Стало известно точное время запуска и предзагрузки Dragon Age: The Veilguard

Компания EA и студия BioWare поделились точным временем запуска и предзагрузки предстоящей Dragon Age: The Veilguard.

PC-версия игры не будет защищена Denuvo, поэтому для избежания ранней утечки игры издатель решил не делать на ПК возможность предзагрузки - предзагрузить игру можно будет лишь на PS5 и Xbox Series X/S.

Время открытия предзагрузки:

Xbox Series X/S - 14 октября в 19:00 по московскому времени.

PS5 - 29 октября в 19:00 по московскому времени.

В отличии от большинства крупных релизов, игра выйдет одновременно на всех платформах. Таким образом выход игры на консолях состоится не в полночь по местному времени, а позднее. Релиз игры состоится 31 октября в 19:00 по московскому времени.