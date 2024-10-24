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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.8 686 оценок

Студия BioWare представила релизный трейлер для Dragon Age: The Veilguard

butcher69
Новости

Разработчики BioWare выпустили релизный трейлер для Dragon Age: The Veilguard, который выйдет 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Трейлер включает множество кинематографических сцен, демонстрирующих разнообразные локации и фэнтезийных существ, но полноценные геймплейные кадры в нем отсутствуют.

Согласно инсайдеру Тому Хендерсону, 28 октября должны появиться полноценные обзоры от прессы, где журналисты расскажут о своих впечатлениях после прохождения игры и выставят оценки. Низкие оценки могут негативно отразиться на предзаказах, так что внимание к отзывам будет повышенным.

-10
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Deowar

Древние Эльфийские Боги хотят уничтожить Тедас полный геев, трансов и прочей нечисти. А мы точно должны им мешать???

15
Majester

Небинарная трансгендерная кунари спутник мерзкая конечно.

Графика хорошая, но мультяшная.

Был кстати пост на реддите о нереалистичных пропорциях тела

7
Ивасик

К концу ролика забыл, что было в его начале. Бесконечные вопли и визги интереса не вызвали, простите.

4
SOLUS5678

Кто ещё считает что эта компания может сделать что то интересное? А журналистов слушать это себя не уважать, IGN вообще сравнили этот продукт с Масс Эффектом 2!!!!. Только бойкот игре и роспуск компании.

1
StarfieJId

Не в впечатляет, нет души в происходящем.

1
illero

0:40. Анимация бега на мосту….. Но ладно. Попробуем абстрагироваться от всех минусов и запустить ЭТО.

0
Kaburagi

Кал. Не представляю даже, на сколько нужно быть копрофилом с заниженной планочкой качества, чтобы играть в подобное.

0
ilyakingcud

Вот уверен, что на Рутрекере будет больше 100 сидов и 100 личей точно, даже больше скорее всего. Даже просто ради интереса и отсутствия других игр - люди пойдут играть

Там еще РДР 1 выходит, но скорее всего там будет защита

1
RattyCarina

Насколько надо быть копрофилом, чтобы вообще ещё и качать сие с торрента?

-1
Skorskis ilyakingcud
-5
cheezypizey

С каких пор ты за всех решаешь, кто во что должен играть, и какие у кого вкусы?

0
H-DS RattyCarina

Подскажите, а что надо качать или покупать?

-1
Little Imp

я чот не понял это что ассассин из миража в ДА сбежал

0
Kenn1y

Спасибо, но лучше перепройти ещё раз первую.

0
Анжелика04

графика локаций норм вроде, но персонажи жуткая срамота

0
Plaston

Однозначно игра года

0