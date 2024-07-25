Вам не понадобится приложение EA, чтобы играть в Dragon Age The Veilguard в Steam

Сегодня появились хорошие новости о Dragon Age: The Veilguard за несколько месяцев до ее запуска: игра прошла верификацию для Steam Deck, и ее Steam-версия вообще не потребует приложения EA.

Как проект, опубликованный EA, ожидалось, что Dragon Age: The Veilguard нужно будет запустить через приложение компании, даже если она куплена в Steam. Так было в прошлом, и это всегда добавляло дополнительную головную боль игрокам, которые предпочли бы просто играть в игру, купленную в Steam через платформу Valve, не запуская дополнительное приложение в процессе.

К счастью, официальный аккаунт Dragon Age X (ранее Twitter) сегодня опубликовал сообщение о том, что Bioware «делает большой прогресс в достижении нашей осенней даты запуска и может заранее подтвердить, что Dragon Age: The Veilguard полностью использует функции Steam!». Эти функции включают в себя верификацию для Steam Deck, упомянутую выше, и тот факт, что The Veilguard «будет нативной для Steam, то есть приложение EA не потребуется для игры».