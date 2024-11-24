Стартовые показатели Dragon Age: The Veilguard в США за октябрь 2024 года оказались "хорошими, но не выдающимися"

Dragon Age: The Veilguard дебютировала на шестом месте по продажам среди игр в США за октябрь 2024 года, согласно данным Circana. Аналитик Мэт Пискателла отметил, что стартовые показатели RPG выглядят достойно, но пока их сложно назвать выдающимися.
На результатах сказались несколько факторов. Во-первых, игра вышла 31 октября, а статистика охватывает период до 2 ноября, то есть учтены всего три дня продаж. Во-вторых, данные из Steam, где проект мог показать заметные результаты, не включены, поскольку EA не делится этой информацией.
Аналитик предположил, что с учётом Steam-данных The Veilguard могла войти в тройку лидеров. Окончательная картина продаж станет яснее по итогам ноября.
Лидером продаж в октябре стала Call of Duty: Black Ops 6, за ней следуют Dragon Ball: Sparking Zero и ремейк Silent Hill 2. На четвёртом и пятом местах оказались Undisputed и Metaphor: ReFantazio.
Превзойти успех Dragon Age: Inquisition будет сложно, но потенциал у новой части есть.
- Call of Duty: Black Ops 6
- Dragon Ball: Sparking Zero
- Silent Hill 2
- Undisputed
- Metaphor: ReFantazio
- Dragon Age: The Veilguard
- Super Mario Party Jamboree
- Madden NFL 25
- Sonic X Shadow Generations
- EA Sports FC 25
- EA Sports College Football 25
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
- Hogwarts Legacy
- NHL 25
- Astro Bot
- Minecraft
- NBA 2K25
- Life is Strange: Double Exposure
- Final Fantasy I-VI Bundle
- Elden Ring
Скачал я этот "шедевр", вот с самого начала игра не цепляет ни чем. Еще и графика фуфло, по сравнению с прошлой частью, как такое может быть..!?Видеокарта RTX3080ti
Ну первую часть им уже не переплюнуть, как и масс эффект // Владимир Николаевич
Где визги, что это все вранье, игра с треском провалилась, а студию выкинут пинками на мороз?😂
Увы у игры большая фанбаза, которая даже в такой высер будет играть. Если Borderlands 4 таким же выйдет, то увы я тоже буду играть, потому что люблю эту серию.
Да все уже в темах по DAV почти не пишут, хейтеры в ожидании новой игры которую будут хейтить. А может и нашли уже какую не знаю. Подозреваю их следующая цель будет Avowed