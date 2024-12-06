TIME назвал Dragon Age: The Veilgurad лучшей игрой 2024 года

Журнал TIME назвал 10 лучших игр 2024 года. Победителем топа стала Dragon Age: The Veilguard. Журналисты издания похвалили «полностью инклюзивный редактор персонажа» с возможностью использовать разные местоимения для главного героя.
В редакторе можно часами настраивать внешний облик персонажа. Строение костей и расположение тканей проработано со всех сторон. Редактор также полностью инклюзивный не только в плане расы, но и пола. Персонажу можно придать индивидуальности и связать его с геймером.
Журнал TIME отметил насыщенный сюжет, хороший визуал и проработанную систему взаимоотношений с напарниками, которая стала лучше, чем в предыдущих частях серии.
Каждый из шести доступных напарников обладает индивидуальностью и собственными способностями. В отличие от предыдущих игр серии, геймер не всегда получит желаемый результат в диалогах. В The Veilguard больше внимания уделяется чертам характера персонажей.
В топ лучших игр 2024 года по версии журнала TIME также вошли Helldivers 2, Black Myth: Wukong, Astro Bot, Star Wars: Outlaws и другие игры. Вот полный список лучших игр 2024 года:
- Dragon Age: The Veilguard;
- Astro Bot;
- Final Fantasy VII Rebirth;
- Silent Hill 2;
- Neva;
- Alan Wake 2: Night Springs и The Lake House;
- Black Myth: Wukong;
- Star Wars: Outlaws;
- Lego Horizon Adventures;
- Helldivers 2.
Да кто бы сомневался
😂😂😂🤡🤡🤡
АХАХАХА ХХАХАХАХ АХАХХААХХ!Х!Х!ХХАХАХАХАХАХ1!!! АХАХАХХАХА! Ахахах ахах
В редакторе можно часами настраивать внешний облик персонажа.
Наложить шрамы под грудью и так и так. Мужика называть бабой, а бабу мужиком. Можно делать негров мужиков с женским голосом и все это разнообразие ассациировать с собой... Нннайс.. Игра поколения, не то что года!!..
Ну если быть обьективным к твоим критериям что ты написал, так этт значит редактор богат на детали
Жаль не на те, что хотелось бы...
🤣🤣🤣🤣🤣 совсем у них там колпак поехал
Лишний раз подтверждает, кто и что у них там правит балом.
Да его давно сдуло и теперь сифонит прямо в уши.
Вот интересно, этот "журналист TIME" который написал про "каждого из шести доступных напарников" он до семи считать не умеет или Dragon Age: The Veilgurad даже не устанавливал?
Не удивительно что эта гомосятина победила
Игры года 2012:
1. Mass effect 3
2. Dishonored
3. Assasins creed 3
4. Far cry 3
5. Max Payne 3
6. Borderlands 2
7. Sleeping Dogs
8. Hitman Absolution
9. Need for Speed: Most Wanted
10. Halo 4
11. Resident Evil 6
12. Call of Duty: Black ops 2
13. Prototype 2
14. Xcom: Enemy Unknown
15. Tom Clancy Ghost Recon Future Soldier.
16. Forza Horizon
Номинация на Вокнутый Кринж года достается... Dragon Age: The Veilgurad
Редактор не плох, но это не вся игра) знатно хрюкнул как сучара. Что забавно с топом согласен если да4 убрать
комедия
Труп пинают
Не, ну, если местоимение добавили, то игра года, конечно. Клоуны.
шутники юмористы)
Нашли кому заплатить... Самый продажный журнал.
Согласен с журналом TIME - шедевр. Лучшим играм - лучшие места. Великолепный эпик, 10/10!
Поддерживаю.
Рофлите?Или реально годная игра?
Ну не г@вно это точно. Скачай да сыграй)
Коридорный слешер на вечерок с кучей повестки и страшными (в основном) лицами.
Да думаю скачать,и поставить мод что бы фиолетовый цвет убрать )
Сталкер 2 в этом году лично для меня игра года. А не это. Еще и минусы ставите, тогда напишите что в этом году вышло лучше?
Тебе с одной стороны подсовывают хрючево №1, а с другой хрючево №2. Но ты вместо того, чтобы отказаться от обоих, выбираешь то, что меньше воняет, мотивируя "ну а другого то нет".
Ну я так понимаю ты ни во что не играешь, либо играешь только в старые игры. Тогда все понятно. Хотя скорее твой калькулятор ничего не тянет, ты вот и заходишь хейтить игры, сам то поиграть не можешь. И ты так и не сказал что в этом году было лучше, значит слился