готи возьмёт.

6
SenMarie Navigor506

Эм... но уже пошли "положительные" комментарии в стиме...
а некоторые игроки провели меньше трёх минут в игре!!!!

Но тем не менее лойсов там куда больше, чем дизов

6
Owyn SenMarie

+ Отрицательные отзывы "отмодерируют" как всегда по максимуму :-)

1
PanKotovsky

Да придет Дерьмодемон!

14
Анжелика04

10 лет ждала продолжение мог бы быть самый счастливый день в году. Но со всеми эти бинарными без переноса сохранений как то совсем грустно.

10
Tommy.
9
CostlyPalantor

Из какой игры Гифка?

-1
Пользователь ВКонтакте

уже взлом // Андрей Павлов

7
Baldaq

Дай ссылочку, позязя

1
Пользователь ВКонтакте

Есть ссылка? // Даниил Михайлов

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Там инвайт нужен ,могу влс торрент // Андрей Павлов

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Скиньте в лс тогда, плз // Даниил Михайлов

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Мне тоже пожалуйста скиньте // Василиса Лебедева

-1
Raphtallia

В помощь тем, кто все таки это скачает себе на ПК и попробует вкусить.

6
Сетеш

А что мешает это сделать? Понятно, что игра будет так себе в сюжетном плане, но бесплатно на безрыбье можно и порофлить с нее

0
Raphtallia Сетеш

Спасибо, но играть трансиком с трансиками я не хочу. Лучше уж не притрагиваться к этому и думать что игра умерла на инквизиции, чем попробовать такое и проблеваться.

11
Владимир Губайдуллин

Будто их кто то заставляет качать.Скажу как пират о пиратах,ибо имею на это право.

Люди будут это качать и писать на всех сайтах о том,что игра го вно,но сами будут давится гов ном и качать,стараться,будто им пистолет к виску приставляют.Мнение таких людей даже я бы не учитывал.

1
UnconventionalYtterbium Владимир Губайдуллин

Надо же на 100% убедиться, что игра г...о, а сделать это можно только одним способом - поиграв. Да и аргументов в споре с теми, кто считает игру нормальной, станет больше. Чисто здравый смысл и критический подход, каковые являются свойствами адекватных людей.

1
kotasha

Не знаю кто эти люди кто купили это, одной прищепкой уже не обойтись.

0
Ивасик

Вам очень и очень понравилась игра Dragon Age: The Veilguard. Да, и людей в чёрном не существует.

4
-zotik-

Да начнется бурление)

3
Пользователь ВКонтакте

Они даже "Денувку" не поставили?! Неужто отчаялись до такой степени, что, мол, поиграйте хоть бесплатно в наше твАрЬение! 🤣 // Николай-Гав Гав-Зозулин

2
Гном Бухой

Лучше пойду первую часть запущу.

2
UnconventionalYtterbium

Хорошая мысль. Тем более, что есть Quests and Legends мод, на кучу всякого разного, типа 100500 новых локаций, НПЦ, квестов, шмотья и всего остального, который я ещё не заценивал.

-1
Чизбургер
2
Eclair_93

В любом случае чтобы даже попробовать, патч первого дня надо ждать, если такой будет конечно.

1
Raphtallia

Скорее будет *плач первого дня* от разрабов, а не патч.

7
Сетеш

Обзорщики в плюс игре записали отличную оптимизацию без багов, причем на средних конфигах ПК

0
Da1F1

Что-то на рутрекере еще нет(((

1
Andrey Likarenko

Ждём в зелёнке.

0
Пользователь ВКонтакте

и мне пожалуйста) // Aneri Amata

0
Пользователь ВКонтакте

и мне пожалуйста) // Aneri Amata

0
UnendingOrvilleman

Скоро пойдут обзоры, главное, чтобы честными были, а не проплаченными

0
CRAZY rock GAME

Взял в аренду ее на пару дней, геймплей это просто такой шлак, кто бы знал

-1
erkins007

Зачем брать в аренду игру без защиты?

1
CRAZY rock GAME erkins007

На ps5

0
albert19981

Можно ссылку в лс. Спасибо

-2
Коля Кощей

Наконец-то годнота подъехала

-2
AlkoMachine

Мододелы и из этого го...на сделают нечто прекрасное,очень надеюсь

-3
SteadyMorgathus

Так а в чем суть претензий к игре непойму.Типо за нормальных гетеро персонажей нельзя играть?

-3
TrueMuMa

Можно. Есть М , Ж и небинарь. Можно выбрать классические М или Ж. Опция шрамов в верхней части тела тоже где-то внизу. Никто не заставляет отыгрывать небинарей. Но у хейтеров бомбит именно с наличия этих опций в ролевой игре

-4
lazarewer11

Можно но ты будешь единственным натуралом в игре =)и за неуважительное отношение к гей паре тебя поставят на колени и ты будешь извинятся а за неправильное обращение к небинарной персоне заставят отжиматься =)это я увидел в 3 релизных стримах все женщины страшные мужики женственные еще Сквидварды рогатые бегают =(

0
SteadyMorgathus TrueMuMa

Ну пусть не играют ,не понимаю зачем столько внимания уделять тому,что не нравится.Не успеваю писать сообщение уже минусы накидывают)Расслабтесь уже коршуны)

0
Чизбургер

Ну, что там. Кто поиграл уже, как игра?

-4
QuadrupedalDon

Пока что лучшая игра 2024. Как по мне главный кандидат на игру года.

-15
Александр Назарко

пегач вчера "РЯЯЯЯ, ПОВЕСТКА, ФУ, И БЕСПЛАТНО НЕ НАДО"
пегач сегодня "дайте ссылку"

-4
PeaceDuke72

Ну так порофлить с провала и посмотреть насколько всё плохо- святое дело

0
Xpert77

magnet:?xt=urn:btih:3f9927e70815036e92c09f9a11bc13f4459e86cb

-4
samosan

Сколько разговоров,о том,что им это уг не надо,а в стиме уже онлайн больш 20к и на торрентах ажиотаж.

-9
UnconventionalYtterbium

Всё правильно, чтобы подтвердить свою правоту о том, что игра уг, в неё надо сыграть. А для этого её надо купить или скачать.

1
Denis Kyokushin UnconventionalYtterbium

Уже почти 40к 🤦

0
PeaceDuke72

Ну что тут сказать. Чёрный пиар тоже пиар.
Да и подозреваю, что ЕА тупо ботов нагнала.

0
Scorpion_GamePlay

Секс же обещают? Мож поиграю

-10
Анжелика04

да с мужиками, женщинами, и неопределившимся

8
Саша Борцов

если присунут то тебе.

4
Anno3

Ну что ж, мы дождались!!! Удачи всем кто будет играть 🔥🔥🔥

-11
Real Slim Shady

Лучшая игра 2024 года

-15
UnfamiliarBeyonce

Нытики ваш выход))

-21