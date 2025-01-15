Спустя 2 месяца после релиза Dragon Age: The Veilguard продаётся почти вдвое дешевле

Dragon Age: The Veilguard, выпущенная в октябре прошлого года, уже продаётся с большой скидкой. Ранее она была доступна со скидкой 30% на различных платформах, что указывает на плохие продажи. Однако спустя 2 месяца после релиза стандартная версия игры для PS5 и Xbox Series X была снижена на $30.

Dragon Age: The Veilguard — одна из самых противоречивых игр 2024 года. Огромное количество фанатов возлагало большие надежды на следующую игру Dragon Age, но в итоге она разочаровала. Опрос показал, что более 90% игроков не получили удовольствия от игры. После этого она была признана самой разочаровывающей игрой 2024 года.

Разработчик отказался предоставить обновления о продажах, и, учитывая, как долго игра находилась в разработке, молчание довольно характерно. Теперь цена Dragon Age: The Veilguard была снижена почти на 50%, что еще больше подтверждает плохие продажи.

На Amazon и Best Buy цена стандартного издания игры была снижена на $30, то есть теперь она доступна всего за $40. Таким образом, вы можете купить физическую копию для Xbox Series X или PlayStation 5 со скидкой 43%. Также стоит отметить, что подарочное издание игры на Amazon доступно почти за половину цены. Вы можете купить его за $49.99 вместо $89.99.

Согласно отчету, BioWare ожидала, что игра будет продана тиражом в 10 миллионов копий всего за 3 месяца. Игре почти 3 месяца, а продажи все еще даже близко не приблизились к ожидаемым.