Спустя 2 месяца после релиза Dragon Age: The Veilguard продаётся почти вдвое дешевле

Dragon Age: The Veilguard, выпущенная в октябре прошлого года, уже продаётся с большой скидкой. Ранее она была доступна со скидкой 30% на различных платформах, что указывает на плохие продажи. Однако спустя 2 месяца после релиза стандартная версия игры для PS5 и Xbox Series X была снижена на $30.
Dragon Age: The Veilguard — одна из самых противоречивых игр 2024 года. Огромное количество фанатов возлагало большие надежды на следующую игру Dragon Age, но в итоге она разочаровала. Опрос показал, что более 90% игроков не получили удовольствия от игры. После этого она была признана самой разочаровывающей игрой 2024 года.
Разработчик отказался предоставить обновления о продажах, и, учитывая, как долго игра находилась в разработке, молчание довольно характерно. Теперь цена Dragon Age: The Veilguard была снижена почти на 50%, что еще больше подтверждает плохие продажи.
На Amazon и Best Buy цена стандартного издания игры была снижена на $30, то есть теперь она доступна всего за $40. Таким образом, вы можете купить физическую копию для Xbox Series X или PlayStation 5 со скидкой 43%. Также стоит отметить, что подарочное издание игры на Amazon доступно почти за половину цены. Вы можете купить его за $49.99 вместо $89.99.
Согласно отчету, BioWare ожидала, что игра будет продана тиражом в 10 миллионов копий всего за 3 месяца. Игре почти 3 месяца, а продажи все еще даже близко не приблизились к ожидаемым.
Не совсем понимаю, в чём противоречия заключаются. Игра откровенно слабая и уместным будет сказать, что это одна из самых провальных игр года, учитывая, что данных по продажам так и нет.
Причём првесточка тут даже не основная причина провала, а просто самая бесячая.
повесточка, эт не только оно они.
но и сюжет страдает из за этого глобально. надо их всунуть, испортив атмосферу самой игры.
еще и все диалоги испорчены, эт нее просто так теперь диалоги такие унылые и односторонние, и общение другое. ведь повесточка это еще и позитив, позитивное отношение людей, портив тем самым дарк фентази атмосферу.
к тому что само наличие портит атмосферу игры, у людей связаны руки, они не могут сделать то что раньше было, из за нынешних реалий.
А сказать биоваре что столько лгбтшников среди геймеров не наберётся никто не додумался?)
Я возлагал надежды на то что игра с треском провалится. И весь это в..ер от Бесполых существ, уже наконец перестанут выпускать. Впереди ведь еще ME, страшно даже думать что там будет.
Я знаю что МЕ выйдет отличной игрой как и все прошлые части
Андромеда машет ручкой
Андромеда тоже была хорошей, мне понравилась не меньше трилогии
Я помню как проходил Origins, сколько раз был шокирован, сколько раз дух захватывало... а это, это просто мусор.
Согласен, первая шедевральная, прошёл её пару десятков раз.
Вторая послабее, но тоже ещё очень хороша, но осилил только 4 раза.
Инква - ну тут куча спорных моментов.. Приблизились к ММО, гринд, боевка и тд. Но в целом ещё ничего, прошёл 2 раза без длс, и 1 раз со всеми длс.
Вульву осилил 5 часов игры. Ни желания, ни тяги, ни интереса не осталось.
На секунду, первую и вторую драгонагу после 5 часов игры я просто готов был задротить днями и ночами напролёт, изучая по максимуму.
У одного меня, глядя на название, возникает ассоциация с мультиком WItch...Ну там стражницы завесы были...а тут про это целая игра.
Загуглил, что за мультик, я такое не смотрю))) Так что ассоциация не возникает)
Хейтеры все не успокоятся? Все хорошо с игрой
Я вроде и не хейтер, но игра по факту просто пипец отстой.
Конечно всё хорошо, хотели сделать абсолютно невыразительный и пресный кусок диснеевской какашки с дебильно подростковыми и максимально пресными диалогами, так оно и получилось.
все хорошо с игрой, если ты дед с деменцией, который впервые запустил компьютерную игру.