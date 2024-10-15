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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.9 654 оценки

Стали известны системные требования к ПК Dragon Age: The Veilguard. Игра выйдет без какой-либо DRM, в т.ч Denuvo

monk70
Новости

EA и Bioware представили подробные спецификации к ПК Dragon Age: The Veilguard, включая настройки с трассировки лучей, чтобы игроки знали, чего ожидать от запуска. Игроки с высокопроизводительными устройствами смогут воспользоваться набором функций трассировки лучей и неограниченной частотой кадров. Для минимальных требований ПК создатели сосредоточились на том, чтобы сделать игру максимально доступной для как можно большего числа людей. Для консолей (Playstation 5 и Xbox Series X|S) будут режимы точности и производительности, нацеленные на 30 и 60 кадров в секунду соответственно. Dragon Age: The Veilguard также будет специально улучшена для PlayStation 5 Pro.

Команды также подтвердили, что Dragon Age: The Veilguard не будет включать в себя сторонние DRM (например, Denuvo) ни на одной платформе. Отсутствие DRM означает, что для игроков на ПК не будет периода предварительной загрузки.

11
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
DishonestLythronax

Какой зверь в лесу сдох, что еа да без денувы?

13
Шмоня Натанзон

Нах. за защиту платить если предзаказы 0 и игру никто не купит?

7
bubenson

Видимо настолько уже подмочена репутация игры, что добавление Дуни может привести к катастрофе.

3
MagnanimousAgenor

Она совсем неоптемизированна, с дленувой была бы просто жопа. Да и EA и Bioware уже видят что по предзаказам вышел облом, так что сдулись.

2
SharpDuke Шмоня Натанзон

Вот тут вопрос... Денуво берёт фиксированную сумму, или процент от продаж?
Во втором случае, хоть и маленький, но профит для ЕА был бы.

0
TastelessGerman SharpDuke

Ещё стим процент забирает, вряд ли и что вообще окупится

0
saa0891

Даром не впёрся этот парад уродов.

10
Dark1994

Даже качать не буду.

8
hamshut

Ого ЕА удивляет, без дерьмуво?) Еще бы из Дед спейс удалили дерьмуво, чтобы опробовать с новым дубляжем неофициальным, и им не было бы равных)

5
TheCalvariam

уже можно было на обедах накопить, что за бомжи, и так ясно что за игра и про что это тебе не новый API

-10
SharpDuke TheCalvariam

Ну так пиратить у ЕА- святое дело.
Лично я после того, что они сотворили с сиквелами DAO- ни копейки им не занесу

0
VaZZers

Мир сошёл с ума. Из dragon age убирают денуво, в kingdom come добавляют.

5
Шмоня Натанзон

Видать ты туго соображаешь, предзаказы 0, игру никто не ждет.

0
антон фекалис

и даром не надо

5
cheezypizey

Ну раз без денуво, купим в зеленом стиме

3
SharpDuke

Конечно очевидно, что негро-феминистки из канадского отдела EA не смогли в оптимизацию. И очевидно, что с денувой будет лагать как форспокен или Immortals of Aveum.
Но чтобы EA не добавила денуво... Не верю.
Всё таки, по недавним исследованиям, с денувой онлайн будет не 800, а 1000 человек. Или исследования врут?

3
jax baron

не реально дюневы не будут- тестыры говорят так что и так все процы нагибаются от игры - а дюнева с верху убьёт все процы в хлам - даже уже советуют ретрейсинг не ставить.

0
Пользователь ВКонтакте

Ну тогда ладно. Пальцем можно потыкать, главное в перчатках)) // Денис Абабков

1
Nimlis

«Отсутствие DRM означает, что для игроков на ПК не будет периода» - ожидания появления на торрент трекерах.

0
pyw

Что из того что нам показали требует 2070 в рекомендованных!?!?!?!?

0
jax baron

Тестеры - Поговаривают что дюневу не могли поставить из за оптимизации - там игра нагибает все процы которые на свете есть.

0
Хидео Козлина

Надо будет попробывать, надеюсь не подорвет мою пуканоукладку

0
TastelessGerman

В стиме уже давно системки прописаны

0
AT_Sagor

Как минимум один менеджер с влиянием в компании — молодец. Понимает, что игру и даром не возьмут, так что зачем тратиться на защиту?

0
Artur_Play

Вот такой пк нужен щас ПК для новых игр. а не всратая как у мея 3060 8 гиговая

-1
Фризостат

Продай свою и добавь на 3080ti. Сейчас б/у они не дорогие

1
MunchkiN 616

выпуск такой игры без денуво выстрел себе в пятку. игра будет покрякана всеми желающими и нежелающими и похрюкана.

-2
TastelessGerman

Её бесплатно мало кто качать будет🤣

0