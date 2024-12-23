В Dragon Age: The Veilguard могли вернуть главного героя первой игры

Как оказалось, разработчики из студии BioWare рассматривали возвращения героя Ферелдена протагониста оригинальной Dragon Age: Origins, в одном из ранних концептов для Dragon Age: The Veilguard. Об этом рассказал арт-директор студии Мэтт Роудс, поделившись концепт-артами и подробностями незавершённого сюжета.
В предложенном сценарии главного героя Origins представляли как обезображенного и трансформированного в результате воздействия Призыва Серых Стражей. На опубликованном концепт-арте герой изображён в плаще и бинтах, с серо-фиолетовой кожей, не способным говорить и общающимся только через записки. Одна из записок гласила: "Не позволяйте ей видеть меня таким", вероятно, адресованная Морриган, спутнице героя в Origins.
Роудс отметил, что идея была вдохновлена образом "прокажённого короля" — персонажа, физически и эмоционально разрушенного своей судьбой. Однако, по словам арт-директора, это направление не нашло поддержки внутри команды.
Вероятно, одной из причин отказа стала сложность гармоничного интегрирования такой мрачной и трагичной сюжетной линии в общий тон серии. Возвращение главного героя первой игры в таком состоянии могло бы вызвать смешанные чувства у игроков, чьи воспоминания о герое связаны с его величием и достижениями. Кроме того, такой образ мог бы вступить в конфликт с темой надежды и возрождения, которая является ключевой для Dragon Age.
Вместо этого студия сосредоточилась на других направлениях, включая разработку сюжета вокруг Вейсхаупта, легендарной крепости Серых Стражей, и возвращения грифонов.
Это про игру?
Он пытался нас предупредить, но ему не дали это сделать
Страж из Origins скорее отправиться на смерть на глубинные тропы, унеся с собой сотню порождений тьмы, чем будет изуродованным скулящим калекой просящим чтобы его не видели. Девиз Серых Стражей: «Победа в войне. Бдительность в мире. Жертвенность в смерти.». Вот этот трейлер отлично иллюстрирует что сделал бы Герой Ферелдена если случится Призыв.
Да, это база, о которой кстати забыли в новой игре
Вспомни что говорили мориган и лилиана если был роман сс в dai .Он отправился найти лекарство от скверны.значит он не нашёл лекарство.
Блестящий слоган для скатившейся серии.
Неее, давайте лучше лгбт тварей и фриков добавим))
Вместо этого мы получили изуродованную часть серии, которая тоже не может говорить с нами, но может и у неё где-то валяется записка: "Не позволяйте им видеть меня такой", адресованная поклонникам Dragon Age.
Не надо ему такого позора.
Да вообще пох**, даже дверь открыта...
Ну хоть герой первой части не заморался в этой «игре».
Какой общий тон серии??? Ваша игра как раз и не в ходит в общий тон серии, сделали соевое коузе приключения с нетакустками.
Это тот случай когда я рад что этого легендарного героя не затянуло в эту игру.
Честно говоря в этих эскизах игра выглядит в разы лучше досточно вспоминать внешний вид кунари.