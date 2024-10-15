Стали известны системные требования к ПК Dragon Age: The Veilguard. Игра выйдет без какой-либо DRM, в т.ч Denuvo

EA и Bioware представили подробные спецификации к ПК Dragon Age: The Veilguard, включая настройки с трассировки лучей, чтобы игроки знали, чего ожидать от запуска. Игроки с высокопроизводительными устройствами смогут воспользоваться набором функций трассировки лучей и неограниченной частотой кадров. Для минимальных требований ПК создатели сосредоточились на том, чтобы сделать игру максимально доступной для как можно большего числа людей. Для консолей (Playstation 5 и Xbox Series X|S) будут режимы точности и производительности, нацеленные на 30 и 60 кадров в секунду соответственно. Dragon Age: The Veilguard также будет специально улучшена для PlayStation 5 Pro.
Команды также подтвердили, что Dragon Age: The Veilguard не будет включать в себя сторонние DRM (например, Denuvo) ни на одной платформе. Отсутствие DRM означает, что для игроков на ПК не будет периода предварительной загрузки.
Какой зверь в лесу сдох, что еа да без денувы?
Нах. за защиту платить если предзаказы 0 и игру никто не купит?
Видимо настолько уже подмочена репутация игры, что добавление Дуни может привести к катастрофе.
Она совсем неоптемизированна, с дленувой была бы просто жопа. Да и EA и Bioware уже видят что по предзаказам вышел облом, так что сдулись.
Вот тут вопрос... Денуво берёт фиксированную сумму, или процент от продаж?
Во втором случае, хоть и маленький, но профит для ЕА был бы.
Ещё стим процент забирает, вряд ли и что вообще окупится
Даром не впёрся этот парад уродов.
Даже качать не буду.
Ого ЕА удивляет, без дерьмуво?) Еще бы из Дед спейс удалили дерьмуво, чтобы опробовать с новым дубляжем неофициальным, и им не было бы равных)
уже можно было на обедах накопить, что за бомжи, и так ясно что за игра и про что это тебе не новый API
Ну так пиратить у ЕА- святое дело.
Лично я после того, что они сотворили с сиквелами DAO- ни копейки им не занесу
Мир сошёл с ума. Из dragon age убирают денуво, в kingdom come добавляют.
Видать ты туго соображаешь, предзаказы 0, игру никто не ждет.
и даром не надо
Ну раз без денуво, купим в зеленом стиме
Конечно очевидно, что негро-феминистки из канадского отдела EA не смогли в оптимизацию. И очевидно, что с денувой будет лагать как форспокен или Immortals of Aveum.
Но чтобы EA не добавила денуво... Не верю.
Всё таки, по недавним исследованиям, с денувой онлайн будет не 800, а 1000 человек. Или исследования врут?
не реально дюневы не будут- тестыры говорят так что и так все процы нагибаются от игры - а дюнева с верху убьёт все процы в хлам - даже уже советуют ретрейсинг не ставить.
Ну тогда ладно. Пальцем можно потыкать, главное в перчатках)) // Денис Абабков
«Отсутствие DRM означает, что для игроков на ПК не будет периода» - ожидания появления на торрент трекерах.
Что из того что нам показали требует 2070 в рекомендованных!?!?!?!?
Тестеры - Поговаривают что дюневу не могли поставить из за оптимизации - там игра нагибает все процы которые на свете есть.
Надо будет попробывать, надеюсь не подорвет мою пуканоукладку
В стиме уже давно системки прописаны
Как минимум один менеджер с влиянием в компании — молодец. Понимает, что игру и даром не возьмут, так что зачем тратиться на защиту?
Вот такой пк нужен щас ПК для новых игр. а не всратая как у мея 3060 8 гиговая
Продай свою и добавь на 3080ti. Сейчас б/у они не дорогие
выпуск такой игры без денуво выстрел себе в пятку. игра будет покрякана всеми желающими и нежелающими и похрюкана.
Её бесплатно мало кто качать будет🤣