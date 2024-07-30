В Dragon Age: The Veilguard не будет каноничной сюжетной линии

В интервью изданию TheGamer творческий директор Dragon Age: The Veilguard Джон Эплер рассказал, почему в игре не будет каноничных сюжетных линий. Разработчики считают, что история должна быть личной для каждого геймера.
«Выбирайте собственный путь, выбирайте личные приключения и выбирайте свои последствия. Мне не терпится увидеть, что будут выбирать люди», — Джон Эплер.
Эплер объяснил, что канонического мира Тедас не существует. Только игрок должен решить, какое развитие сюжета верное и какая концовка канонична. Ранее в интервью изданию GamesRadar+ Эплер сообщил, что в игре будет 700 уникальных озвученных персонажей. Актеры записали более 140 тыс. реплик.
Dragon Age: The Veilguard выйдет осенью 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Игра выйдет с текстовым переводом на русский язык.
Судя по всему, что увидел/прочитал об игре - там ничего каноничного не будет ( не только сюжет )
А мне не терпится увидеть полные провалы в продажах и последующее закрытие студии )
Будут выбирать - не играть в эту парашу
Русский будет? Удивительно, ЕА решила сдать назад?
Ну русские живут не только в России
Раньше их это не беспокоило
Ну в послднее время на них стали наезжать русские которые живут в других странах поэтому прогнулись к примеру когда у вархаммера 40к тотал вар 3 убрали русския язык у будущих длц после возмущения русского говорящих переревели и будущие длц переводят.
Ничего удивительного, на фоне такого дикого хейта игры они сейчас отчаянно пытаются склонить к покупке как можно большее кол-во людей. Они на все готовы пойти... Если придется, они и сами по-русски заговорят ) А за предзаказ - еще и без акцента закукарекают xD
Ну уж лучше так, чем пытались оправдать обязательное появление той же Лелианы, даже если ГГ еë убил. Да и Андерса вроде Храмовникам можно было сдать, но там хотя-бы более логично, он просто мог ещë раз убежать
Ага, каждый игрок должен пройти как он хочет, но мы не будем добавлять магию крови как игровую возможность, потому что она слишком плохая.
Они б хоть записывали свою брехню, чтобы не путаться
Началось... Точнее продолжается.
А потом выберут самую тупую концовку и сделают её каноном.
Я что-то путаю, или в Инквизишен была ОДНА концовка? 😂
Ну да, для каждого своя 😅
То есть 2 игры ретконили, а тут не будут, ага..
Одна из тех игр, в которой нет ни одного симпатичного персонажа, или хотя бы одного, который не вызывал бы ощущение мерзости. Талант однако у разработчика.
Уже слишком очевидно, что разрабы используют только известный бернд и имена персонажей, а самая игра вообще уже не ДА. Видимо боялись что новая ноу-нейм с такой повесткой банально провалится. Но судя по отзывам, эта часть ДА похоронит имя ДА
1) Мор в Ферелдене был окончен Серым стражем - это канон.
2) Хоук - был защитником Киркволла и хлопнул Мередит. Та сошла с ума и устроила геноцид магов - это канон.
3) Инквизитор хлопнул Корифея. Инквизиция была распущена - это канон.
Или новые сценаристы решили и это сделать не каноном?
Если речь про конкретные решения, то ни одно из решений до сих пор не считали каноном, и от того (как по мне) повествование от серии к серии очень сильно страдает. Система импорта сейвов с решениями работает из ряда вон плохо, особенно когда повествование скачет от одного героя к другому. Где то надо останавливаться и всё же писать библию мира, а не плыть по течению. Закрывать косяки и выстраивать более логичный мир. Но вот этого нынешние сценаристы не очень хотят воспринимать.
Разве роспуск инквизиции канон? Вроде можно сохранить.
Ну в 4 части варрик и хардинг не в инквизиции, сам инквизитор эпизодически тут.
ахахахахаха, гроб кладбище сидор, игра сдохла еще не выйдя. Когда ты говоришь, что твои решения в 3 предыдущих играх не решения и ты идешь на 3 буквы, пусть сами играют в нее.
Ну так в инквизиции то же самое. Лелиана оживает хоть ее убить можно например.
ну я ее не убивал, прошло мимо меня, тут же они сразу говорят, что идите на три буквы
Там хоть обставляют это как "божественное вмешательство", а тут сразу предупреждают - забудьте.
Выбирай не выбирай, но задницу судя по предложенному "пати" сберечь не удастся.... так что придется играть за женского персонажа....
Думаю будет лучше инквизиции
Ну это не сложно.
Современная игровая индустрия способна на всякое)
Будет больше геев. Для кого-то это может и лучше.