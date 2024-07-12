Ведущий сценарист BioWare объяснил, почему магия крови будет недоступна игрокам в Dragon Age: The Veilguard

Благодаря BioWare мы уже знаем, что у игрового персонажа (называемого «Рук») в Dragon Age: The Veilguard не будет специализации «Магия крови» при выборе класса мага; единственными доступными вариантами являются призыватели смерти (некроманты), клинки-заклинатели (воины-маги, которые усиливают свои атаки ближнего боя магией) или призыватели, мастера стихийного огня, льда и магии молний.
Однако магия крови уже давно является неотъемлемой частью франшизы. Например, игроки могли выбрать ее, играя за мага в Dragon Age: Origins и Dragon Age II, и некоторые фанаты с нетерпением ждали этого. Сначала BioWare только поделилась тем, что у главного героя будут веские причины избегать использования этого типа магии. Теперь Патрик Уикс (ведущий сценарист BioWare по франшизе Dragon Age после ухода Дэвида Гейдера) предоставил более подробное объяснение этого выбора.
Магия крови маловероятна (даже в будущих играх для персонажей игроков), потому что мы переместили ее из усиления силы в ключ ко многим неприятным вещам, которые мы не заинтересованы в том, чтобы герои делали. Я думаю, что это может быть этически нейтрально, если вы используете только свою собственную кровь, но после того, как вы увидели ее использование в качестве обязательной части контроля разума и связывания демонов в Dragon Age 2 и Dragon Age Inquisition, это просто не тот путь, по которому мы хотим, чтобы герой шел прямо сейчас.
Стоит напомнить, что эта школа магии использует внутреннюю силу заклинаний крови для потенциально мощных заклинаний, таких как контроль разума, не говоря уже о чрезвычайно опасном ритуале призыва демонов. В истории Dragon Age магистры Империи Тевинтер использовали Магию Крови, чтобы завоевать большую часть Тедаса. Однако в настоящее время даже они не одобряют ее использование, по крайней мере, в официальном качестве.
Хотя BioWare стремится отойти от использования Магии Крови для игровых персонажей, это не значит, что не будет чего-то похожего. Уикс также написал:
«Используйте свое здоровье, чтобы творить больше заклинаний» — это забавный игровой поворот для людей, которым нравится такой стиль игры. Мы можем найти другие способы получить это. Только не Магия Крови для героя на данный момент.
Dragon Age: The Veilguard запланирована к выходу этой осенью на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
тряпки
Обтряпочные
То есть даже в игровой мир они вносят элемент цензуры, это не то на чем строился первый драгон эйдж! Драгон эйдж это темное фэнтези, а не героическое! В нем героические поступки порой приводят к страшным последствиям, а самым подлым находятся логические объяснения. К сожалению отход от этого был уже со второй части.
Для меня это бред.В единственной стране где разрешён (хоть и не одобряют) эта форма магии нельзя будет выбрать.Честно говоря одна из вещей чем я разочерован.я вобще ждал эту часть что бы сыграть настоящим магом крови!И вобще как по мне странно магия крови хуже некромантии.
«многим неприятным вещам, которые мы не заинтересованы в том, чтобы герои делали. Я думаю, что это может быть этически нейтрально, если вы используете только свою собственную кровь»- Что ты тварь несешь такое.....
переводчику этого текста надо русский язык пересдать в центре мигрантов.
Это нервосеть // Александр Ковалёв
По лору самые мощные заклинания можно было творить только с помощью чужой крови, добытой пытками и т. д. Ещё Дориан в «Инквизиции» говорил, что собственная кровь или кровь, полученная добровольно, даёт очень мало силы сама по себе.
Магия крови - не путь для игрока. ЛГБТ - путь для игрока
лгбт это неизбежность для игрока. Даже после смерти его может воскресить некр-пансексуал и продолжить делать с гг всякое....
На все пойдут,чтобы уменьшить рейтинг игры для детишек.Нахрена и зачем ?Эта серия темное фэнтези,но нет сука,теперь герои будут есть сою и пить латте.
Ещё лучше. Получается Тевинтер отменяется и вылезает Сояград в котором все будут кушать безглютеновые чипсы и безалкогольный кефир, и вместо магии показывать фокусы с исчезновением пальцев друг в друге.
Опять не дают отыгрывать злого персонажа, а жаль.
Так бы и сказали - магия крови, которая в Тевинтере крайне распространена и ее вред определяется лишь тем, как получается кровь и на что ее применяют не будет доступна, потому что у сценаристов не хватило ума придумать что-то вроде магии вызова демонов или магии разрывов. Жгите уже на полную, пусть магия игрока делает из врагов "друзяшек", чтобы ничего неприятного не было.
Мда, ну и рафинад же. И это в Тевинтере, где маги как рыбы в воде.