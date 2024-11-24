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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.6 2 115 оценок

Стартовые показатели Dragon Age: The Veilguard в США за октябрь 2024 года оказались "хорошими, но не выдающимися"

butcher69
Новости

Dragon Age: The Veilguard дебютировала на шестом месте по продажам среди игр в США за октябрь 2024 года, согласно данным Circana. Аналитик Мэт Пискателла отметил, что стартовые показатели RPG выглядят достойно, но пока их сложно назвать выдающимися.

На результатах сказались несколько факторов. Во-первых, игра вышла 31 октября, а статистика охватывает период до 2 ноября, то есть учтены всего три дня продаж. Во-вторых, данные из Steam, где проект мог показать заметные результаты, не включены, поскольку EA не делится этой информацией.

Аналитик предположил, что с учётом Steam-данных The Veilguard могла войти в тройку лидеров. Окончательная картина продаж станет яснее по итогам ноября.

Лидером продаж в октябре стала Call of Duty: Black Ops 6, за ней следуют Dragon Ball: Sparking Zero и ремейк Silent Hill 2. На четвёртом и пятом местах оказались Undisputed и Metaphor: ReFantazio.

Превзойти успех Dragon Age: Inquisition будет сложно, но потенциал у новой части есть.

  1. Call of Duty: Black Ops 6
  2. Dragon Ball: Sparking Zero
  3. Silent Hill 2
  4. Undisputed
  5. Metaphor: ReFantazio
  6. Dragon Age: The Veilguard
  7. Super Mario Party Jamboree
  8. Madden NFL 25
  9. Sonic X Shadow Generations
  10. EA Sports FC 25
  11. EA Sports College Football 25
  12. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
  13. Hogwarts Legacy
  14. NHL 25
  15. Astro Bot
  16. Minecraft
  17. NBA 2K25
  18. Life is Strange: Double Exposure
  19. Final Fantasy I-VI Bundle
  20. Elden Ring
-5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
HubertJFarnsworth

Скачал я этот "шедевр", вот с самого начала игра не цепляет ни чем. Еще и графика фуфло, по сравнению с прошлой частью, как такое может быть..!?Видеокарта RTX3080ti

1
Пользователь ВКонтакте

Ну первую часть им уже не переплюнуть, как и масс эффект // Владимир Николаевич

-2
Dugran

Где визги, что это все вранье, игра с треском провалилась, а студию выкинут пинками на мороз?😂

-10
Алан Битаров

Увы у игры большая фанбаза, которая даже в такой высер будет играть. Если Borderlands 4 таким же выйдет, то увы я тоже буду играть, потому что люблю эту серию.

2
Константин335

Да все уже в темах по DAV почти не пишут, хейтеры в ожидании новой игры которую будут хейтить. А может и нашли уже какую не знаю. Подозреваю их следующая цель будет Avowed

-1