У Dragon Age: The Veilguard крупнейший запуск сингловой игры от EA и 1 место в списке бестселлеров Steam

Запуск Dragon Age: The Veilguard уже сделал ее самой популярной однопользовательской игрой EA в Steam, возглавив чарты и обойдя по количеству одновременных игр Star Wars Jedi: Survivor 2023 года.
На момент публикации пиковое количество одновременных игроков Dragon Age: The Veilguard составило 70 414. Предыдущим рекордом EA была Jedi Survivor, которая достигла максимума в 67 855 игроков.
Кроме того, в настоящее время Dragon Age: The Veilguard находится на вершине чарта мировых лидеров продаж Steam, недавно поднявшись на первое место и обогнав Call of Duty: Black Ops 6. Последняя недавно была объявлена Microsoft крупнейшим запуском Call of Duty на сегодняшний день, так что это должно дать вам некоторое представление о том, насколько хорошо продается Dragon Age.
Фэнтезийная экшен-RPG получила признание критиков, ее текущий рейтинг на Metacritic составляет 84.
Какие громкие заголовки, связанные с Dragon Age: The Veilguard... — а на поверку: просто сейчас нет других крупных и долгожданных релизов. А если смотреть на онлайн, то там совсем всё печально для проекта из некогда культовой серии игр, с довольно громким названием. У мало кому известной Space Marine 2 было за 120+ тысяч на старте (если не больше). Про Wukong даже можно не заикаться на этом фоне — это будет просто жалкое зрелище...
А, и положительные отзывы в первые минуты релиза (для игры жанра RPG...) — аккурат как под копирку. Совсем не боты от EA, да-да. Если выбрать фильтр по ру- языку — там уже «смешанные» отзывы. И через пару дней таковыми будут отзывы и для общей статистики, я более чем уверен. Сейчас EA бросит все силы и всю свою пропаганду на защиту игры. .
Для меня вообще такие заголовки непонятны. Ещё толком не прошёл никто, а уже дифирамбы поют.
Но версия есть - стараются поднять шумиху, чтобы она с инфополя не ушла.
О нет, как так, а ведь была бы денува было бы х2-3(нет)
Автор статьи, по моему ты, звездишь.
Дадада, как плохие новости были так все пропало, игра фигня. Как у игры успех, в стиме игру хвалят, так сразу это все не правда
Ага, "хвалят", при этом не удивлюсь, если больше половины отзывов, написано тем же ChatGPT.
Не, не врёт. Просто два нюанса: Первый — это то, что компания выбрала самый тухлый месяц (под стать игре...) по релизам, где у Dragon Age: The Veilguard просто нет конкуренции. И второй — как бы, это новинка, да ещё и из именитой серии игр; так что, как бы, логично, что она попадёт в TOP'ы чартов продаж (и, опять же, это лишь на фоне около нулевой конкуренции). Вот только онлайн в ~70 тысяч у игры из именитой серии Dragon Age; и наплыв ботов с положительными отзывами, тогда как на игру надо потратить минимум 60 часов для полного прохождения... — ну, сами понимаете, да? Кто соображает — сразу заметит подвох. А вот любители подвохов — будут защищать эту поделку до последнего.
А это много для большой ААА ролевой игры которой 15 лет? Мне кажется нет…
ну например в проходняке догма 2 без крепкой фан базы и лора, было 200 с лишним косарей онлайна, так что судите сами...) а глыбу жанра БГ3 и упоминать не стоит)
Попробовал, навернул чутка и хватит. Один плюс у игры, это волосы, ни где не видел таких качественных волос.
Ну что теперь скажут хейтеры этой игры. Отзывы на данный момент в стиме в основном положительные. А я сразу не сомневался в Dragon Age. Не терпится поиграть уже, но смогу только сегодня вечером
Хейтеры скажут что игру жанра РПГ по пиковому онлайну в первые пару часов судят только имб*ц*лы.
Скажут, что это просто дерьмоеды игру покупают и хвалят, а вот реально крутые ребята игру не купили и гениально разбирают игру по полочкам в комментариях, попутно спрашивая про выход на торренты.
Ну значит изголодались, слепые фаната.
Да то же самое, что и раньше, что играющие в эту игру - гoвноеды.
Пришел домой? поиграл? Ты только местоимения не путай, помни, он оно, а оно она ведь она он, они - он, а оно у же передумало и теперь это - они, но они могут оказаться и не они, а их, это значит, что их уже не они, они выбрало быть их, а вообще они которая их само вправе решать какая у него местоимения, приятного геймплея и тест на привилегии чекни заодно, мало ли ты тупой белый цисгендерный мужлан с кучей привилегий