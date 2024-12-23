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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.6 2 403 оценки

В Dragon Age: The Veilguard могли вернуть главного героя первой игры

Gutsz
Новости

Как оказалось, разработчики из студии BioWare рассматривали возвращения героя Ферелдена протагониста оригинальной Dragon Age: Origins, в одном из ранних концептов для Dragon Age: The Veilguard. Об этом рассказал арт-директор студии Мэтт Роудс, поделившись концепт-артами и подробностями незавершённого сюжета.

В предложенном сценарии главного героя Origins представляли как обезображенного и трансформированного в результате воздействия Призыва Серых Стражей. На опубликованном концепт-арте герой изображён в плаще и бинтах, с серо-фиолетовой кожей, не способным говорить и общающимся только через записки. Одна из записок гласила: "Не позволяйте ей видеть меня таким", вероятно, адресованная Морриган, спутнице героя в Origins.

Роудс отметил, что идея была вдохновлена образом "прокажённого короля" — персонажа, физически и эмоционально разрушенного своей судьбой. Однако, по словам арт-директора, это направление не нашло поддержки внутри команды.

Вероятно, одной из причин отказа стала сложность гармоничного интегрирования такой мрачной и трагичной сюжетной линии в общий тон серии. Возвращение главного героя первой игры в таком состоянии могло бы вызвать смешанные чувства у игроков, чьи воспоминания о герое связаны с его величием и достижениями. Кроме того, такой образ мог бы вступить в конфликт с темой надежды и возрождения, которая является ключевой для Dragon Age.

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Вместо этого студия сосредоточилась на других направлениях, включая разработку сюжета вокруг Вейсхаупта, легендарной крепости Серых Стражей, и возвращения грифонов.

-4
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
ZAUSA
Одна из записок гласила: "Не позволяйте ей видеть меня таким"

Это про игру?

11
Gelyr

Он пытался нас предупредить, но ему не дали это сделать

0
Dark Corsair

Страж из Origins скорее отправиться на смерть на глубинные тропы, унеся с собой сотню порождений тьмы, чем будет изуродованным скулящим калекой просящим чтобы его не видели. Девиз Серых Стражей: «Победа в войне. Бдительность в мире. Жертвенность в смерти.». Вот этот трейлер отлично иллюстрирует что сделал бы Герой Ферелдена если случится Призыв.

11
Gelyr

Да, это база, о которой кстати забыли в новой игре

0
Лобо

Вспомни что говорили мориган и лилиана если был роман сс в dai .Он отправился найти лекарство от скверны.значит он не нашёл лекарство.

0
0ncnjqybr
Не позволяйте ей видеть меня таким

Блестящий слоган для скатившейся серии.

7
Dark1994

Неее, давайте лучше лгбт тварей и фриков добавим))

5
Аристов--Черный
Одна из записок гласила: "Не позволяйте ей видеть меня таким", вероятно, адресованная Морриган

Вместо этого мы получили изуродованную часть серии, которая тоже не может говорить с нами, но может и у неё где-то валяется записка: "Не позволяйте им видеть меня такой", адресованная поклонникам Dragon Age.

4
Tiger Goose

Не надо ему такого позора.

3
yagaorl

Да вообще пох**, даже дверь открыта...

2
ImpoverishedSabrius

Ну хоть герой первой части не заморался в этой «игре».

1
Gelyr
Вероятно, одной из причин отказа стала сложность гармоничного интегрирования такой мрачной и трагичной сюжетной линии в общий тон серии.

Какой общий тон серии??? Ваша игра как раз и не в ходит в общий тон серии, сделали соевое коузе приключения с нетакустками.

1
Лобо

Это тот случай когда я рад что этого легендарного героя не затянуло в эту игру.

1
Лобо

Честно говоря в этих эскизах игра выглядит в разы лучше досточно вспоминать внешний вид кунари.

1