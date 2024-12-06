TIME назвал Dragon Age: The Veilgurad лучшей игрой 2024 года

Журнал TIME назвал 10 лучших игр 2024 года. Победителем топа стала Dragon Age: The Veilguard. Журналисты издания похвалили «полностью инклюзивный редактор персонажа» с возможностью использовать разные местоимения для главного героя.

В редакторе можно часами настраивать внешний облик персонажа. Строение костей и расположение тканей проработано со всех сторон. Редактор также полностью инклюзивный не только в плане расы, но и пола. Персонажу можно придать индивидуальности и связать его с геймером.

Журнал TIME отметил насыщенный сюжет, хороший визуал и проработанную систему взаимоотношений с напарниками, которая стала лучше, чем в предыдущих частях серии.

Каждый из шести доступных напарников обладает индивидуальностью и собственными способностями. В отличие от предыдущих игр серии, геймер не всегда получит желаемый результат в диалогах. В The Veilguard больше внимания уделяется чертам характера персонажей.

В топ лучших игр 2024 года по версии журнала TIME также вошли Helldivers 2, Black Myth: Wukong, Astro Bot, Star Wars: Outlaws и другие игры. Вот полный список лучших игр 2024 года: