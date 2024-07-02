Создатели Dragon Age: The Veilguard рассказали про различные варианты сложности в игре

После анонса Dragon Age: The Veilguard в июне BioWare и EA продолжили публиковать новые подробности об экшен-RPG. Недавние стать Game Informer принесли новую информацию о редакторе персонажей, механике прогресса, боях и многом другом, а теперь еще одна статья, опубликованная изданием, подробно описывает варианты сложности.
Dragon Age: The Veilguard будет включать несколько вариантов сложности, между которыми игроки смогут выбирать. Режим Сюжет, по-видимому, будет самым легким уровнем сложности и будет больше сосредоточен на истории, чем на предоставлении боевых испытаний. Уровень сложности Путешественник будет балансировать между ними и, предположительно, станет режимом по умолчанию.
Также будет уровень сложности Кошмар, который станет самым сложным режимом. Игроки смогут менять уровень сложности в любое время, за исключением случая, если вы играете на уровне Кошмар, который будет заблокирован сразу после выбора.
Наконец, в Dragon Age: The Veilguard также будет доступна свободная опция сложности, которая позволит игрокам настраивать различные аспекты игрового процесса по-разному в соответствии со своими потребностями. Это будет включать такие вещи, как навигация, помощь в прицеливании, время парирования, наносимый и получаемый урон и даже вариант без смерти.
«Ни один из этих вариантов не является читерством», — говорит директор игры Коринн Буше. «Это опция, которая позволяет игрокам с любыми способностями смогут себя показать».
Dragon Age: The Veilguard выходит этой осенью на PS5, Xbox Series X/S и ПК. Точная дата выхода в настоящее время неизвестна.
ничего особенного. в инквизиции все было точно также
Все 3 части хорошие, особено 1 и 3) // Ирония Твоя
ой да пофигу все равно провальное гамно будет даже неинтересно пока у них у рул сидят заднеприводные трансформеры
Хороша яигра будет.
Хватитс клуить уже))
Трилогия великая была.