В первом патче Dragon Age: The Veilguard добавили новую косметическую броню в честь Mass Effect

BioWare выпустила первый крупный патч для Dragon Age: The Veilguard, который включает важные исправления и улучшения. Помимо этого, в честь дня N7 добавлена новая косметическая броня Mass Effect N7. Чтобы получить её, необходимо пройти квест «Поющий клинок», после чего доспехи можно найти в сундуке рядом с мастерской смотрителя. Один из вариантов доспехов напоминает облик возможного протагониста следующей игры серии Mass Effect.
Патч 1.0.0 устраняет проблемы, такие как отсутствие опции DLSS для видеокарт Nvidia серии 40 и различные сбои. Intel XeSS обновлен до версии 1.3.1 на ПК, а также исправлены ошибки с очками умений компаньонов и преждевременным началом перепалок. Теперь игроки могут не переживать, что Хардинг и Тааш будут спорить бесконечно.
Dragon Age: The Veilguard доступна на Xbox Series X/S, PS5 и PC. BioWare не планирует выпуск сюжетных DLC, так как студия сосредоточена на разработке следующего Mass Effect.
Жалкие попытки привлечь к своей игре с помощью легендарного хита))
Да всем по... никто к вам из за брони (которая даже не похожа ничем кроме оттенка красного на N7) не пойдет
Тем более это всратая броня из Mass effect 4 а не классическая Шепарда.
В любом случае выглядит она ужасно. Скрины из видео.
Тем временем онлайн и отзывы))
А качество графики какое?
Это видео с инета, я только скринил.
средневековый стиль конечно просран окончательно в этой части
Потому что это фентези для них нет средневековья. В играх свой стиль гардероба. Это даже достаточно следить в самой серии. Где стиль одежды менялся от серии к серии так как разные регионы были. В прологе тот город где начинаем вообще отдавался эхом нашим 20 веком
Сейчас такой стиль называют «дженерик». И почему-то причисляют к чему-то плохому.
По мне так это попытка очернить все то что мы любили в прошлом.
В нормальных играх нет таких элементов из разных эпох в 1 мире. И я не про конкретно эту шмотку, а в общем. Разные регионы не оправдание.
Регионы это еще какое оправдание)) глянь как одевались у нас и допустим в европе в разные года)
Видимо ты вобще не знаком с лором игры и прошлых частей.
А спорят они с милыми улыбочками на лицах? Просто, разве игроки переживают из-за этого? Кажется, они просят больше жесткости в диалогах, а не мимишность диснеевскую.
Теперь капитан Шепард будет спасать и Dragon Age: The Veilguard, что естественно уходит в пекло как и сама игра
Шепард на это не подписывался. К игре это уже не привлечёт внимания.
чересчур вычурно на фоне с колчаном и стрелами. Не знаю как Mass Effect, но костюм они точно стащили из гардеробной Dishonored)
В масс эффект во 2й или 3 был доспех рыцаря из драгон адж.
И статуя огра
Заголовок-то уж можно было вычитать, ну ебана.
В первой части вроде была броня из дед спейс
В игре невозможно ремапить проклятый WASD на стрелки.
Это они не исправили.А вот заманить людей ностальгией...
Не поможет уже ничего этой помойки.
Истеричные хомячки и тут нашли до чего докопаться 🤣🤣🤣
Это новий вид хомяки_стервятники.Кружат везде где можно гнильцой подкрепится.