В фанатском моде Dragon Age: The Veilguard вернули выборы из предыдущих игр

Перед релизом Dragon Age: The Veilguard фанатов разочаровала новость: игра не позволяет импортировать большинство решений из предыдущих частей. Вместо этого авторы перенесли только три ключевых выбора из Inquisition, а остальная информация была либо упрощена, либо вовсе проигнорирована.

Фанат под ником thornbirch решил исправить это, создав мод World State Codex Overhaul. В нем добавлены новые варианты записей в кодекс, отражающие все решения из прошлых игр.

Модификация меняет текст кодекса и писем. Например, теперь в записях можно увидеть, кто стал правителем Орлея, какая судьба постигла Серых Стражей или кто занял трон Божественной Виктории — Кассандра, Лелиана или Вивьен.

Если Инквизитор состоял в романтических отношениях с Кассандрой, ставшей Божественной, это также отразится в записях. Такой подход придаёт сюжету конкретики и возвращает связь с предыдущими играми.