Ветеран BioWare заявил, что именно инди-разработчики сегодня двигают игровую индустрию вперёд

Бывший продюсер Dragon Age и Anthem Марк Дарра объяснил, почему ключевые инновации в игровой индустрии всё чаще рождаются не в AAA-студиях, а в независимом сегменте. По его словам, инди-команды вынуждены экспериментировать, поскольку не могут конкурировать с корпорациями напрямую.
Дарра отметил, что небольшие студии не в состоянии «перебить бюджетом» гигантов уровня Bungie или EA. Попытка создать, например, масштабный лутер-шутер с минимальными ресурсами заранее обречена, ведь придётся соперничать с Destiny и другими дорогостоящими проектами. Именно поэтому инди-разработчики ищут нестандартные идеи, смешивают жанры и осваивают ниши, которые крупные компании обходят стороной.
По мнению ветерана BioWare, такая ситуация делает независимые игры главным источником свежих механик и новых подходов. При этом он считает, что крупным студиям тоже стоило бы чаще рисковать и выходить за рамки проверенных формул, а не перекладывать роль экспериментаторов исключительно на инди-сцену.
По мнению «некоторых» крупных изданий , если они вложат уйму денег , на маркетинг, наймут актеров, соберут фокус группы, итд, то будет шедевр. Если посадить миллион мартышек за печатные машинки они не напишут произведение ! Свобода творчества вот главный критерий хитов! Когда пытаешься всем угодить получается пресно !
Ага, клепают однотипное пиксельное гoвно на коленке, на одних и тех же ассетах! Причем сами игроки, большинство из этих игр называют, что-то типа: Резик дома, Сайлент Хилл дома, ГТА дома, Батла дома, Тлоу дома, Ведьмак дома, Бладборн дома, ХСОМ дома и т.д., как бы намекая, что инди разработчики даже не заморачиваются, а просто копируют известные ААА вселенные! Вот настолько они двигают индустрию вперёд!
как тебе такой уровень инди игры?
https://store.steampowered.com/app/1783560/The_Last_Caretaker/
открытое море с физикой , пещерами , нефтевышками, и все это на ue5, аналогов от студий которые делают ААА нету, вот и думай)
Слова не игрока, но клоуна. Ты сначала в инди играть начни, чтобы твоё мнение хоть что-то значило
нужно отличать игры на коленке из ассетов и проекты от небольшой кучки людей
культ ягненка играется интереснее чем очередной ассасинс крид
С ним все согласны и его все поддерживают.
да ты че, а как же внедрение прогрессивных идей (женщины, геи и траHсы лучше мужчин, особенно белых) политическую пропаганду (все злодеи против прогрессивных идей), расовое разнообразие (был белым в книгах, комиксах, стал черным) современные тенденции (два отца это хорошо, это правильно), не, не двигают ни игровую ни какую в принципе индустрию, а они то думали что именно это нужно геймерам, а не хороший геймплей и приличный сюжет
полностью не согласен
Ну да ну да. Ведь конкуренция с Вейлгвард была неадекватно сложной. А вводить свежие механики в крупно бюджетных проектах им религия запрещает ?
апример, масштабный лутер-шутер с минимальными ресурсами заранее обречена, ведь придётся соперничать с Destiny и другими дорогостоящими проектами
Блин, да ведь этот чел реально гений, ведь основаная масса людей просто не догадываются об этом). Не знал что в биварь такие умные люди работают.
Ну вот, теперь будем знать.
Клепать миллионный клон Vampire Survivors на ассетах Unity это не прогресс. Индустрию двигают бюджеты и технологии а инди свалка лишь паразитирует на трендах пока создатель Anthem пытается оправдать свою профнепригодность