Вам не понадобится приложение EA, чтобы играть в Dragon Age The Veilguard в Steam

Сегодня появились хорошие новости о Dragon Age: The Veilguard за несколько месяцев до ее запуска: игра прошла верификацию для Steam Deck, и ее Steam-версия вообще не потребует приложения EA.
Как проект, опубликованный EA, ожидалось, что Dragon Age: The Veilguard нужно будет запустить через приложение компании, даже если она куплена в Steam. Так было в прошлом, и это всегда добавляло дополнительную головную боль игрокам, которые предпочли бы просто играть в игру, купленную в Steam через платформу Valve, не запуская дополнительное приложение в процессе.
К счастью, официальный аккаунт Dragon Age X (ранее Twitter) сегодня опубликовал сообщение о том, что Bioware «делает большой прогресс в достижении нашей осенней даты запуска и может заранее подтвердить, что Dragon Age: The Veilguard полностью использует функции Steam!». Эти функции включают в себя верификацию для Steam Deck, упомянутую выше, и тот факт, что The Veilguard «будет нативной для Steam, то есть приложение EA не потребуется для игры».
Из кожи вон лезут, чтобы сделать как можно доступнее и навязать как можно большему кол-ву людей этот радужный высер. Ппц кринжатина... Симулятор петухов. После релиза я даже куплю себе бутылку шампанского, чтобы отметить провал этого мусора.
Как говорят на ютубе при обзоре новинок, рейтинг игр всё выше, а количество их продаж всё ниже.
Наконец-то до них дошло, что их орижин нах кому сдался.
ориджинс давно ими же просран они перешли на еа апп - а там дыр по хлеше чем во всей порноиндустрии, у ориджинса всё таки защита лучше была.
С учетом что их еаапп кривой кусок копролита это не может не радовать
Вот бы так со всеми лаунчерами случилось
Ещё бы из других игр выдрать этот недолаунчер и было бы прекрасно....но что то я размечтался...
И на этом спасибо.
в Titanfall 2 этот лаунчер меня из себя вывел.