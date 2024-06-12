В Dragon Age: The Veilguard будет сделан упор на прохождение разнообразных миссий, а не на открытый мир

В 2014 году в Dragon Age: Inquisition компания BioWare представила самую масштабную и открытую часть серии, позволив игрокам исследовать несколько огромных карт открытого мира по своему усмотрению. Поэтому неудивительно, что многие ожидали от следующей игры серии чего-то подобного, а может, и полностью открытого мира, особенно учитывая последующие релизы BioWare, такие как Mass Effect: Andromeda и Anthem. Однако оказалось, что Dragon Age: The Veilguard все-таки не будет с открытым миром.
В беседе с IGN геймдиректор Коринна Буше сообщила, что Dragon Age: The Veilguard станет игрой, основанной на миссиях, что означает, что каждая локация и весь контент в игре будут «проработаны вручную, созданы вручную, очень тщательно продуманы». При этом она уверяет, что на уровнях по-прежнему будут возможности для исследования, разветвленные пути, необязательный контент и многое другое.
Мы верим, что именно так мы достигаем наилучшего повествовательного опыта, наилучшего переживания каждого момента. Однако по ходу игры эти уровни, на которые мы попадаем, действительно открываются, и в некоторых из них больше возможностей для исследования, чем в других. Альтернативные ветвящиеся пути, загадки, секреты, необязательное содержимое, которое вы найдете и решите. Так что игра действительно раскрывается, но это миссионная, высоко курируемая игра.
Что это значит для побочных заданий игры? Буше говорит, что на протяжении всего путешествия игроки будут находить различные виды необязательных заданий, от небольших до более масштабных, причем команда разработчиков стремится к тому, чтобы все было «создано вручную и продумано», как и сами уровни.
Некоторые из них [тщательно проработаны], особенно когда речь идет о мотивах и опыте компаньонов. Вы действительно отправляетесь в путешествие вместе с ними. В других — вы расследуете дело о пропавшей семье... и перед вами открывается вся эта трясина. Вы ищете подсказки, ищете способ раскрыть их исчезновение. Так что это действительно не универсальное решение. Но я хочу подчеркнуть, что наш подход — это ручная работа.
Dragon Age: The Veilguard выйдет этой осенью для PS5, Xbox Series X/S и PC.
Принеси, подай, фемку не обижай, в туза принимай
Да и правильно, тошнит уже от открытых миров.
Как мы увидели по Инквизиции Bioware не умеют в открытый мир. Хорошо, что он не открытый но все равно пока им веры нет.
Это что за сраный Китайский квартал и что он забыл в Dragon Age ??? Такое ощущение что, будто кувшины выглядят как китайские фонарики.
Это мы ещё посмотрим...
Доверия словам игроделов сегодня нет. Ни этих из тени BioWare, ни каких либо других.
Наглая ложь! Коринн Буше - "транс",который может только мечтать стать женщиной,в своих извращённых фантазиях.)
да в Инквизиции огромный и красивый мир был но довольно пустой, если бы не был упор на онлайн то думаю что мир бы там был более насыщенным и живым, но как бы там не было Инквизиция все же одна из самых масштабных и красивых игр в данной серии пока на данный момент является, наигранно более 200 ч. но по по-прежнему еще на 100% не прошел особенно Морозную Котловину
Ну, это правильно. Но понятно, что квесты будут про проблемы современных современных повесточковых чучелок, а не про мир Драгон Эйдж.
Жалко, что не открытый мир. Просто он не должен быть таким пустым, как в Инквизиции.
Вот это радует. Наконец, они взялись за то, что умеют. Все хорошее, что делала биоваре, было строго коридорным, разве что очередность миссий можно было выбирать.
"мы считаем, что это наилучший опыт для повествования" или ещё какая то машинно переведенная ахинея, не важно. Так вот - вы бы сначала повествовать научились, а потом бы про какие то опыты рассуждали // Александр Ковалёв