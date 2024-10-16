Стало известно точное время запуска и предзагрузки Dragon Age: The Veilguard

Компания EA и студия BioWare поделились точным временем запуска и предзагрузки предстоящей Dragon Age: The Veilguard.
PC-версия игры не будет защищена Denuvo, поэтому для избежания ранней утечки игры издатель решил не делать на ПК возможность предзагрузки - предзагрузить игру можно будет лишь на PS5 и Xbox Series X/S.
Время открытия предзагрузки:
- Xbox Series X/S - 14 октября в 19:00 по московскому времени.
- PS5 - 29 октября в 19:00 по московскому времени.
В отличии от большинства крупных релизов, игра выйдет одновременно на всех платформах. Таким образом выход игры на консолях состоится не в полночь по местному времени, а позднее. Релиз игры состоится 31 октября в 19:00 по московскому времени.
Перезагрузка за полмесяца до выхода а смысл // Дмитрий Ребров
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Чтобы все, кто хочет, мог на релизе играть быстрее. Чтобы из-за наплыва за день до релиза сервера не легли, когда все ломанутся за день до релиза пред загружать игру или вообще на релизе. А так у всех желающих пол месяца на то, чтобы без спешки загрузить основной объëм. Это так, первое, что пришло в голову. // Миша Калинин
Странно, что денувы нет. Может оптимизация настолько всратая, что денуву решили сразу убрать. А впрочем пофиг, это действительно даже с торента качать не хочется
Предзаказов нет, вот и не хотят ещё бабки тратить.
Всем пофиг // Андрей Сычёв
Разве её визуальный стиль, редактор персонажа и общая wokeанутость не являются защитой сами по себе? Слишком много совпадений не в пользу игры.
Зачем?
Збс что денуво нет, а то пришлось бы покупать и стараться успеть за 2 часа понять стоит оно того или нет, в целом игра копейки для меня, но за 3500 я мог сет роллов тот же заказать) или сходить куда то
Еще бы на РДР 1 не было денуво(тоже в конце октября выходит) и збс октябрь был бы)
Если 3.5к копейки можно и игру взять и роллы купить….
так нерационально тогда, лучше я доллары куплю, вообще странно замечаю за собой - чем больше получаю, чем больше копить стараюсь
Роки че Дуню начали ставить?
Нет, но у них аналог, если судить по рдр 2, которую ломали год
Ну она же вродь не влияет на производительность в отличии от Дуни? Если нет то ничего страшного
Тифа, Аэрис и кто то. Не фул версия. Ножки топ и как шарики у всех и у Тифы ♥
С Бухенвальда шоли вылезли?