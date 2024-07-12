Ведущий сценарист BioWare объяснил, почему магия крови будет недоступна игрокам в Dragon Age: The Veilguard

Благодаря BioWare мы уже знаем, что у игрового персонажа (называемого «Рук») в Dragon Age: The Veilguard не будет специализации «Магия крови» при выборе класса мага; единственными доступными вариантами являются призыватели смерти (некроманты), клинки-заклинатели (воины-маги, которые усиливают свои атаки ближнего боя магией) или призыватели, мастера стихийного огня, льда и магии молний.

Однако магия крови уже давно является неотъемлемой частью франшизы. Например, игроки могли выбрать ее, играя за мага в Dragon Age: Origins и Dragon Age II, и некоторые фанаты с нетерпением ждали этого. Сначала BioWare только поделилась тем, что у главного героя будут веские причины избегать использования этого типа магии. Теперь Патрик Уикс (ведущий сценарист BioWare по франшизе Dragon Age после ухода Дэвида Гейдера) предоставил более подробное объяснение этого выбора.

Магия крови маловероятна (даже в будущих играх для персонажей игроков), потому что мы переместили ее из усиления силы в ключ ко многим неприятным вещам, которые мы не заинтересованы в том, чтобы герои делали. Я думаю, что это может быть этически нейтрально, если вы используете только свою собственную кровь, но после того, как вы увидели ее использование в качестве обязательной части контроля разума и связывания демонов в Dragon Age 2 и Dragon Age Inquisition, это просто не тот путь, по которому мы хотим, чтобы герой шел прямо сейчас.

Стоит напомнить, что эта школа магии использует внутреннюю силу заклинаний крови для потенциально мощных заклинаний, таких как контроль разума, не говоря уже о чрезвычайно опасном ритуале призыва демонов. В истории Dragon Age магистры Империи Тевинтер использовали Магию Крови, чтобы завоевать большую часть Тедаса. Однако в настоящее время даже они не одобряют ее использование, по крайней мере, в официальном качестве.

Хотя BioWare стремится отойти от использования Магии Крови для игровых персонажей, это не значит, что не будет чего-то похожего. Уикс также написал:

«Используйте свое здоровье, чтобы творить больше заклинаний» — это забавный игровой поворот для людей, которым нравится такой стиль игры. Мы можем найти другие способы получить это. Только не Магия Крови для героя на данный момент.

Dragon Age: The Veilguard запланирована к выходу этой осенью на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.