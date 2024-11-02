Средняя пользовательская оценка Dragon Age: The Veilguard на Metacritic составила всего 3/10

31 октября состоялся релиз Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare и компании Electronic Arts.

Сегодня спало 3-х дневное эмбарго на публикацию пользовательских обзоров для игры на Metacritic. Средняя пользовательская оценка игры на Metacritic составила всего 3/10 на основании 1450 обзоров. PC-версию оценили на 2,2/10, PS5 - на 2,9/10, а Xbox Series X/S - на 3,6/10.

При этом Metacritic уже начал заниматься удалением негативных рецензий: количество обзоров стало уменьшаться. Поэтому если вдруг оценка игры резко вырастет в следующие дни - вам известна причина этого.

Игроки ругают слабый сюжет, визуальный стиль в духе Fortnite, скучный геймплей и агрессивное навязывание повестки в игре. Вот лишь некоторые из отзывов:

Абсолютный кринж. Ничто хорошее в этой игре не сможет компенсировать ужасный сценарий. Оформил возврат.

Единственное положительное, что я могу сказать о DA:TV, это то, что она хорошо работает с технической точки зрения.

Плохой художественный стиль, скучный геймплей с одними из худших и неуклюжих дизайнов и диалогах, которые я когда-либо видел в любой видеоигре. Это не эпоха драконов, а эпоха трансвеститов. Не позволяйте проплаченным критикам обмануть вас такими вещами, как «Возвращение к форме». EA не может контролировать информацию.

Вокруг этой игры было много дискуссий, и ни одна из них не была в хорошем ключе. Выдача ключей лишь лояльным обзорщикам. Удаление отрицательных отзывов в Steam. Разработчики не слушают игроков и называют нас «чёртовыми туристами». Ужасная графика для мрачной фэнтезийной RPG.



Ужасные диалоги с ужасными NPC, чья собственная идентичность заключается в том, что они небинарны. Куча левой идеологии. В этой игре буквально нет ничего хорошего, кроме некоторых локаций, но лучше просто скачайте обои с ними, чем покупать этот мусор. Избегайте его любой ценой, не финансируйте это, иначе следующие игры пойдут еще дальше в этом направлении.

Dragon Age: The Veilguard доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.