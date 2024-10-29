В Dragon Age: The Veilguard рекомендуется отключить некоторые настройки графики для комфортной игры

Пока в сети активно обсуждают высокие оценки Dragon Age: The Veilguard от профессиональной прессы и обвиняют критиков в предвзятости, появилась информация, которая действительно может быть полезна игрокам. Если вы планируете дать шанс новой RPG от BioWare и начать её прохождение, вам стоит отключить некоторые настройки графики. Пока речь не идёт о проблемах с производительностью — эти рекомендации касаются исключительно комфортного визуального восприятия, что также немаловажно.

Рекомендациями поделилось издание PC Gamer, которое успело протестировать общую производительность Dragon Age: The Veilguard и проанализировать её графику. По их наблюдениям, в игре соблюден правильный баланс между производительностью и качеством, что демонстрирует на удивление хорошую оптимизацию. Однако, как и в большинстве современных релизов, здесь присутствуют незначительные визуальные недочёты.

Как отмечают журналисты, основной проблемой в Dragon Age: The Veilguard стали дополнительные эффекты, которые хоть и не влияют на производительность, могут испортить общее впечатление от графики. Поэтому перед началом игры они советуют отключить эффекты глубины резкости, размытия в движении и виньетку. Эти параметры реализованы не лучшим образом: они могут вызывать искажения изображения и ухудшать визуальное восприятие, особенно виньетка, которая чрезмерно затемняет края изображения. Эксперты также рекомендуют отключить эффект Bloom (свечение), однако это нельзя сделать через внутриигровые настройки.

Dragon Age: The Veilguard будет доступна для игры уже 31 октября.