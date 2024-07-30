В Dragon Age: The Veilguard не будет каноничной сюжетной линии

В интервью изданию TheGamer творческий директор Dragon Age: The Veilguard Джон Эплер рассказал, почему в игре не будет каноничных сюжетных линий. Разработчики считают, что история должна быть личной для каждого геймера.

«Выбирайте собственный путь, выбирайте личные приключения и выбирайте свои последствия. Мне не терпится увидеть, что будут выбирать люди», — Джон Эплер.

Эплер объяснил, что канонического мира Тедас не существует. Только игрок должен решить, какое развитие сюжета верное и какая концовка канонична. Ранее в интервью изданию GamesRadar+ Эплер сообщил, что в игре будет 700 уникальных озвученных персонажей. Актеры записали более 140 тыс. реплик.

Dragon Age: The Veilguard выйдет осенью 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Игра выйдет с текстовым переводом на русский язык.