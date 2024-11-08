В первом патче Dragon Age: The Veilguard добавили новую косметическая броню в честь Mass Effect

BioWare выпустила первый крупный патч для Dragon Age: The Veilguard, который включает важные исправления и улучшения. Помимо этого, в честь дня N7 добавлена новая косметическая броня Mass Effect N7. Чтобы получить её, необходимо пройти квест «Поющий клинок», после чего доспехи можно найти в сундуке рядом с мастерской смотрителя. Один из вариантов доспехов напоминает облик возможного протагониста следующей игры серии Mass Effect.

Патч 1.0.0 устраняет проблемы, такие как отсутствие опции DLSS для видеокарт Nvidia серии 40 и различные сбои. Intel XeSS обновлен до версии 1.3.1 на ПК, а также исправлены ошибки с очками умений компаньонов и преждевременным началом перепалок. Теперь игроки могут не переживать, что Хардинг и Тааш будут спорить бесконечно.

Dragon Age: The Veilguard доступна на Xbox Series X/S, PS5 и PC. BioWare не планирует выпуск сюжетных DLC, так как студия сосредоточена на разработке следующего Mass Effect.