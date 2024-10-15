Стали известны системные требования к ПК Dragon Age: The Veilguard. Игра выйдет без какой-либо DRM, в т.ч Denuvo

EA и Bioware представили подробные спецификации к ПК Dragon Age: The Veilguard, включая настройки с трассировки лучей, чтобы игроки знали, чего ожидать от запуска. Игроки с высокопроизводительными устройствами смогут воспользоваться набором функций трассировки лучей и неограниченной частотой кадров. Для минимальных требований ПК создатели сосредоточились на том, чтобы сделать игру максимально доступной для как можно большего числа людей. Для консолей (Playstation 5 и Xbox Series X|S) будут режимы точности и производительности, нацеленные на 30 и 60 кадров в секунду соответственно. Dragon Age: The Veilguard также будет специально улучшена для PlayStation 5 Pro.

Команды также подтвердили, что Dragon Age: The Veilguard не будет включать в себя сторонние DRM (например, Denuvo) ни на одной платформе. Отсутствие DRM означает, что для игроков на ПК не будет периода предварительной загрузки.