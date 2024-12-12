Steam-версия Dragon Age: The Veilguard уже продаётся со скидкой 35% менее чем через полтора месяца после выхода

Один из крупных релизов этого года от Electronic Arts в Steam, Dragon Age: The Veilguard, получила свою первую скидку и теперь стоит 38,99 евро / долларов США в Steam. Это предложение со скидкой 35% будет действовать до 19 декабря в Steam.

Кроме того, Deluxe-версия RPG-игры теперь стоит 51,99 евро / долларов США, что также является самой низкой ценой за всю историю. Стоит напомнить, что игра вышла менее полутора месяцев назад – 31 октября 2024 года.

История Dragon Age: The Veilguard ставит игроков на роль Рука, который вместе со своим наставником Варриком должен нанять Стражей Завесы, чтобы остановить спасти мир от уничтожения эльфийскими богами.