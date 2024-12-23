В Dragon Age: The Veilguard могли вернуть главного героя первой игры

Как оказалось, разработчики из студии BioWare рассматривали возвращения героя Ферелдена протагониста оригинальной Dragon Age: Origins, в одном из ранних концептов для Dragon Age: The Veilguard. Об этом рассказал арт-директор студии Мэтт Роудс, поделившись концепт-артами и подробностями незавершённого сюжета.

В предложенном сценарии главного героя Origins представляли как обезображенного и трансформированного в результате воздействия Призыва Серых Стражей. На опубликованном концепт-арте герой изображён в плаще и бинтах, с серо-фиолетовой кожей, не способным говорить и общающимся только через записки. Одна из записок гласила: "Не позволяйте ей видеть меня таким", вероятно, адресованная Морриган, спутнице героя в Origins.

Роудс отметил, что идея была вдохновлена образом "прокажённого короля" — персонажа, физически и эмоционально разрушенного своей судьбой. Однако, по словам арт-директора, это направление не нашло поддержки внутри команды.

Вероятно, одной из причин отказа стала сложность гармоничного интегрирования такой мрачной и трагичной сюжетной линии в общий тон серии. Возвращение главного героя первой игры в таком состоянии могло бы вызвать смешанные чувства у игроков, чьи воспоминания о герое связаны с его величием и достижениями. Кроме того, такой образ мог бы вступить в конфликт с темой надежды и возрождения, которая является ключевой для Dragon Age.

Вместо этого студия сосредоточилась на других направлениях, включая разработку сюжета вокруг Вейсхаупта, легендарной крепости Серых Стражей, и возвращения грифонов.