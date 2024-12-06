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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.6 2 265 оценок

TIME назвал Dragon Age: The Veilgurad лучшей игрой 2024 года

Simple Jack
Новости

Журнал TIME назвал 10 лучших игр 2024 года. Победителем топа стала Dragon Age: The Veilguard. Журналисты издания похвалили «полностью инклюзивный редактор персонажа» с возможностью использовать разные местоимения для главного героя.

В редакторе можно часами настраивать внешний облик персонажа. Строение костей и расположение тканей проработано со всех сторон. Редактор также полностью инклюзивный не только в плане расы, но и пола. Персонажу можно придать индивидуальности и связать его с геймером.

Журнал TIME отметил насыщенный сюжет, хороший визуал и проработанную систему взаимоотношений с напарниками, которая стала лучше, чем в предыдущих частях серии.

Каждый из шести доступных напарников обладает индивидуальностью и собственными способностями. В отличие от предыдущих игр серии, геймер не всегда получит желаемый результат в диалогах. В The Veilguard больше внимания уделяется чертам характера персонажей.

В топ лучших игр 2024 года по версии журнала TIME также вошли Helldivers 2, Black Myth: Wukong, Astro Bot, Star Wars: Outlaws и другие игры. Вот полный список лучших игр 2024 года:

  1. Dragon Age: The Veilguard;
  2. Astro Bot;
  3. Final Fantasy VII Rebirth;
  4. Silent Hill 2;
  5. Neva;
  6. Alan Wake 2: Night Springs и The Lake House;
  7. Black Myth: Wukong;
  8. Star Wars: Outlaws;
  9. Lego Horizon Adventures;
  10. Helldivers 2.
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-34
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
Zaks_13
20
kongydong

Да кто бы сомневался

7
Alkatraz7N7

😂😂😂🤡🤡🤡

5
dexxxx123

АХАХАХА ХХАХАХАХ АХАХХААХХ!Х!Х!ХХАХАХАХАХАХ1!!! АХАХАХХАХА! Ахахах ахах

5
Сергей Понащенко

В редакторе можно часами настраивать внешний облик персонажа.

Наложить шрамы под грудью и так и так. Мужика называть бабой, а бабу мужиком. Можно делать негров мужиков с женским голосом и все это разнообразие ассациировать с собой... Нннайс.. Игра поколения, не то что года!!..

4
-zotik-

Ну если быть обьективным к твоим критериям что ты написал, так этт значит редактор богат на детали

1
Raphtallia -zotik-
так этт значит редактор богат на детали

Жаль не на те, что хотелось бы...

1
211186

🤣🤣🤣🤣🤣 совсем у них там колпак поехал

4
bubenson

Лишний раз подтверждает, кто и что у них там правит балом.

1
Raphtallia

Да его давно сдуло и теперь сифонит прямо в уши.

1
Lieutenant-Commander

Вот интересно, этот "журналист TIME" который написал про "каждого из шести доступных напарников" он до семи считать не умеет или Dragon Age: The Veilgurad даже не устанавливал?

3
Andrey Man

Не удивительно что эта гомосятина победила

2
Diamond23

Игры года 2012:

1. Mass effect 3

2. Dishonored

3. Assasins creed 3

4. Far cry 3

5. Max Payne 3

6. Borderlands 2

7. Sleeping Dogs

8. Hitman Absolution

9. Need for Speed: Most Wanted

10. Halo 4

11. Resident Evil 6

12. Call of Duty: Black ops 2

13. Prototype 2

14. Xcom: Enemy Unknown

15. Tom Clancy Ghost Recon Future Soldier.

16. Forza Horizon

2
Raphtallia

Номинация на Вокнутый Кринж года достается... Dragon Age: The Veilgurad

2
Exies27
1
-zotik-

Редактор не плох, но это не вся игра) знатно хрюкнул как сучара. Что забавно с топом согласен если да4 убрать

1
DezkQ
1
Rorschach93

комедия

1
Denis Kyokushin
TIME назвал Dragon Age: The Veilgurad лучшей игрой 2024 года

Труп пинают

0
molotvedim

Не, ну, если местоимение добавили, то игра года, конечно. Клоуны.

0
LevTolstoi

шутники юмористы)

0
Max Rolens

Нашли кому заплатить... Самый продажный журнал.

0
Simple Jack

Согласен с журналом TIME - шедевр. Лучшим играм - лучшие места. Великолепный эпик, 10/10!

-5
ZAUSA

Поддерживаю.

-6
VIGITAL1 ZAUSA

Рофлите?Или реально годная игра?

0
-zotik- VIGITAL1

Ну не г@вно это точно. Скачай да сыграй)

0
Raphtallia VIGITAL1

Коридорный слешер на вечерок с кучей повестки и страшными (в основном) лицами.

1
VIGITAL1 -zotik-

Да думаю скачать,и поставить мод что бы фиолетовый цвет убрать )

0
Константин335

Сталкер 2 в этом году лично для меня игра года. А не это. Еще и минусы ставите, тогда напишите что в этом году вышло лучше?

-14
Diamond23

Тебе с одной стороны подсовывают хрючево №1, а с другой хрючево №2. Но ты вместо того, чтобы отказаться от обоих, выбираешь то, что меньше воняет, мотивируя "ну а другого то нет".

3
Константин335 Diamond23

Ну я так понимаю ты ни во что не играешь, либо играешь только в старые игры. Тогда все понятно. Хотя скорее твой калькулятор ничего не тянет, ты вот и заходишь хейтить игры, сам то поиграть не можешь. И ты так и не сказал что в этом году было лучше, значит слился

-1