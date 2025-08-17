Что осталось от легендарной студии BioWare, оказалось в бездне, после катастрофы, связанной с Dragon Age: Veilguard. Этот тайтл разрушил репутацию одной из самых почетных серий RPG и поставил под угрозу статус студии — одного из ведущих создателей жанра в индустрии.

Результатом стал практически крах — большая часть команды распущена, а сама студия фактически оказалась под ударом. Тем не менее, в новых реалиях заметен интерес к опытным специалистам — например, один из сценаристов Dragon Age: Veilguard был официально нанят в Bethesda на роль старшего дизайнера заданий.

Но будущее вызывает опасения: если отрицательная энергетика этого провала перейдет в новые проекты Bethesda, риски для всей индустрии RPG могут стать критическими.

Образ Джона Домброу — старшего сценариста и сценариста, работавшего в BioWare, — сложен. Он участвовал в создании сюжетов для таких игр, как Даврин, Veil Jumper и множество других миссий. В его послужном списке также числится сценарий для Mass Effect: Andromeda, а также роль старшего сценариста для Anthem.

Несмотря на те вопросы, которые могут возникнуть о его недавней работе, нельзя отрицать его вклад в индустрию: он причастен к созданию одних из лучших игр в истории. Самая свежая его работа — проект Ghost of Yotei, который скоро выйдет, а ранее он работал в Telltale Games, где отвечал за сценарии знаменитого сериала Игра престолов.

Также стоит упомянуть его участие в качестве старшего сценариста в дополнении BioShock Infinite: Burial at Sea, признанном одним из лучших дополнений в мире игр.

Вопрос только в том, сможет ли Джон реализовать свой потенциал в новой роли в Bethesda. Вряд ли студия подготовит для него шанс участвовать в следующем крупном дополнении к Starfield, которое, вероятно, уже находится на финальной стадии разработки.

К тому же, по слухам, Bethesda пока не приступила к созданию следующей игры Fallout. В этом случае, единственным достойным продолжением для студии кажется — The Elder Scrolls 6. Сам Джон — поклонник серии The Elder Scrolls, особенно Skyrim, что дает надежду, что у этого проекта есть надёжный сценарист.

Итак, будущее в руках Bethesda, но есть ощущение, что опыт и страсть Джона Домброу способны дать серию The Elder Scrolls новый импульс и гарантировать, что эта глава будет написана с уважением и мастерством.

Обрати внимание, что иллюзия надежды и уважения к профессионализму сохраняется, несмотря на кризис в индустрии — иногда даже такие падения дают старт новой эре для творчества.