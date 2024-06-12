ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dragon Age: The Veilguard Осень 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.9 415 оценок

В Dragon Age: The Veilguard будет сделан упор на прохождение разнообразных миссий, а не на открытый мир

butcher69
Новости

В 2014 году в Dragon Age: Inquisition компания BioWare представила самую масштабную и открытую часть серии, позволив игрокам исследовать несколько огромных карт открытого мира по своему усмотрению. Поэтому неудивительно, что многие ожидали от следующей игры серии чего-то подобного, а может, и полностью открытого мира, особенно учитывая последующие релизы BioWare, такие как Mass Effect: Andromeda и Anthem. Однако оказалось, что Dragon Age: The Veilguard все-таки не будет с открытым миром.

В беседе с IGN геймдиректор Коринна Буше сообщила, что Dragon Age: The Veilguard станет игрой, основанной на миссиях, что означает, что каждая локация и весь контент в игре будут «проработаны вручную, созданы вручную, очень тщательно продуманы». При этом она уверяет, что на уровнях по-прежнему будут возможности для исследования, разветвленные пути, необязательный контент и многое другое.

Мы верим, что именно так мы достигаем наилучшего повествовательного опыта, наилучшего переживания каждого момента. Однако по ходу игры эти уровни, на которые мы попадаем, действительно открываются, и в некоторых из них больше возможностей для исследования, чем в других. Альтернативные ветвящиеся пути, загадки, секреты, необязательное содержимое, которое вы найдете и решите. Так что игра действительно раскрывается, но это миссионная, высоко курируемая игра.

Что это значит для побочных заданий игры? Буше говорит, что на протяжении всего путешествия игроки будут находить различные виды необязательных заданий, от небольших до более масштабных, причем команда разработчиков стремится к тому, чтобы все было «создано вручную и продумано», как и сами уровни.

Некоторые из них [тщательно проработаны], особенно когда речь идет о мотивах и опыте компаньонов. Вы действительно отправляетесь в путешествие вместе с ними. В других — вы расследуете дело о пропавшей семье... и перед вами открывается вся эта трясина. Вы ищете подсказки, ищете способ раскрыть их исчезновение. Так что это действительно не универсальное решение. Но я хочу подчеркнуть, что наш подход — это ручная работа.

Dragon Age: The Veilguard выйдет этой осенью для PS5, Xbox Series X/S и PC.

-3
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
RASTA PAHAN

Принеси, подай, фемку не обижай, в туза принимай

7
Floww

Да и правильно, тошнит уже от открытых миров.

3
6363

Как мы увидели по Инквизиции Bioware не умеют в открытый мир. Хорошо, что он не открытый но все равно пока им веры нет.

1
Maxthon80

Это что за сраный Китайский квартал и что он забыл в Dragon Age ??? Такое ощущение что, будто кувшины выглядят как китайские фонарики.

Спойлер
1
Аристов--Черный

Это мы ещё посмотрим...

Доверия словам игроделов сегодня нет. Ни этих из тени BioWare, ни каких либо других.

1
Serj77777

Наглая ложь! Коринн Буше - "транс",который может только мечтать стать женщиной,в своих извращённых фантазиях.)

0
Dixon_V

да в Инквизиции огромный и красивый мир был но довольно пустой, если бы не был упор на онлайн то думаю что мир бы там был более насыщенным и живым, но как бы там не было Инквизиция все же одна из самых масштабных и красивых игр в данной серии пока на данный момент является, наигранно более 200 ч. но по по-прежнему еще на 100% не прошел особенно Морозную Котловину

0
Кей Овальд

Ну, это правильно. Но понятно, что квесты будут про проблемы современных современных повесточковых чучелок, а не про мир Драгон Эйдж.

0
Татьяна Барышникова

Жалко, что не открытый мир. Просто он не должен быть таким пустым, как в Инквизиции.

-1
Aellie

Вот это радует. Наконец, они взялись за то, что умеют. Все хорошее, что делала биоваре, было строго коридорным, разве что очередность миссий можно было выбирать.

-4
Пользователь ВКонтакте

"мы считаем, что это наилучший опыт для повествования" или ещё какая то машинно переведенная ахинея, не важно. Так вот - вы бы сначала повествовать научились, а потом бы про какие то опыты рассуждали // Александр Ковалёв

-4