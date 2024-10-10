В Dragon Age: The Veilguard не будет режима для арахнофобов из-за отсутствия пауков

Менеджер сообщества Electronic Arts недавно подтвердил на Reddit, что Dragon Age: The Veilguard не будет режима для арахнофобов, ставшего популярным среди разработчиков в последнее время, потому как в игре нет пауков.

С одной стороны, это хорошие новости для тех, кто не хочет иметь дело с пауками. С другой стороны, есть небольшое разочарование в том, что их нет в качестве врагов. В конце концов, они появлялись в Dragon Age: Origins и Inquisition. По крайней мере, есть много ужасающих порождений тьмы и драконов, с которыми игрокам придётся совладать

Dragon Age: The Veilguard выходит 31 октября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.