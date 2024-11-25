Ветеран Xbox предрекла новые увольнения в BioWare из-за Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard, по слухам, не оправдала ожиданий EA, продавшись гораздо меньшим тиражом, чем требовалось для окупаемости. Несмотря на отсутствие официальных данных, разные слухи утверждают, что игра не достигла показателей, необходимых для удовлетворения издателя. С другой стороны, мы точно знаем, что большинство издателей и разработчиков в случае успеха часто делятся радостной информацией с фанатами в соцсетях. Однако здесь сохраняется подозрительная тишина, так что эти слухи действительно могут быть недалеки от истины.

Лаура Фрайер, ветеран индустрии и бывший исполнительный продюсер Gears of War, предположила, что BioWare может столкнуться с массовыми увольнениями. По её словам, основной причиной провала стал так называемый "информационный пузырь", в котором студия теряет связь с реальной аудиторией, полагаясь на приукрашенные отзывы прессы.

Dragon Age: The Veilguard получила внушительный бюджет как на разработку, так и на маркетинг, а чтобы покрыть затраты, проекту требовались продажи в миллионы копий.

Фрайер считает, что подобные ситуации происходят, когда студии отрываются от мнения фанатов, создавая продукт, который в конечном итоге не находит отклика у аудитории. BioWare, в прошлом знаменитая своими хитами, может оказаться под серьёзным давлением после провала столь амбициозного проекта.