У Dragon Age: The Veilguard крупнейший запуск сингловой игры от EA и 1 место в списке бестселлеров Steam

Запуск Dragon Age: The Veilguard уже сделал ее самой популярной однопользовательской игрой EA в Steam, возглавив чарты и обойдя по количеству одновременных игр Star Wars Jedi: Survivor 2023 года.

На момент публикации пиковое количество одновременных игроков Dragon Age: The Veilguard составило 70 414. Предыдущим рекордом EA была Jedi Survivor, которая достигла максимума в 67 855 игроков.

Кроме того, в настоящее время Dragon Age: The Veilguard находится на вершине чарта мировых лидеров продаж Steam, недавно поднявшись на первое место и обогнав Call of Duty: Black Ops 6. Последняя недавно была объявлена Microsoft крупнейшим запуском Call of Duty на сегодняшний день, так что это должно дать вам некоторое представление о том, насколько хорошо продается Dragon Age.

Фэнтезийная экшен-RPG получила признание критиков, ее текущий рейтинг на Metacritic составляет 84.