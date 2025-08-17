Сценарист Dragon Age: The Veilguard присоединился к Bethesda в качестве старшего разработчика квестов

Что осталось от легендарной студии BioWare, оказалось в бездне, после катастрофы, связанной с Dragon Age: Veilguard. Этот тайтл разрушил репутацию одной из самых почетных серий RPG и поставил под угрозу статус студии — одного из ведущих создателей жанра в индустрии.
Результатом стал практически крах — большая часть команды распущена, а сама студия фактически оказалась под ударом. Тем не менее, в новых реалиях заметен интерес к опытным специалистам — например, один из сценаристов Dragon Age: Veilguard был официально нанят в Bethesda на роль старшего дизайнера заданий.
Но будущее вызывает опасения: если отрицательная энергетика этого провала перейдет в новые проекты Bethesda, риски для всей индустрии RPG могут стать критическими.
Образ Джона Домброу — старшего сценариста и сценариста, работавшего в BioWare, — сложен. Он участвовал в создании сюжетов для таких игр, как Даврин, Veil Jumper и множество других миссий. В его послужном списке также числится сценарий для Mass Effect: Andromeda, а также роль старшего сценариста для Anthem.
Несмотря на те вопросы, которые могут возникнуть о его недавней работе, нельзя отрицать его вклад в индустрию: он причастен к созданию одних из лучших игр в истории. Самая свежая его работа — проект Ghost of Yotei, который скоро выйдет, а ранее он работал в Telltale Games, где отвечал за сценарии знаменитого сериала Игра престолов.
Также стоит упомянуть его участие в качестве старшего сценариста в дополнении BioShock Infinite: Burial at Sea, признанном одним из лучших дополнений в мире игр.
Вопрос только в том, сможет ли Джон реализовать свой потенциал в новой роли в Bethesda. Вряд ли студия подготовит для него шанс участвовать в следующем крупном дополнении к Starfield, которое, вероятно, уже находится на финальной стадии разработки.
К тому же, по слухам, Bethesda пока не приступила к созданию следующей игры Fallout. В этом случае, единственным достойным продолжением для студии кажется — The Elder Scrolls 6. Сам Джон — поклонник серии The Elder Scrolls, особенно Skyrim, что дает надежду, что у этого проекта есть надёжный сценарист.
Итак, будущее в руках Bethesda, но есть ощущение, что опыт и страсть Джона Домброу способны дать серию The Elder Scrolls новый импульс и гарантировать, что эта глава будет написана с уважением и мастерством.
Обрати внимание, что иллюзия надежды и уважения к профессионализму сохраняется, несмотря на кризис в индустрии — иногда даже такие падения дают старт новой эре для творчества.
Ну... помянем Шестые свитки.
Помянем вообще всю студию, ведь это уже огромный жирный намек на то что там нет опытных квестоделов и сценаристов.
Я конечно верю в этого парня, но переплюнуть по степени бездарности любимого сценариста Тодда - Эмиля Пальяруло ему будет трудно
Честно говоря, так и не понял почему у народа так подрываются дупы от вейлгард. Средненькая игра, примерно на уровне третьей части, имхо конечно.)
ну отзывы почитай,может поймешь
Играть в нее не пробовал? Инквизиция шедевр в сравнении с Вейлгардом. И к сожалению это проблема Биовар со времен 12 года. Тогда многие хэйтили 3ий МЕ, но с каждой новой игрой становилось понятно, что с 3ий МЕ не плохая игра...в сравнении. Ну будь Занавеска отдельной игрой, никак не связанной с серией (А ее связь с ней очень расплывчата), то возможно так бы не бомбили.
Да нормальная игра не парься.Геймер нынче привиредливый,повесточноподкованный,повторяющий за всеми без своего мнения)
Какая отличная новость! Ведь у Veilguard`а был такой потрясающий сюжет... а, нет... погодите-ка...
У Бедески и так за последние годы всё стало печально а тут ещё такой "подгон".
Дизайнера который слепил это чудовище закопать мало.
Закапывать нельзя - выберется. Сжечь в адовом пламене.
R.I.P беседка, давно напрашивались )
Ещё одно переиздание Скайрима, и охлос и будет любить их также, как до этого момента. Они всё пердусмотрели.
У Скайрима было всего 2 платных переиздания на ПК, так что норм
соболезную
Пиз** Скайриму...
Так предупреждали же, была же ярко выражена негативная реакция игроков, но Биовар эту реакцию проигнорил
Еще дракмана туда позовите получите щитдевр
Нас ждет заднеприводный ГГ и драконы тр@нсrендоры.