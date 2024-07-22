В Dragon Age: The Veilguard обещают сделать действительно увлекательные сражения

Недавний кинематографичный трейлер и демонстрация игрового процесса Dragon Age: The Veilguard вызвали у фанатов противоречивые чувства. В основном многих пользователей смутило визуальное оформление современной масштабной ролевой игры. Однако, если визуал и будет спорной стороной этого проекта, боевая система обещает быть хорошей. По крайней мере, в этом убеждены в BioWare. Они постарались сделать сражения в игре увлекательным событием с разнообразными возможностями для игроков.

В недавних интервью разработчиков для GameInformer исполнительный продюсер серии Марк Дарра обещает подарить игрокам "веселые бои", каких не было ни в одной прошлой части франшизы. Команда разработчиков из BioWare постаралась устранить главные недостатки боевой системы, особенно в области экшена. У игроков в Dragon Age: The Veilguard должно появиться больше возможностей и простора для действий, как тактических, так и спонтанных в режиме реального времени.

Дарра понимает беспокойство некоторых фанатов по поводу разных аспектов новой части. Однако он отмечает, что студия старалась следовать общему направлению франшизы и при этом добавлять в него улучшенные элементы. Dragon Age: The Veilguard сможет похвастаться уникальными персонажами, масштабной историей и более глубоким игровым процессом, особенности которого с первого раза можно не до конца рассмотреть.