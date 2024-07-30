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Dragon Age: The Veilguard Осень 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.4 537 оценок

В Dragon Age: The Veilguard не будет каноничной сюжетной линии

Simple Jack
Новости

В интервью изданию TheGamer творческий директор Dragon Age: The Veilguard Джон Эплер рассказал, почему в игре не будет каноничных сюжетных линий. Разработчики считают, что история должна быть личной для каждого геймера.

«Выбирайте собственный путь, выбирайте личные приключения и выбирайте свои последствия. Мне не терпится увидеть, что будут выбирать люди», — Джон Эплер.

Эплер объяснил, что канонического мира Тедас не существует. Только игрок должен решить, какое развитие сюжета верное и какая концовка канонична. Ранее в интервью изданию GamesRadar+ Эплер сообщил, что в игре будет 700 уникальных озвученных персонажей. Актеры записали более 140 тыс. реплик.

Dragon Age: The Veilguard выйдет осенью 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Игра выйдет с текстовым переводом на русский язык.

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-14
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Eios
В Dragon Age: The Veilguard не будет каноничной сюжетной линии

Судя по всему, что увидел/прочитал об игре - там ничего каноничного не будет ( не только сюжет )

Мне не терпится увидеть, что будут выбирать люди», — Джон Эплер

А мне не терпится увидеть полные провалы в продажах и последующее закрытие студии )

13
Сережаа
Мне не терпится увидеть, что будут выбирать люди», — Джон Эплер.

Будут выбирать - не играть в эту парашу

10
caliskan

Русский будет? Удивительно, ЕА решила сдать назад?

5
Лобо

Ну русские живут не только в России

0
caliskan Лобо

Раньше их это не беспокоило

6
Лобо caliskan

Ну в послднее время на них стали наезжать русские которые живут в других странах поэтому прогнулись к примеру когда у вархаммера 40к тотал вар 3 убрали русския язык у будущих длц после возмущения русского говорящих переревели и будущие длц переводят.

0
Eios

Ничего удивительного, на фоне такого дикого хейта игры они сейчас отчаянно пытаются склонить к покупке как можно большее кол-во людей. Они на все готовы пойти... Если придется, они и сами по-русски заговорят ) А за предзаказ - еще и без акцента закукарекают xD

3
Artery Kaulitz

Ну уж лучше так, чем пытались оправдать обязательное появление той же Лелианы, даже если ГГ еë убил. Да и Андерса вроде Храмовникам можно было сдать, но там хотя-бы более логично, он просто мог ещë раз убежать

4
Aku Metsu

Ага, каждый игрок должен пройти как он хочет, но мы не будем добавлять магию крови как игровую возможность, потому что она слишком плохая.

Они б хоть записывали свою брехню, чтобы не путаться

4
Кей Овальд

Началось... Точнее продолжается.
А потом выберут самую тупую концовку и сделают её каноном.

2
Ой извините
Только игрок должен решить, какое развитие сюжета верное и какая концовка канонична

Я что-то путаю, или в Инквизишен была ОДНА концовка? 😂
Ну да, для каждого своя 😅

2
Shadowsomniari

То есть 2 игры ретконили, а тут не будут, ага..

2
Hartelose

Одна из тех игр, в которой нет ни одного симпатичного персонажа, или хотя бы одного, который не вызывал бы ощущение мерзости. Талант однако у разработчика.

2
taotahu1992

Уже слишком очевидно, что разрабы используют только известный бернд и имена персонажей, а самая игра вообще уже не ДА. Видимо боялись что новая ноу-нейм с такой повесткой банально провалится. Но судя по отзывам, эта часть ДА похоронит имя ДА

2
Concelhaut

1) Мор в Ферелдене был окончен Серым стражем - это канон.
2) Хоук - был защитником Киркволла и хлопнул Мередит. Та сошла с ума и устроила геноцид магов - это канон.
3) Инквизитор хлопнул Корифея. Инквизиция была распущена - это канон.

Или новые сценаристы решили и это сделать не каноном?

Если речь про конкретные решения, то ни одно из решений до сих пор не считали каноном, и от того (как по мне) повествование от серии к серии очень сильно страдает. Система импорта сейвов с решениями работает из ряда вон плохо, особенно когда повествование скачет от одного героя к другому. Где то надо останавливаться и всё же писать библию мира, а не плыть по течению. Закрывать косяки и выстраивать более логичный мир. Но вот этого нынешние сценаристы не очень хотят воспринимать.

2
GoliafJx
3) Инквизитор хлопнул Корифея. Инквизиция была распущена - это канон.

Разве роспуск инквизиции канон? Вроде можно сохранить.

2
pyw GoliafJx

Ну в 4 части варрик и хардинг не в инквизиции, сам инквизитор эпизодически тут.

0
dsxcvf

ахахахахаха, гроб кладбище сидор, игра сдохла еще не выйдя. Когда ты говоришь, что твои решения в 3 предыдущих играх не решения и ты идешь на 3 буквы, пусть сами играют в нее.

0
pyw

Ну так в инквизиции то же самое. Лелиана оживает хоть ее убить можно например.

2
dsxcvf pyw

ну я ее не убивал, прошло мимо меня, тут же они сразу говорят, что идите на три буквы

-1
SokoL ZX pyw

Там хоть обставляют это как "божественное вмешательство", а тут сразу предупреждают - забудьте.

1
Саша Борцов

Выбирай не выбирай, но задницу судя по предложенному "пати" сберечь не удастся.... так что придется играть за женского персонажа....

-2
Floww

Думаю будет лучше инквизиции

-5
PanKotovsky

Ну это не сложно.

2
Floww PanKotovsky

Современная игровая индустрия способна на всякое)

0
Гемор

Будет больше геев. Для кого-то это может и лучше.

0