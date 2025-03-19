UX-дизайнер Dragon Age: The Veilguard рассказал о проблемах команды тестировщиков с пониманием боевой системы

Ведущий UX-дизайнер BioWare Бруно Поррио поделился подробностями разработки Dragon Age: The Veilguard в своем выступлении на Game Developer's Conference 2025. По словам Поррио, одной из проблем, с которой столкнулась команда, был интерфейс игры и понимание боевой системы тестировщиками.

Одной из ключевых особенностей боевой системы игры является концепция "праймеров" и "детонаторов", использованная ранее в Mass Effect Andromeda и Anthem. Игроки могут "подготавливать" цели с помощью одной способности, а затем "взорвать" их с помощью другой, наносящей огромный урон. Однако эта система вызвала путаницу среди команды QA, которая не сразу поняла, как использовать детонацию.

Поррио отметил, что первоначально планировалось, что минималистичный интерфейс не перегрузит игроков информацией. Но, в итоге, ключевые элементы интерфейса, расположенные в верхнем левом и правом углах экрана, были проигнорированы. Это, по мнению Поррио, стало причиной того, что многие игроки не использовали систему детонаций по максимуму.

Dragon Age: The Veilguard была выпущена в октябре 2024 года и сразу получила успешный старт, набрав почти 90 000 игроков одновременно. Однако со временем популярность игры несколько снизилась. По данным SteamDB, на момент написания статьи пиковое количество игроков за последние 24 часа составило около 2 655 человек.

Компания EA также отметила, что Dragon Age: The Veilguard не оправдала финансовых ожиданий, достигнув 1,5 миллиона игроков к декабрю 2024 года — что было на 50% ниже прогнозируемых цифр. Генеральный директор EA, Эндрю Уилсон, отметил, что игре не хватало элементов многопользовательского взаимодействия и функций общего мира, что могло бы привлечь более широкую аудиторию.