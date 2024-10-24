Студия BioWare представила релизный трейлер для Dragon Age: The Veilguard

Разработчики BioWare выпустили релизный трейлер для Dragon Age: The Veilguard, который выйдет 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Трейлер включает множество кинематографических сцен, демонстрирующих разнообразные локации и фэнтезийных существ, но полноценные геймплейные кадры в нем отсутствуют.

Согласно инсайдеру Тому Хендерсону, 28 октября должны появиться полноценные обзоры от прессы, где журналисты расскажут о своих впечатлениях после прохождения игры и выставят оценки. Низкие оценки могут негативно отразиться на предзаказах, так что внимание к отзывам будет повышенным.