В фанатском моде Dragon Age: The Veilguard вернули выборы из предыдущих игр

Перед релизом Dragon Age: The Veilguard фанатов разочаровала новость: игра не позволяет импортировать большинство решений из предыдущих частей. Вместо этого авторы перенесли только три ключевых выбора из Inquisition, а остальная информация была либо упрощена, либо вовсе проигнорирована.
Фанат под ником thornbirch решил исправить это, создав мод World State Codex Overhaul. В нем добавлены новые варианты записей в кодекс, отражающие все решения из прошлых игр.
Модификация меняет текст кодекса и писем. Например, теперь в записях можно увидеть, кто стал правителем Орлея, какая судьба постигла Серых Стражей или кто занял трон Божественной Виктории — Кассандра, Лелиана или Вивьен.
Если Инквизитор состоял в романтических отношениях с Кассандрой, ставшей Божественной, это также отразится в записях. Такой подход придаёт сюжету конкретики и возвращает связь с предыдущими играми.
Странно, что всё это сами разработчики не сделали... Хотя, не так уж странно. Объяснение простое. Разработчикам было просто наплевать на лор и они решили не заморачиваться. Ведь важней всего добавить как можно больше инклюзивности, чем следовать лору и иметь какую-то там связь с предыдущими играми, по мнению разработчиков. Неудивительно, что продажи продукта очень плохие.
Но при этом очень удивительно, что нашёлся мододел, который в одиночку сделал всю работу вместо разработчиков. Это как? Ничего сверхъестественного. Просто дополнил кодекс внутри игры инфой о событиях старых частей. Вроде мелочь, но такая важная для Dragon Age. Ведь общее впечатление об игре создаются именно такими мелочами. Казалось бы, такие мелочи само собой разумеющееся вещи. Все это понимают. Только разработчикам оно всё непонятно почему-то. Мда уж.
Я думал там дальше "свежего решейда" ничего не выйдет. А тут, удивили.