Стартовые показатели Dragon Age: The Veilguard в США за октябрь 2024 года оказались "хорошими, но не выдающимися"

Dragon Age: The Veilguard дебютировала на шестом месте по продажам среди игр в США за октябрь 2024 года, согласно данным Circana. Аналитик Мэт Пискателла отметил, что стартовые показатели RPG выглядят достойно, но пока их сложно назвать выдающимися.

На результатах сказались несколько факторов. Во-первых, игра вышла 31 октября, а статистика охватывает период до 2 ноября, то есть учтены всего три дня продаж. Во-вторых, данные из Steam, где проект мог показать заметные результаты, не включены, поскольку EA не делится этой информацией.

Аналитик предположил, что с учётом Steam-данных The Veilguard могла войти в тройку лидеров. Окончательная картина продаж станет яснее по итогам ноября.

Лидером продаж в октябре стала Call of Duty: Black Ops 6, за ней следуют Dragon Ball: Sparking Zero и ремейк Silent Hill 2. На четвёртом и пятом местах оказались Undisputed и Metaphor: ReFantazio.

Превзойти успех Dragon Age: Inquisition будет сложно, но потенциал у новой части есть.