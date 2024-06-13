В Dragon Age: The Veilguard будет не только экшен, но и множество элементов RPG

Презентационный ролик Dragon Age: The Veilguard, вышедший в последние несколько дней, вызвал ряд сомнений, некоторые из них обоснованные, некоторые не совсем обоснованные, но тем не менее заслуживающие ответа. Одно из самых распространенных касается компонентов RPG, которые, похоже, были отодвинуты на второй план в пользу экшена. Однако, по словам директора по дизайну Коринна Буше, они будут иметь решающее значение.
Буше сравнил Mass Effect с Dragon Age, назвав первые более ориентированными на экшен ролевыми играми, а вторые - полной противоположностью. Сравнение этих двух серий, созданных BioWare, было вызвано вопросом о колесе навыков, показанного в кадре, который очень похож на колесо из научно-фантастической серии.
Однако в отличие от Mass Effect, где на каждый класс приходится всего несколько навыков, в Veilguard деревья навыков "огромны", по словам Буше. Чтобы объяснить их, была упомянута Final Fantasy X и ее Sphere Grid. В центре сетки находятся умения базовых классов, а именно мага, воина и роуга. Продвинутые навыки расположены по внешней стороне сетки, а деревья специализаций - на внешнем кольце. Игроки достигнут специализаций ближе к середине игры.
Что касается умений компаньонов, то здесь гибкости будет гораздо меньше: у каждого члена партии будет пять основных умений, а их деревья умений будут сосредоточены на апгрейдах. "Сноу и Беллара - колдуньи, - объясняет Буше, - поэтому у них два общих классовых умения, понятно? Однако остальные три умения уникальны для класса или персонажа".
"Элементов RPG", да? А как на счёт настоящей RPG-игры, которой и должна быть DA?
Она никогда не была настоящей РПГ. Если погуглить, то выяснится, что даже первую часть критиковали за чрезмерный экшн.
Критиковать можно и барана за наличие рогов, но первые части РПГ были однозначно. И отрицать это просто максимально тупо..
просто она была чем то вреде сильно упрощенного днд и если задаться вопросом была ли какая то игра рпг или то нет - будет выход на тему что есть определяющего в рпг.
Как глупо отрицать и то, что её тогда называли аркадой для нубов.
Я в курсе, и как раз про это и говорю. Всё познаётся в сравнении.
Навыки дело хорошее. Но есть одно такое волшебное слово "сюжет". Оно - главное.
Такую легендарную игру запороли,черти ска.
Черный эльф, азиат эльф, эльфа дворфа не хватает. Боже ну что за параш*.
только вот в Dragon Age с первой части черные эльфы были
ага в угоду повестке =( бедные классические эльфы были подвергнуты расизму в угоду наций возможно страдающих от расизма гениально=)
там были дарк эльфы с темно серой кожей
Ты вообще отличаешь темных эльфов от эльфов ниггеров?
"Элементов RPG" в rpg-игре? Всего лишь элементов?! Как в Буше есть элементы женщины в виде пришитых сисек? Что-то высказывания разработчиков пугают меня все больше и больше. Как и сравнение Dragon Age c Final Fantasy X, пусть только в одном аспекте. Дерево навыков есть везде, но спрашивали-то, насколько я понял, о другом. В колесе навыков из всего этого развесистого дерева можно будет выбрать только три навыка и всё? И каждый раз при необходимости перенастраивать? Не очень удобно. И почему у протагониста - дерево, а у компаньонов - только пять умений? Какой-то странный баланс.
Ну чего за отвратный стиль, из мрачного rpg какой-то borderlands (я не против borderlands ну не в игре Dragon Age)
Да и дизайн героев рыжая бабушка .пожилая циганка . рогатый гей .азиатка типа эльф с лицом будто у нее что то не то с головой все старые какие то.не какой былой атмосферы эпического дарк фентези .
Теперь будет атмосфера цветастой drag фентези :)
TRASH the Dragqueen Hunter
выглядит супер шаблонно .. ставлю 10к1 что будет та же самая 3тья часть.
А РПГ могло не быть что-ли? Совсем уже...
та нормальный геймплей показали, ибо в первой части он душноватый и это тоже на любителя аля тактика, а вот основная проблема это повесткочка, невнятный главный герой, невзрачные сопартийци. Варик на фоне этого зверинца и цветастого неонового киберпанка смотрится как персонаж из другой франшизы, а этого уже не исправить никак. Так, что только закрытие спасет Биовар
А толку от того, что деревья огромны, если можно только 3-4 иметь в активном слоте? Он понимает, что это просто тупость?
Вау, в типа РПГ будут элементы РПГ. Вот спасибо то, вот удружили
В общем было тактическое рпг, стало экшн не пойми что. Я надеюсь эта хрень провалится, и права на вселенную продадут вменяемым разрабам
Коринна Буше - это баба. Чокнутая на всю башку, но всё же баба.
*тансбаба
Ну как бы транс-вумен, так что идентификация и род обращения зависит от наших личных взглядов и степени толерантности ) Procy_on идентифицирует Буше как мужчину.
Ааа. Всё настолько плохо... Тогда беру свои слова назад.
Блин, опасно у них там. Теперь фиг поймёшь с кем имеешь дело...
ваще так то если подумать много всяких способностей и пиротехники может быть только у мага а у воина чтоб сбалансировать прокачку хук с права, хук с лева, у вора тактический кувырок-перекат если эти персы не начинают юзать какую то форму маи просто. поэтому навыки простых поцонов кажутся в основном вытянутыми и растянутыми.
Ну не скажи, у воинов могут быть разные профы, возможно вернут и переделают те, что были в DAI, собственно у роги были тоже не плохие профы, позволяющие делать шоу фейерверков не хуже Гендальфа.
Развитое, точнее, перегруженное дерево навыков - это не элемент РПГ. Это элемент мобильных таймкиллеров, призванный удержать игрока подольше. Ничего ролевого оно в себе не несет.
Вот возможность реального отыгрыша, реальные последствия твоих действий - это да. Как пример - финальная миссия в МЕ2. Или неожиданные последствия в первом Ведьмаке. Но мне что-то не очень верится, что нынешняя биоваре на это способна. Будет приятно ошибиться.