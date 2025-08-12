Dragon Age: The Veilguard стала провалом для BioWare, компании, довольно известной своей франшизой. Она была признана самой разочаровывающей игрой 2024 года, поскольку фанаты остались крайне недовольны ею.

Главной проблемой игры был сценарий, и все сценаристы, работавшие над ней, были уволены из BioWare. EA вряд ли будет довольна разработчиком после такого колоссального провала, поэтому ветеран BioWare дал им совет. Он призывает разработчиков, работающих над Mass Effect 5, как можно чаще делать из Veilguard козла отпущения, чтобы получить желаемое.

MrMattyPlays недавно взял интервью у Марка Дарра, ветерана BioWare, на YouTube. Дарра поделился своими мыслями о текущем состоянии BioWare и разработке Mass Effect 5, следующей крупной игры от разработчика.

EA известна своим отношением к разработчикам, поскольку открыто ненавидит неудачи. Многим разработчикам было сложно работать с издателем. Кроме того, похоже, разработчик откажется от некоторых аспектов The Veilguard, которые вызвали негативную реакцию, так что, возможно, на этот раз не будет навязанных действий.

Поскольку с EA сложно работать, и, по некоторым данным, издатель постоянно вмешивался в разработку The Veilguard, Дарра призывает разработчиков, работающих над Mass Effect 5, как можно чаще винить игру.

Я бы искренне рекомендовал этой команде делать Veilguard козлом отпущения столько, сколько им нужно, чтобы получить от организации то, что им нужно, независимо от того, правда это или нет.