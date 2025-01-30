Ведущий сценарист и другие ключевые разработчики Dragon Age: The Veilguard покинули EA и Bioware

Вчера стало известно, что BioWare перевела часть сотрудников на другие проекты в EA, так как полностью сосредоточилась на разработке Mass Effect 5.

Генеральный директор Гэри Маккей объяснил, что студия использует перерыв между циклами разработки для пересмотра своей работы. «На данном этапе нам не нужна поддержка всей команды», — отметил он. «Мы перевели многих сотрудников в другие команды EA, где были подходящие вакансии.»

IGN сообщило, что EA не стала увольнять сотрудников BioWare, а переместила некоторых из них на аналогичные должности в других подразделениях. Другой части из команды провальной Dragon Age была предложена возможность подать заявки на другие должности в компании. Но, как стало известно сегодня, они покинули компанию.

После этого несколько сотрудников, включая редактора Карин Уэст-Уикес, ведущего сценариста Трика Уикеса и редактора Райана Кормье, сообщили о своем уходе из студии. Также подтвердили свой уход продюсер Джен Чевери и старший системный дизайнер Мишель Фламм.

IGN запросил информацию у EA о количестве затронутых изменений сотрудников, однако ответ был размытым:

Мы не будем разглашать цифры, но у студии есть необходимое количество людей для работы над Mass Effect на данном этапе разработки.

BioWare завершила работу над Dragon Age: The Veilguard, выпустив последнее крупное обновление. Эта игра, первая за десять лет в серии, не оправдала ожиданий. EA признала, что продажи игры оказались на 50% ниже запланированного уровня.

Что касается Mass Effect, EA заявила, что над новой игрой работает «основная команда» BioWare, в том числе ветераны оригинальной трилогии.