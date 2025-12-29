Ветеран BioWare заявил, что именно инди-разработчики сегодня двигают игровую индустрию вперёд

Бывший продюсер Dragon Age и Anthem Марк Дарра объяснил, почему ключевые инновации в игровой индустрии всё чаще рождаются не в AAA-студиях, а в независимом сегменте. По его словам, инди-команды вынуждены экспериментировать, поскольку не могут конкурировать с корпорациями напрямую.

Дарра отметил, что небольшие студии не в состоянии «перебить бюджетом» гигантов уровня Bungie или EA. Попытка создать, например, масштабный лутер-шутер с минимальными ресурсами заранее обречена, ведь придётся соперничать с Destiny и другими дорогостоящими проектами. Именно поэтому инди-разработчики ищут нестандартные идеи, смешивают жанры и осваивают ниши, которые крупные компании обходят стороной.

По мнению ветерана BioWare, такая ситуация делает независимые игры главным источником свежих механик и новых подходов. При этом он считает, что крупным студиям тоже стоило бы чаще рисковать и выходить за рамки проверенных формул, а не перекладывать роль экспериментаторов исключительно на инди-сцену.