В сеть попал список достижений Dragon Age: The Veilguard - не все так плохо

В сети появился список трофеев Dragon Age The Veilguard, новой ролевой игры от Bioware, выход которой запланирован через несколько недель, 31 октября 2024 года, на ПК, PS5 и Xbox Series.

Всего можно заработать 53 трофея, 43 из которых скрыты (38 бронзовых, 13 серебряных, 1 золотой и 1 платиновый. К счастью, похоже, что пока вы усердно помогаете своим спутникам и зачищаете побочный контент, вам не о чем беспокоиться. Кроме того, нет трофеев за сложность, что является огромным облегчением после прохождения режима Кошмар в Dragon Age Inquisition.

В целом, список трофеев не выглядит таким уж устрашающим и должен быть простым примером того, как вы зачистите все, что сможете, по мере продвижения по основной истории игры. Вы можете ожидать трофеи, связанные с вашими спутниками (как в большинстве игр BioWare), повышением уровня ваших навыков и уничтожением некоторых из самых грозных врагов. Список трофеев дополнен воспоминаниями о Фен'Хареле, сувенирами, которые нужно отнести смотрителю, а также некоторыми безделушками, связанными с боем и кастомизацией.

Полный список достижений можно посмотреть по ссылке.