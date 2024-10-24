Студия BioWare представила релизный трейлер для Dragon Age: The Veilguard

Разработчики BioWare выпустили релизный трейлер для Dragon Age: The Veilguard, который выйдет 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Трейлер включает множество кинематографических сцен, демонстрирующих разнообразные локации и фэнтезийных существ, но полноценные геймплейные кадры в нем отсутствуют.
Согласно инсайдеру Тому Хендерсону, 28 октября должны появиться полноценные обзоры от прессы, где журналисты расскажут о своих впечатлениях после прохождения игры и выставят оценки. Низкие оценки могут негативно отразиться на предзаказах, так что внимание к отзывам будет повышенным.
Древние Эльфийские Боги хотят уничтожить Тедас полный геев, трансов и прочей нечисти. А мы точно должны им мешать???
Небинарная трансгендерная кунари спутник мерзкая конечно.
Графика хорошая, но мультяшная.
Был кстати пост на реддите о нереалистичных пропорциях тела
К концу ролика забыл, что было в его начале. Бесконечные вопли и визги интереса не вызвали, простите.
Кто ещё считает что эта компания может сделать что то интересное? А журналистов слушать это себя не уважать, IGN вообще сравнили этот продукт с Масс Эффектом 2!!!!. Только бойкот игре и роспуск компании.
Не в впечатляет, нет души в происходящем.
0:40. Анимация бега на мосту….. Но ладно. Попробуем абстрагироваться от всех минусов и запустить ЭТО.
Кал. Не представляю даже, на сколько нужно быть копрофилом с заниженной планочкой качества, чтобы играть в подобное.
Вот уверен, что на Рутрекере будет больше 100 сидов и 100 личей точно, даже больше скорее всего. Даже просто ради интереса и отсутствия других игр - люди пойдут играть
Там еще РДР 1 выходит, но скорее всего там будет защита
Насколько надо быть копрофилом, чтобы вообще ещё и качать сие с торрента?
С каких пор ты за всех решаешь, кто во что должен играть, и какие у кого вкусы?
Подскажите, а что надо качать или покупать?
я чот не понял это что ассассин из миража в ДА сбежал
Спасибо, но лучше перепройти ещё раз первую.
графика локаций норм вроде, но персонажи жуткая срамота
Однозначно игра года