Ветеран BioWare встал на защиту авторов Dragon Age: The Veilguard: "Они не могли влиять на то, что вам не понравилось"

Бывший креативный директор BioWare Джеймс Олен призвал не обвинять рядовых разработчиков Dragon Age: The Veilguard в проблемах студии и спорных решениях игры. После новостей о закрытии BioWare и отмене новой Mass Effect он предложил помочь бывшим коллегам найти работу, однако его публикация вызвала волну негативных комментариев со стороны недовольных поклонников серии.

Олен, руководивший разработкой Baldur’s Gate и Baldur’s Gate 2, назвал уволенных сотрудников BioWare одними из лучших специалистов по созданию ролевых игр. Он предложил рекомендовать их работодателям, которым нужны сценаристы, дизайнеры, художники и инженеры. Однако некоторые пользователи вместо поддержки начали обвинять команду The Veilguard в упадке студии.

В ответ Олен отдельно высказался о распределении ответственности внутри разработки. По его словам, большинство сотрудников большой команды The Veilguard практически не могли влиять на те решения, которые вызвали недовольство игроков. Он также напомнил, что даже в последние годы существования BioWare там продолжали работать люди, создававшие игры, которые поклонники серии по-прежнему любят.

Сам Олен признал, что у него есть претензии к современной индустрии развлечений, в частности к ситуациям, когда политические идеи мешают качественному повествованию. При этом он подчеркнул, что сложные творческие решения нельзя автоматически приписывать всей команде. В качестве примера разработчик напомнил, что сам отвечал за некоторые спорные элементы Dragon Age: Origins, включая Матерей Рода и романтические отношения с Зевраном.

Dragon Age: The Veilguard получила высокие оценки критиков, но часть давних поклонников серии раскритиковала её сценарий и художественные решения. Однако, как следует из слов Олена, недовольство конкретными решениями не должно превращаться в травлю людей, которые зачастую не имели возможности определять направление проекта.

Его выступление напоминает о разнице между критикой игры и отношением к её создателям. Игроки вправе спорить с решениями BioWare, но возлагать ответственность за судьбу целой студии на всех её сотрудников — особенно после потери ими работы — несправедливо.