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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.9 659 оценок

Стало известно точное время запуска и предзагрузки Dragon Age: The Veilguard

AceTheKing
Новости

Компания EA и студия BioWare поделились точным временем запуска и предзагрузки предстоящей Dragon Age: The Veilguard.

PC-версия игры не будет защищена Denuvo, поэтому для избежания ранней утечки игры издатель решил не делать на ПК возможность предзагрузки - предзагрузить игру можно будет лишь на PS5 и Xbox Series X/S.

Время открытия предзагрузки:

  • Xbox Series X/S - 14 октября в 19:00 по московскому времени.
  • PS5 - 29 октября в 19:00 по московскому времени.
Стали известны системные требования к ПК Dragon Age: The Veilguard. Игра выйдет без какой-либо DRM, в т.ч Denuvo

В отличии от большинства крупных релизов, игра выйдет одновременно на всех платформах. Таким образом выход игры на консолях состоится не в полночь по местному времени, а позднее. Релиз игры состоится 31 октября в 19:00 по московскому времени.

-12
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Перезагрузка за полмесяца до выхода а смысл // Дмитрий Ребров

0
Goodvini

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3
Пользователь ВКонтакте

Чтобы все, кто хочет, мог на релизе играть быстрее. Чтобы из-за наплыва за день до релиза сервера не легли, когда все ломанутся за день до релиза пред загружать игру или вообще на релизе. А так у всех желающих пол месяца на то, чтобы без спешки загрузить основной объëм. Это так, первое, что пришло в голову. // Миша Калинин

0
Lyс

Странно, что денувы нет. Может оптимизация настолько всратая, что денуву решили сразу убрать. А впрочем пофиг, это действительно даже с торента качать не хочется

0
553dark

Предзаказов нет, вот и не хотят ещё бабки тратить.

2
Пользователь ВКонтакте

Всем пофиг // Андрей Сычёв

0
Комментарий удален
Wing42

Разве её визуальный стиль, редактор персонажа и общая wokeанутость не являются защитой сами по себе? Слишком много совпадений не в пользу игры.

0
ilyakingcud

Зачем?

0
ilyakingcud

Збс что денуво нет, а то пришлось бы покупать и стараться успеть за 2 часа понять стоит оно того или нет, в целом игра копейки для меня, но за 3500 я мог сет роллов тот же заказать) или сходить куда то

Еще бы на РДР 1 не было денуво(тоже в конце октября выходит) и збс октябрь был бы)

-4
romero52

Если 3.5к копейки можно и игру взять и роллы купить….

3
ilyakingcud romero52

так нерационально тогда, лучше я доллары куплю, вообще странно замечаю за собой - чем больше получаю, чем больше копить стараюсь

0
TastelessGerman

Роки че Дуню начали ставить?

0
ilyakingcud TastelessGerman

Нет, но у них аналог, если судить по рдр 2, которую ломали год

0
TastelessGerman ilyakingcud

Ну она же вродь не влияет на производительность в отличии от Дуни? Если нет то ничего страшного

0
InattentiveJermaine

Тифа, Аэрис и кто то. Не фул версия. Ножки топ и как шарики у всех и у Тифы ♥

-8
MadPyramus

С Бухенвальда шоли вылезли?

1