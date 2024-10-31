Состоялся релиз Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare; PC-версия игры уже появилась в сети

Сегодня состоялся релиз крайне противоречивой Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare и компании Electronic Arts. Игра вышла на PC без защиты Denuvo и уже появилась в сети.
Средняя оценка игры на Metacritic составила 84 балла, на Opencritic - 82 балла. Однако игрокам стоит принять во внимание то, что предварительные обзоры на игру были доступны лишь определенным изданиям, которых выбрала сама EA. С большой долей вероятности общий балл игры упадет после выхода всех обзоров. Тем не менее, поигравшие хвалят оптимизацию и качество PC-версии, а так же производительность консольных версий - как минимум с технической точки зрения игра получилась, судя по всему, неплохой.
Действие игры происходит на континенте Тедас, который оказывается на грани гибели. После катаклизмов, вызванных магами и демонами, цивилизации Тедаса балансируют на грани хаоса. Их судьба зависит от появления неожиданного лидера, способного объединить разрозненные народы.
Dragon Age: The Veilguard доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S с русским текстовым переводом.
Наконец-то теперь попрут честные не предвзятые обзоры от нормальных людей, а не от всяких воукнутых и приплаченных фриков из ign.
Не факт, наверняка боты набегут ( искусственно накидают положительных лойсов этому shit (
Не поможет. Во-первых, такие обзоры легко вычисляются. Во-вторых, к таком прибегали ранее и обзоры ботов лишь немного исправляли ситуацию. В-третьих, обзоры Стим никто не отменял, сразху будет видна реальная оценка игры.
Я даже не удивлюсь, если на какой-нибудь The Game Awards этот кусок калла готи возьмёт.
Эм... но уже пошли "положительные" комментарии в стиме...
а некоторые игроки провели меньше трёх минут в игре!!!!
Но тем не менее лойсов там куда больше, чем дизов
+ Отрицательные отзывы "отмодерируют" как всегда по максимуму :-)
Да придет Дерьмодемон!
10 лет ждала продолжение мог бы быть самый счастливый день в году. Но со всеми эти бинарными без переноса сохранений как то совсем грустно.
Из какой игры Гифка?
уже взлом // Андрей Павлов
Дай ссылочку, позязя
Есть ссылка? // Даниил Михайлов
Там инвайт нужен ,могу влс торрент // Андрей Павлов
Скиньте в лс тогда, плз // Даниил Михайлов
Мне тоже пожалуйста скиньте // Василиса Лебедева
В помощь тем, кто все таки это скачает себе на ПК и попробует вкусить.
А что мешает это сделать? Понятно, что игра будет так себе в сюжетном плане, но бесплатно на безрыбье можно и порофлить с нее
Спасибо, но играть трансиком с трансиками я не хочу. Лучше уж не притрагиваться к этому и думать что игра умерла на инквизиции, чем попробовать такое и проблеваться.
Будто их кто то заставляет качать.Скажу как пират о пиратах,ибо имею на это право.
Люди будут это качать и писать на всех сайтах о том,что игра го вно,но сами будут давится гов ном и качать,стараться,будто им пистолет к виску приставляют.Мнение таких людей даже я бы не учитывал.
Надо же на 100% убедиться, что игра г...о, а сделать это можно только одним способом - поиграв. Да и аргументов в споре с теми, кто считает игру нормальной, станет больше. Чисто здравый смысл и критический подход, каковые являются свойствами адекватных людей.
Не знаю кто эти люди кто купили это, одной прищепкой уже не обойтись.
Вам очень и очень понравилась игра Dragon Age: The Veilguard. Да, и людей в чёрном не существует.
Да начнется бурление)
Они даже "Денувку" не поставили?! Неужто отчаялись до такой степени, что, мол, поиграйте хоть бесплатно в наше твАрЬение! 🤣 // Николай-Гав Гав-Зозулин
Лучше пойду первую часть запущу.
Хорошая мысль. Тем более, что есть Quests and Legends мод, на кучу всякого разного, типа 100500 новых локаций, НПЦ, квестов, шмотья и всего остального, который я ещё не заценивал.
В любом случае чтобы даже попробовать, патч первого дня надо ждать, если такой будет конечно.
Скорее будет *плач первого дня* от разрабов, а не патч.
Обзорщики в плюс игре записали отличную оптимизацию без багов, причем на средних конфигах ПК
Что-то на рутрекере еще нет(((
Ждём в зелёнке.
и мне пожалуйста) // Aneri Amata
и мне пожалуйста) // Aneri Amata
Скоро пойдут обзоры, главное, чтобы честными были, а не проплаченными
Взял в аренду ее на пару дней, геймплей это просто такой шлак, кто бы знал
Зачем брать в аренду игру без защиты?
На ps5
Можно ссылку в лс. Спасибо
Наконец-то годнота подъехала
Мододелы и из этого го...на сделают нечто прекрасное,очень надеюсь
Так а в чем суть претензий к игре непойму.Типо за нормальных гетеро персонажей нельзя играть?
Можно. Есть М , Ж и небинарь. Можно выбрать классические М или Ж. Опция шрамов в верхней части тела тоже где-то внизу. Никто не заставляет отыгрывать небинарей. Но у хейтеров бомбит именно с наличия этих опций в ролевой игре
Можно но ты будешь единственным натуралом в игре =)и за неуважительное отношение к гей паре тебя поставят на колени и ты будешь извинятся а за неправильное обращение к небинарной персоне заставят отжиматься =)это я увидел в 3 релизных стримах все женщины страшные мужики женственные еще Сквидварды рогатые бегают =(
Ну пусть не играют ,не понимаю зачем столько внимания уделять тому,что не нравится.Не успеваю писать сообщение уже минусы накидывают)Расслабтесь уже коршуны)
Ну, что там. Кто поиграл уже, как игра?
Пока что лучшая игра 2024. Как по мне главный кандидат на игру года.
пегач вчера "РЯЯЯЯ, ПОВЕСТКА, ФУ, И БЕСПЛАТНО НЕ НАДО"
пегач сегодня "дайте ссылку"
Ну так порофлить с провала и посмотреть насколько всё плохо- святое дело
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Сколько разговоров,о том,что им это уг не надо,а в стиме уже онлайн больш 20к и на торрентах ажиотаж.
Всё правильно, чтобы подтвердить свою правоту о том, что игра уг, в неё надо сыграть. А для этого её надо купить или скачать.
Уже почти 40к 🤦
Ну что тут сказать. Чёрный пиар тоже пиар.
Да и подозреваю, что ЕА тупо ботов нагнала.
Секс же обещают? Мож поиграю
да с мужиками, женщинами, и неопределившимся
если присунут то тебе.
Ну что ж, мы дождались!!! Удачи всем кто будет играть 🔥🔥🔥
Лучшая игра 2024 года
Нытики ваш выход))