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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.7 718 оценок

В Dragon Age: The Veilguard рекомендуется отключить некоторые настройки графики для комфортной игры

Gutsz
Новости

Пока в сети активно обсуждают высокие оценки Dragon Age: The Veilguard от профессиональной прессы и обвиняют критиков в предвзятости, появилась информация, которая действительно может быть полезна игрокам. Если вы планируете дать шанс новой RPG от BioWare и начать её прохождение, вам стоит отключить некоторые настройки графики. Пока речь не идёт о проблемах с производительностью — эти рекомендации касаются исключительно комфортного визуального восприятия, что также немаловажно.

Игроки не верят журналистам: обзоры IGN, Eurogamer и других изданий на Dragon Age: The Veilguard утопают в дизлайках

Рекомендациями поделилось издание PC Gamer, которое успело протестировать общую производительность Dragon Age: The Veilguard и проанализировать её графику. По их наблюдениям, в игре соблюден правильный баланс между производительностью и качеством, что демонстрирует на удивление хорошую оптимизацию. Однако, как и в большинстве современных релизов, здесь присутствуют незначительные визуальные недочёты.

Как отмечают журналисты, основной проблемой в Dragon Age: The Veilguard стали дополнительные эффекты, которые хоть и не влияют на производительность, могут испортить общее впечатление от графики. Поэтому перед началом игры они советуют отключить эффекты глубины резкости, размытия в движении и виньетку. Эти параметры реализованы не лучшим образом: они могут вызывать искажения изображения и ухудшать визуальное восприятие, особенно виньетка, которая чрезмерно затемняет края изображения. Эксперты также рекомендуют отключить эффект Bloom (свечение), однако это нельзя сделать через внутриигровые настройки.

Dragon Age: The Veilguard будет доступна для игры уже 31 октября.

-12
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
SERGEY-SP

Ага !Рекомендуют вообще её не запускать и не устанавливать!

27
shurasick876
Как отмечают журналисты, основной проблемой в Dragon Age: The Veilguard стали

облизывающие этот кал журналисты.

Ну, а по сабжу - отключать размытие, глубину резкости и блюм это вообще для любой игры совет, не важно какой.

20
Majester

Я вообще не понимаю, кто то играет с размытием?

1
PeaceDuke72 Majester

Я не разбираюсь в этих настройках, поэтому тупо ставлю средние.

0
shurasick876 PeaceDuke72

Это не из этих настроек. Это так называемый постпроцессинг. То есть, наложение эффектов на графику.

1
PanKotovsky

После 31.10.2024 г., когда игру увидят геймеры, а не проплаченные обзорщики-позорщики, будут просто водопады из г*вна. Время Дерьмодемона грядет!

15
RASTA PAHAN

Я вчера сидел, и смотрел все видосы про это гуано, от западных ютуберов..........мы даже не представляем что грядет, такого провала еще не было. Конкоррд реально отсосет

11
PeaceDuke72

Ну вообще-то про конкорд говорили гораздо меньше. Чёрный пиар тоже пиар, так что может и быть пару десятокв тысяч онлайна.

0
Majester

Я думал, что может быть если сделают патч который убирает всю эту срань, то играбельно.

Но я также смотрел геймплей где мы играем по сути за героя Диснея, видел эти диалоги, этих спутников, этих кунари которых передали. Это было больно.

0
shurasick876 Majester
может быть если сделают патч который убирает всю эту срань

Так есть. Uninstall.exe называется.

1
pigsy

ЛГБТК+Ролевая играФэнтезиЭкшен+

Увидел в стиме эти метки - я в ах...е

11
PeaceDuke72

Да уж, назвать это ролевой игрой...
Они бы ещё тактической партийной бы назвали, лол...

-2
6363

"Поэтому перед началом игры они советуют отключить эффекты глубины резкости, размытия в движении и виньетку"
А кто-то их не отключает?)

10
Сергей Понащенко

Я не отключаю. Размытость та же мне нравится.

0
6363 Сергей Понащенко

Она иногда нормально смотрится но не всегда. В пауке к примеру норм.

1
TastelessGerman
Поэтому перед началом игры они советуют отключить эффекты глубины резкости, размытия в движении и виньетку

Эти параметры когда-то не портили картинку?

4
Кей Овальд

Как же разрабы достали этими "кинематографичными" (нет) эффектами.

3
saa0891
Поэтому перед началом игры они советуют отключить эффекты глубины резкости, размытия в движении и виньетку.

Ну тут Биовары хотя бы сделали возможность нормально этот дерьмо отключать, а то во многих играх это приходиться делать через костыли, особенно этот ублюдский эффект виньетки, кому это го*но может вообще нравиться.

3
Universe of Knowledge

А можно и саму игру отключить

3
BigusDickus

пипец, кто-то мыла разлил. как-будто в скайрим играешь.

1
Larunn

Во дают.. А в ДАИ шрамы и прочую фигню, кстати, можно увидеть только на высоком уровне графона)

1
Wolfenstein

ign сказало что 110 из 10 играть и что в форму конторка вернулась а не настройки

0
ПетроНепетро
Dragon Age: The Veilguard будет доступна для игры уже 31 октября..

О! Уже совсем скоро

0
kedmaker

началось)

0
coffee_break

А всратую анимацию можно настройкой отключить?

Обезьянья стойка на шестом скрине просто вау. И рука магички на первом, которая под доспех набедренный провалилась, - тоже.

0
PeaceDuke72

Так это отсылка к вуконгу

0
coffee_break PeaceDuke72

Вон оно что))

0
Константин335

Да как бы эти эффекты лучше во всех играх отключать. Так как везде с ними игры хуже смотрятся

0
James16rus

Бля поиграю пох)

-1
PeaceDuke72

Лучше с торрента

0
PeaceDuke72

Дайте ка угадаю:
Графика на уровне фортнайта, поэтому тянет на 4060 в FullHD с DLSS. Воистину идеальный баланс между ценой и производительностью.

-2
Stas776

Так-то в Фортнайте отличная графика

0
PeaceDuke72 Stas776

но высокополигональностью не отличается.

0
Anglerfish PeaceDuke72

Т.е. если графика отличная, но не высокополигональная, то она всё равно херовая, пусть и отличная?

0
PeaceDuke72 Anglerfish

Так речь об драгонаге. Тут и отличной графики не будет. Просто навалили спецэффектов. А журнашлюпки будут кричать "передовые технологии, некстген"

-2
Anglerfish PeaceDuke72
Графика на уровне фортнайта
Так-то в Фортнайте отличная графика
Тут и отличной графики не будет

Харе юлить, а то у тебя уже шиза какая-то пошла.

0