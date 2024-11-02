Средняя пользовательская оценка Dragon Age: The Veilguard на Metacritic составила всего 3/10

31 октября состоялся релиз Dragon Age: The Veilguard от студии BioWare и компании Electronic Arts.
Сегодня спало 3-х дневное эмбарго на публикацию пользовательских обзоров для игры на Metacritic. Средняя пользовательская оценка игры на Metacritic составила всего 3/10 на основании 1450 обзоров. PC-версию оценили на 2,2/10, PS5 - на 2,9/10, а Xbox Series X/S - на 3,6/10.
При этом Metacritic уже начал заниматься удалением негативных рецензий: количество обзоров стало уменьшаться. Поэтому если вдруг оценка игры резко вырастет в следующие дни - вам известна причина этого.
Игроки ругают слабый сюжет, визуальный стиль в духе Fortnite, скучный геймплей и агрессивное навязывание повестки в игре. Вот лишь некоторые из отзывов:
Абсолютный кринж. Ничто хорошее в этой игре не сможет компенсировать ужасный сценарий. Оформил возврат.
Единственное положительное, что я могу сказать о DA:TV, это то, что она хорошо работает с технической точки зрения.
Плохой художественный стиль, скучный геймплей с одними из худших и неуклюжих дизайнов и диалогах, которые я когда-либо видел в любой видеоигре. Это не эпоха драконов, а эпоха трансвеститов. Не позволяйте проплаченным критикам обмануть вас такими вещами, как «Возвращение к форме». EA не может контролировать информацию.
Вокруг этой игры было много дискуссий, и ни одна из них не была в хорошем ключе. Выдача ключей лишь лояльным обзорщикам. Удаление отрицательных отзывов в Steam. Разработчики не слушают игроков и называют нас «чёртовыми туристами». Ужасная графика для мрачной фэнтезийной RPG.
Ужасные диалоги с ужасными NPC, чья собственная идентичность заключается в том, что они небинарны. Куча левой идеологии. В этой игре буквально нет ничего хорошего, кроме некоторых локаций, но лучше просто скачайте обои с ними, чем покупать этот мусор. Избегайте его любой ценой, не финансируйте это, иначе следующие игры пойдут еще дальше в этом направлении.
Dragon Age: The Veilguard доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Член должен быть на лбу, единорог же.
Этой мерзости даже 0 много. А то что её защищают даже тут, не удивлён, любителей месить глину здесь похоже предостаточно.
Да, глина это весч
Правильно, надо хейтить повесточный шлак, может тогда перестанут искусственно персонажей уродовать и сеттинг портить, пусть специальные игры для этого делают, а не старые франшизы поганят, но они же понимают что такие игры проваливаются стабильно, проще эту фигню в игры с уже готовой фанбазой пихать.
Пощелкал пару стримов. Пока идёт перемещение по локация и сражения - все норм: локации довольно красивые, боевка бодренькая. Но когда начинаются диалоги - это сразу хочется выключить: все эти уродища вблизи, да уныльнейший текст. В персонажах и диалогах ни души, ни жизни.
Экшончик по типу, не знаю, titan quest, в котором диалогов за всю игру на одну страничку, из этой da мог бы быть играбельным, но как рпг - это отвратительно. Не хочется играть уродом, общаться с уродами и общаться так, как предлагают эти диалоги
По моему скромному мнению вторая часть всё ещё самая помойная и слепленная на коленке за вечер до релиза. А до Origins всё равно ни одна игра серии не дотягивает. Каждый релиз новой Dragon Age сопровождает нытьё, что вот, стиль игры опять поменялся, сценарий всё слабее, спутники страшные и не такие как надо, опять повестку добавили и т.д. Так буквально каждую новую игру. А диалоги только в Origins и были прописаны прекрасно, дальше пошло в духе современных игр, где-то хорошо, где-то хуже. И новая часть не исключение, но она точно лучше второй части, уж сколько раз я её проходил и знаю это.
Боевка выглядит как в мобилках. Она, может, и "бодренькая", но это не уровень ААА-игр.
Боевка как раз вполне ничего, качественнее чем на мобилках, мне God of War напоминает. Вышло явно лучше чем в Инквизиции, там было в этом плане как-то грустно.
Странно, похоже комментарии с сайта и с вк перестали синхронизироваться? // Иван Ермошин
Угу, похоже. Я проверил, большей части комментариев с сайта в ВК нет. А вот те что с ВК все есть на сайте... Даже интересно проверить дойдет ли этот комментарий в ВК.
А вот и пользователи напихали. Погамал в демо версию, шляпа.
Всех кто причастен к выпуску этой помойки выбросить в открытый космос!
Как и в случае с играми, которые находятся под чрезмерной похвалой, так и в случае с играми, которые чрезмерно хейтят (в данном случае DA:V), прежде чем давать оценку - нужно самому поиграть. Одних трейлеров и геймплейных роликов очевидно для здравой оценки недостаточно. Прошлогодний Starfield так грязью полили, будто это, чуть ли не самая худшая игра всех времен. А я провел в ней около 50 неплохих часов, занимаясь всякими дополнительными активностями. Starfield явно имеет проблемы, отрицать это глупо, но также имеет и некоторые хорошие стороны. Может быть и с DA:V так же, но опять же, не играл и пока желания нет
P.s. Ожидаю минусов, ведь на PG - игры с повесткой (ведь другого-то в играх у нас и нет), либо хейтить, либо не обращать внимание, иного не дано.
За повестку обидно? Привыкай. Такая уж у
глиномесов и ковырялок тяжелая доля...
Мне не плевать (в негативном ключе) на повестку только в тех случаях, когда она встроена бездарно и навязчиво. В иных случаях, я просто не обращаю внимание. Как реализовано здесь - судить не могу, не играл. Всё довольно просто. Возьмем например фильм "Зеленая книга". Согласно местной классификации "продуктов с повесткой" - этот фильм, повесточный. Ведь посвящен темнокожему персонажу, который сталкивается с расизмом. Но плохой ли это фильм? Уж точно нет. Ведь и актеры играют отлично и сюжет интересный и события показаны довольно хорошо (да и можно сказать, весьма достоверно)
Даже по описанию понятно что эта "зелёная книга" редкостный шлак. Очередная "слезинка садомита". Пиво вары толк в "слезинках садамита" толк понимают, вспомнить хотя бы это недоразумение с нормандии "хнык хнык у меня мужа убили! Какой (какое?) я несчастный (несчастное?)!!!!!"
Чувак, иди Слово Пацана смотри, в самый раз для тебя. К нормальным фильмам лучше не притрагивайся.
О чем я и говорил
Хехе)
AceTheKing, да смени уже пластинку, тошно читать! любой может оставить отзыв на Metacritic, это все знают, поэтому доверяют отзывам в Steam, где отзывы только тех, кто купил и играл
Как будто проблема с торрентов качнуть и поиграть.
Вы же понимаете, что негативные отзывы так же могут быть заказные? Или их с разных аккаунтов могут строчить недоумки, собравшиеся кучкой из тех что "только ориджинс, только г...о"?
Да, у релиза ей свои технические недостатки, но игра крутейшая. И правильно, что чистят откровенное вранье и шлак.
Имхо, но отзывы в Steam отличаются большей объективностью, поскольку для их публикации необходимо всё-таки приобрести игру. В то же время на Metacritic любой Васян может оставить отзыв, выражающий недовольство.
Посмотрев отзывы, можно сделать вывод, что большинство негативных комментариев содержат лишь упоминание агрессивной woke-повестки (которая, к слову, в игре выражена лишь в редакторе персонажа, парой возможных диалогов и одним спутником, которого легко игнорировать. За пройденные 15 часов игры я на это так и не наткнулся, ну очень агрессивная повестка. В BG3 её было столько же, как и в прошлых частях серии DA). При этом эти отзывы, в большинстве своём, не содержат никакой информации о сюжете, геймплее, оптимизации и других аспектах игры.
Если вы хотите сформировать собственное мнение об игре, просто скачайте с торрента и оцените по ходу прохождения. Думайте своей головой, а не тем, что тут строчат в комментах по шаблону. Всем добра.
Впрочем, уже ожидаю миллиард минусов на этом сообщении, тут иначе никак :)