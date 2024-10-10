В Dragon Age: The Veilguard не будет режима для арахнофобов из-за отсутствия пауков

Менеджер сообщества Electronic Arts недавно подтвердил на Reddit, что Dragon Age: The Veilguard не будет режима для арахнофобов, ставшего популярным среди разработчиков в последнее время, потому как в игре нет пауков.
С одной стороны, это хорошие новости для тех, кто не хочет иметь дело с пауками. С другой стороны, есть небольшое разочарование в том, что их нет в качестве врагов. В конце концов, они появлялись в Dragon Age: Origins и Inquisition. По крайней мере, есть много ужасающих порождений тьмы и драконов, с которыми игрокам придётся совладать
Dragon Age: The Veilguard выходит 31 октября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
Пусть добавят режим для гомофобов где не будет лгбт тварей
А ещё для расистов и сексистов, чтобы в игре никого не было?
У них просто режим для извращенцев включен по дефолту)) В этом вся и проблема.
Будут гетеросексуальные белые православные люди, а не уродства разные.
А скоро и врагов не будет, чтобы ни дай бог никого не травмировать)
Ну так-то под это подходит жанр визуальная новелла, но если бы они пришли к этой идее было бы все ещё хуже с учётом представленных персонажей 😅
Психически больные люди проводят самую безумную маркетинговую компанию в истории :)
А еще в ней не будет режима для геймеров, потому что не будет интересного геймплея.
С одной стороны, это хорошие новости для ЛГБТ. С другой стороны, есть небольшое разочарование в том, что его не будет для нормальных людей. В конце концов, он появлялся в Dragon Age: Origins и Inquisition.
в тройки убрали магию крови мол это плохо...
в 4 части пауки это страшно
если будет 5 часть надо убрать кровь и трупы пускай противники в конфетти радужные взрываются.
не будет оружия и смертей, врагов будем легко шлёпать надувным молоточком, чтобы не обидеть никого
Скоро и драконов не будет :) Ящериц нельзя обижать, а то вдруг хвост отвалится....
Да я сам угараю. Каждая новость по этой игре похожа на антирекламу
В игре не будет режима для натуралов, т.к. в игре нет натуралов. // Валерий Гайдученок
Но ведь на Тедасе жили гигантские пауки всех сортов, они были в предыдущих играх. То есть, ради единичных фобов, которые боятся даже картинок на экране, разработчики истребили в игровой вселенной целый класс паукообразных? Даже вот таких демонических зверюшек мы больше не увидим? Где вы, гейм-зоозащитники, когда вы так нужны? У меня тоже легкая арахнофобия, но какого черта они уважают только чувства людей, боящихся пауков, и не заботятся обо всех остальных? Есть люди, которые боятся собак, высоких скал, монстров, крови, смерти, всех этих ваших чумных болезней и микробов, тентаклей, больших ящериц, красивых женщин, замкнутых или наоборот открытых пространств, воды и сотен других вещей. Давайте их тоже уберем. В игре должны остаться красивые ровные пейзажи и овечки. Всё. Хотя кто-нибудь наверняка боится и овечек.
На играх PS5 не будет режима 60 fps из-за отсутствия 60 fps
Вряд ли эту игру будут качать даже бесплатно, с трекеров.
в второй части их дофига было, странно что статье её нет.
> фентази
> нет пауков
Может ещё и гоблинов с крысами нет? И ельфов тогда вырезайте, чо // Александр Ковалёв
как-то нетолерантно. А если я боюсь темноты? меня оскорбляют локации, где нет солнца 24х7! SunShineMatters! у, лютые арахнофобофилы!