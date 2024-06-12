ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dragon Age: The Veilguard Осень 2024
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
6.9 413 оценок

В Dragon Age: The Veilguard будет фоторежим

butcher69
Новости

EA и BioWare наконец-то соизволили рассказать о Dragon Age: The Veilguard, и после недавнего анонса и последующего глубокого погружения в игровой процесс появилось множество новых подробностей о ролевой игре, в том числе благодаря превью и впечатлениям, опубликованным рядом изданий.

Так, например, превью Digital Trends подтвердило, что на старте в игре появится фоторежим. Подробностей о том, какими возможностями и опциями будет обладать режим, пока мало, но, тем не менее, это должно стать приятной новостью для фанатов, особенно учитывая обещания BioWare о гораздо большем разнообразии окружения и биомов, чем в прошлых частях игры. Похоже, виртуальным фотографам будет чем заняться.

Dragon Age: The Veilguard выйдет этой осенью для PS5, Xbox Series X/S и PC.

1
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Oscilograf

чот традиция новая что ли - чем гаже игра, тем с большим пафосом рассказывают про фоторежим.

В старфилде схоже было - игра полна уныния и недоработок, какой к ней сделали патч? С позами для фоторежима.

0
Пользователь ВКонтакте

Нужно ещё больше вырвиглазной фиолетовой 6лeвoтuны // Александр Ковалёв

0
Aellie

Можно разлядеть всех негров в деталях!👍

0
Ophelios

Мне прикалывало слайдить анимацию добивания огра и драконов в ДАО

А цирк уродов в позе не прикалывает...

-1
Пользователь ВКонтакте

Ну ще, клоуны, помог вам ваш геймлей? А ведь сразу ясно сказано было - будет roвнo. // Александр Ковалёв

-1