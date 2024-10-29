В Dragon Age: The Veilguard рекомендуется отключить некоторые настройки графики для комфортной игры

Пока в сети активно обсуждают высокие оценки Dragon Age: The Veilguard от профессиональной прессы и обвиняют критиков в предвзятости, появилась информация, которая действительно может быть полезна игрокам. Если вы планируете дать шанс новой RPG от BioWare и начать её прохождение, вам стоит отключить некоторые настройки графики. Пока речь не идёт о проблемах с производительностью — эти рекомендации касаются исключительно комфортного визуального восприятия, что также немаловажно.
Рекомендациями поделилось издание PC Gamer, которое успело протестировать общую производительность Dragon Age: The Veilguard и проанализировать её графику. По их наблюдениям, в игре соблюден правильный баланс между производительностью и качеством, что демонстрирует на удивление хорошую оптимизацию. Однако, как и в большинстве современных релизов, здесь присутствуют незначительные визуальные недочёты.
Как отмечают журналисты, основной проблемой в Dragon Age: The Veilguard стали дополнительные эффекты, которые хоть и не влияют на производительность, могут испортить общее впечатление от графики. Поэтому перед началом игры они советуют отключить эффекты глубины резкости, размытия в движении и виньетку. Эти параметры реализованы не лучшим образом: они могут вызывать искажения изображения и ухудшать визуальное восприятие, особенно виньетка, которая чрезмерно затемняет края изображения. Эксперты также рекомендуют отключить эффект Bloom (свечение), однако это нельзя сделать через внутриигровые настройки.
Dragon Age: The Veilguard будет доступна для игры уже 31 октября.
Ага !Рекомендуют вообще её не запускать и не устанавливать!
облизывающие этот кал журналисты.
Ну, а по сабжу - отключать размытие, глубину резкости и блюм это вообще для любой игры совет, не важно какой.
Я вообще не понимаю, кто то играет с размытием?
Я не разбираюсь в этих настройках, поэтому тупо ставлю средние.
Это не из этих настроек. Это так называемый постпроцессинг. То есть, наложение эффектов на графику.
После 31.10.2024 г., когда игру увидят геймеры, а не проплаченные обзорщики-позорщики, будут просто водопады из г*вна. Время Дерьмодемона грядет!
Я вчера сидел, и смотрел все видосы про это гуано, от западных ютуберов..........мы даже не представляем что грядет, такого провала еще не было. Конкоррд реально отсосет
Ну вообще-то про конкорд говорили гораздо меньше. Чёрный пиар тоже пиар, так что может и быть пару десятокв тысяч онлайна.
Я думал, что может быть если сделают патч который убирает всю эту срань, то играбельно.
Но я также смотрел геймплей где мы играем по сути за героя Диснея, видел эти диалоги, этих спутников, этих кунари которых передали. Это было больно.
Так есть. Uninstall.exe называется.
ЛГБТК+Ролевая играФэнтезиЭкшен+
Увидел в стиме эти метки - я в ах...е
Да уж, назвать это ролевой игрой...
Они бы ещё тактической партийной бы назвали, лол...
"Поэтому перед началом игры они советуют отключить эффекты глубины резкости, размытия в движении и виньетку"
А кто-то их не отключает?)
Я не отключаю. Размытость та же мне нравится.
Она иногда нормально смотрится но не всегда. В пауке к примеру норм.
Эти параметры когда-то не портили картинку?
Как же разрабы достали этими "кинематографичными" (нет) эффектами.
Ну тут Биовары хотя бы сделали возможность нормально этот дерьмо отключать, а то во многих играх это приходиться делать через костыли, особенно этот ублюдский эффект виньетки, кому это го*но может вообще нравиться.
А можно и саму игру отключить
пипец, кто-то мыла разлил. как-будто в скайрим играешь.
Во дают.. А в ДАИ шрамы и прочую фигню, кстати, можно увидеть только на высоком уровне графона)
ign сказало что 110 из 10 играть и что в форму конторка вернулась а не настройки
О! Уже совсем скоро
началось)
А всратую анимацию можно настройкой отключить?
Обезьянья стойка на шестом скрине просто вау. И рука магички на первом, которая под доспех набедренный провалилась, - тоже.
Так это отсылка к вуконгу
Вон оно что))
Да как бы эти эффекты лучше во всех играх отключать. Так как везде с ними игры хуже смотрятся
Бля поиграю пох)
Лучше с торрента
Дайте ка угадаю:
Графика на уровне фортнайта, поэтому тянет на 4060 в FullHD с DLSS. Воистину идеальный баланс между ценой и производительностью.
Так-то в Фортнайте отличная графика
но высокополигональностью не отличается.
Т.е. если графика отличная, но не высокополигональная, то она всё равно херовая, пусть и отличная?
Так речь об драгонаге. Тут и отличной графики не будет. Просто навалили спецэффектов. А журнашлюпки будут кричать "передовые технологии, некстген"
Харе юлить, а то у тебя уже шиза какая-то пошла.