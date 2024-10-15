В сеть попал список достижений Dragon Age: The Veilguard - не все так плохо

В сети появился список трофеев Dragon Age The Veilguard, новой ролевой игры от Bioware, выход которой запланирован через несколько недель, 31 октября 2024 года, на ПК, PS5 и Xbox Series.
Всего можно заработать 53 трофея, 43 из которых скрыты (38 бронзовых, 13 серебряных, 1 золотой и 1 платиновый. К счастью, похоже, что пока вы усердно помогаете своим спутникам и зачищаете побочный контент, вам не о чем беспокоиться. Кроме того, нет трофеев за сложность, что является огромным облегчением после прохождения режима Кошмар в Dragon Age Inquisition.
В целом, список трофеев не выглядит таким уж устрашающим и должен быть простым примером того, как вы зачистите все, что сможете, по мере продвижения по основной истории игры. Вы можете ожидать трофеи, связанные с вашими спутниками (как в большинстве игр BioWare), повышением уровня ваших навыков и уничтожением некоторых из самых грозных врагов. Список трофеев дополнен воспоминаниями о Фен'Хареле, сувенирами, которые нужно отнести смотрителю, а также некоторыми безделушками, связанными с боем и кастомизацией.
Полный список достижений можно посмотреть по ссылке.
// Andrey Dread
Точно!
Получено достижение противный))
// Алексей Орлов
А чем прайд плох. Бг3 тоже прайд, в рекламе вампира медведь натянул и что. Игра года
Названия достижений
1. Первый раз не пи дорас.
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53. Порванный
ачивка "трансгендер" за смену пола персонажу у специального непися + тематические шрамы от сисек
Для ГГ мужчин надо было сделать достижение сохранил свою попку в целости )
Игра для девочек. Не зря же тег в стиме "лгбтк+"
Не обижайте нормальных девочек.
а че они на скрине мечи все одинаково подняли на размазню вдалеке?
Первая ачивка: "Добро пожаловать в игру гей". ))))
Польза хоть от этих от трофеев будет, или просто на полку поставить и любоваться, если конечно таковую добавят.
желаю этой игре такого же ГРОООМКОГО проавал как и конкорду))
Может, действительно игра окажется не такой уж и плохой ? Графика хоть и мультяшная, но это не самое страшное, гейщиной никто заниматься не заставляет, локации могут оказаться красивыми.
Надо просто дождаться выхода и почитать отзывы об игре.
Заниматься может и не заставляют, но эта "гейщина" всё равно будет всю игру как бельмо на глазу. Игра постоянно тебе будет напоминать - а может всё-таки займёмся "гейщиной"? И напоминать об этом будут вовсе не редкие выборы в диалогах, а уродливый внешний вид компаньонов. Как взгляну на кунари, так меня сражу в дрожь бросает - как вообще можно было так испортить внешний вид этой расы? Итак во всём. Всё кругом в этой игре будет постоянно напоминать о радужной повесточке. Это практически тоже самое, что принуждать игрока как минимум обращать внимание на всю эту "гейщину". Ничего хорошего в этом нет и оправдывать такое не нужно, даже если игра действительно геймплейно окажется нормальной. Оправдывать повесточку всё равно не нормально. И не важно, заставляют тебя или нет в игре этим заниматься.
Почему могут? Локации и есть красивые. Это давно ясно. Судя по трейлерам, локации пока единственная вещь, которые не вызывают отторжения и действительно красивы.
Мб денуво не будет и пройду на пиратке. Ожидание 2 из 10, поэтому покупать пока хз хз
Денуво полюбому будет
Судя по преобладающим цветам очивок - всё понятно ... Всё как и предполагалось, даже скорее ещё с большим уклоном в повестку будет.