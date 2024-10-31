Состоялся релиз Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare; PC-версия игры уже появилась в сети

Сегодня состоялся релиз крайне противоречивой Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare и компании Electronic Arts. Игра вышла на PC без защиты Denuvo и уже появилась в сети.

Средняя оценка игры на Metacritic составила 84 балла, на Opencritic - 82 балла. Однако игрокам стоит принять во внимание то, что предварительные обзоры на игру были доступны лишь определенным изданиям, которых выбрала сама EA. С большой долей вероятности общий балл игры упадет после выхода всех обзоров. Тем не менее, поигравшие хвалят оптимизацию и качество PC-версии, а так же производительность консольных версий - как минимум с технической точки зрения игра получилась, судя по всему, неплохой.

Действие игры происходит на континенте Тедас, который оказывается на грани гибели. После катаклизмов, вызванных магами и демонами, цивилизации Тедаса балансируют на грани хаоса. Их судьба зависит от появления неожиданного лидера, способного объединить разрозненные народы.

Dragon Age: The Veilguard доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S с русским текстовым переводом.