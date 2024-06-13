В Dragon Age: The Veilguard будет не только экшен, но и множество элементов RPG

Презентационный ролик Dragon Age: The Veilguard, вышедший в последние несколько дней, вызвал ряд сомнений, некоторые из них обоснованные, некоторые не совсем обоснованные, но тем не менее заслуживающие ответа. Одно из самых распространенных касается компонентов RPG, которые, похоже, были отодвинуты на второй план в пользу экшена. Однако, по словам директора по дизайну Коринна Буше, они будут иметь решающее значение.

Буше сравнил Mass Effect с Dragon Age, назвав первые более ориентированными на экшен ролевыми играми, а вторые - полной противоположностью. Сравнение этих двух серий, созданных BioWare, было вызвано вопросом о колесе навыков, показанного в кадре, который очень похож на колесо из научно-фантастической серии.

Однако в отличие от Mass Effect, где на каждый класс приходится всего несколько навыков, в Veilguard деревья навыков "огромны", по словам Буше. Чтобы объяснить их, была упомянута Final Fantasy X и ее Sphere Grid. В центре сетки находятся умения базовых классов, а именно мага, воина и роуга. Продвинутые навыки расположены по внешней стороне сетки, а деревья специализаций - на внешнем кольце. Игроки достигнут специализаций ближе к середине игры.



Что касается умений компаньонов, то здесь гибкости будет гораздо меньше: у каждого члена партии будет пять основных умений, а их деревья умений будут сосредоточены на апгрейдах. "Сноу и Беллара - колдуньи, - объясняет Буше, - поэтому у них два общих классовых умения, понятно? Однако остальные три умения уникальны для класса или персонажа".